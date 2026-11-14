Ιταλία: Πρόστιμο 805 εκατ. ευρώ στη Meta – Αποκτούσε πρόσβαση μέσω του Facebook στις φωτογραφίες χρηστών Android

Χρηματικό πρόστιμο ύψους 805 εκατομμυρίων ευρώ επέβαλε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων της Ιταλίας στη Meta Platforms, κρίνοντας ότι η εταιρεία απέκτησε πρόσβαση σε ευαίσθητα δεδομένα εκατομμυρίων χρηστών Android χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή τους. Η παράβαση αφορά τη λειτουργία προτάσεων από τη συλλογή του Facebook, η οποία ήταν ενεργοποιημένη ως προεπιλογή και αντλούσε φωτογραφίες, βίντεο και μεταδεδομένα μέσω μιας ασαφούς, ενιαίας άδειας χρήσης.

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Πηγή: Standard Digital
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • «Βαρύ» χρηματικό πρόστιμο, ύψους 805 εκατομμυρίων ευρώ, επέβαλε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων της Ιταλίας στη Meta Platforms, κρίνοντας ότι η εταιρεία απέκτησε πρόσβαση σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα εκατομμυρίων χρηστών κινητών τηλεφώνων χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή τους.
  • Το ζήτημα αφορά τη λειτουργία «Λήψη προτάσεων από τη συλλογή σας κατά την περιήγηση στο Facebook» (Get suggestions from your gallery while browsing Facebook), μέσω της οποίας η εφαρμογή αποκτούσε πρόσβαση σε φωτογραφίες, βίντεο και συναφή μεταδεδομένα (metadata) χρηστών Android χωρίς επαρκή ενημέρωση.
  • Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι η πρόσβαση ζητούνταν μέσω μιας ενιαίας άδειας έπειτα από τη γενική ειδοποίηση («ενεργοποίηση πρόσθετων λειτουργιών»), ενώ η εν λόγω λειτουργία ήταν ενεργοποιημένη ως προεπιλογή (default).

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«Βαρύ» χρηματικό πρόστιμο, ύψους 805 εκατομμυρίων ευρώ, επέβαλε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων της Ιταλίας στη Meta Platforms, κρίνοντας ότι η εταιρεία απέκτησε πρόσβαση σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα εκατομμυρίων χρηστών κινητών τηλεφώνων χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή τους.

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Η έρευνα

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της ιταλικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων, μέσω της εφαρμογής του Facebook για συσκευές Android, η Meta Platforms Ireland Limited αποκτούσε πρόσβαση σε φωτογραφίες, βίντεο και συναφή μεταδεδομένα (metadata) που ήταν αποθηκευμένα στα smartphone Ιταλών χρηστών, χωρίς να εξασφαλίσει συγκεκριμένη συγκατάθεση ούτε να παρέχει επαρκή ενημέρωση.

Αφορά τη λειτουργία «Λήψη προτάσεων από τη συλλογή σας κατά την περιήγηση στο Facebook» (Get suggestions from your gallery while browsing Facebook), η οποία είναι διαθέσιμη από το 2023 και προτείνει φωτογραφίες και βίντεο από τη συλλογή του τηλεφώνου ώστε να τα αναρτούν οι χρήστες καθώς περιηγούνται στην πλατφόρμα.

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Η έρευνα ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2025 έπειτα από καταγγελία του Κέντρου Προστασίας Καταναλωτών του Μπολτσάνο και περιέλαβε τεχνική ανάλυση που διεξήγαγε η ίδια η Αρχή.

Οι παραβάσεις και ο τρόπος πρόσβασης στα δεδομένα

Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι η πρόσβαση στη συλλογή φωτογραφιών ζητούνταν μέσω μιας ενιαίας άδειας, η οποία κάλυπτε ολόκληρη την εφαρμογή καθώς και διάφορες λειτουργίες με διαφορετικές απαιτήσεις.


Επιπλέον, η άδεια αυτή προηγούνταν από μια γενική ειδοποίηση («ενεργοποίηση πρόσθετων λειτουργιών») η οποία καθιστούσε ασαφές στους χρήστες ότι ταυτόχρονα εξουσιοδοτούσαν και τις προτάσεις από τη συλλογή φωτογραφιών, ενώ η εν λόγω λειτουργία ήταν ενεργοποιημένη ως προεπιλογή (default).

Σύμφωνα με την Αρχή, εάν παραχωρηθεί πλήρως, αυτού του είδους η άδεια επιτρέπει στην εφαρμογή να διαβάζει ολόκληρο το αρχείο φωτογραφιών της συσκευής, γενικά σε μόνιμη βάση, χωρίς είτε οι χρήστες είτε η Αρχή να είναι σε θέση να επαληθεύσουν ποιες πληροφορίες χρησιμοποιούνται πραγματικά.

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