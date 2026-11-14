Συναγερμός στο Ιλινόις: Εντοπίστηκε βόμβα σε εργοστάσιο αιθανόλης – Εκκενώθηκαν τμήματα δύο πόλεων

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Συναγερμός σήμανε στις αρχές του Ιλινόις στις ΗΠΑ, έπειτα από τον εντοπισμό εκρηκτικού μηχανισμού σε εργοστάσιο αιθανόλης στις όχθες του ποταμού Ιλινόις, γεγονός που οδήγησε στην κατεπείγουσα εκκένωση κατοικημένων και εμπορικών περιοχών σε δύο γειτονικές πόλεις, εν μέσω φόβων για την ύπαρξη και άλλων βομβών στις εγκαταστάσεις.

Επιχείρηση εκκένωσης

Τμήματα της Πιόρια και της Ανατολικής Πιόρια, γειτονικών πόλεων στο Ιλινόις, εκκενώθηκαν το βράδυ της Παρασκευής, αφότου αυτό που αξιωματούχος της πόλης περιέγραψε ως βόμβα εντοπίστηκε σε βιομηχανική ζώνη κατά μήκος της προκυμαίας.

BOMB THREAT – EVACUATION NOTICE

Peoria Police are investigating a reported bomb threat at BioUrja Renewables (formerly ADM), 1 Edmund Street. Anyone living or working within a ONE-MILE RADIUS is urged to immediately evacuate until further notice.

https://t.co/JjSg9CY1pm https://t.co/GSQTVPYz5c Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr Microsoft: Αποκαταστάθηκε πλήρως η λειτουργία των Teams, Outlook και Copilot — Peoria Police (@peoria_police) November 14, 2026



Η δήμαρχος της Πιόρια —μιας πόλης 110.000 κατοίκων—, Ρίτα Άλι, ανέφερε ότι τα σωστικά συνεργεία ανακάλυψαν έναν εκρηκτικό μηχανισμό στο εργοστάσιο αιθανόλης BioUrja και ότι εκκενώθηκε μια ζώνη σε ακτίνα περίπου 1,6 χλμ. γύρω από τις εγκαταστάσεις, και στις δύο πλευρές του ποταμού Ιλινόις, ο οποίος χωρίζει τις δύο πόλεις.

Εξουδετέρωση του μηχανισμού

Ο αρχηγός της αστυνομίας της Πιόρια, Μπραντ Ντίξον, δήλωσε νωρίς το Σάββατο ότι «οι πυροτεχνουργοί εξουδετέρωσαν το δέμα» το βράδυ της Παρασκευής, ωστόσο η έρευνα στις εγκαταστάσεις συνεχίζεται και η εντολή εκκένωσης παραμένει σε ισχύ.

Ο ίδιος αρνήθηκε να σχολιάσει το αν υπάρχουν ύποπτοι.

Σε ξεχωριστή συνέντευξη Τύπου, η Ρίτα Άλι τόνισε ότι «δεν γνωρίζουμε αν υπάρχει ένας μηχανισμός ή αν υπάρχουν πολλαπλοί μηχανισμοί», περιγράφοντας την κατάσταση ως «μια πραγματική κρίση αυτή τη στιγμή».

«Πραγματική απειλή»

Επί ώρες το βράδυ της Παρασκευής, τμήματα της Πιόρια και της Ανατολικής Πιόρια παρέμειναν αποκλεισμένα, καθώς δημοτικοί, πολιτειακοί και ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι κατέκλυσαν το εργοστάσιο αιθανόλης.

Για μεγάλο μέρος εκείνου του διαστήματος, το περιστατικό χαρακτηριζόταν απλώς ως απειλή για βόμβα και όχι ως επιβεβαιωμένος εκρηκτικός μηχανισμός.

Δεν κατέστη αμέσως σαφές πόσοι άνθρωποι διέμεναν εντός της ζώνης εκκένωσης, η οποία περιλάμβανε εμπορικές και κατοικημένες περιοχές.

Στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Γραφείου Αλκοόλ, Καπνού, Πυροβόλων Όπλων και Εκρηκτικών (ATF), ενώ πολιτειακοί αστυνομικοί του Ιλινόις διέκοψαν την κυκλοφορία στην περιοχή.

Πολιτειακοί και ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένου του κυβερνήτη Τζ. Μπ. Πρίτσκερ και του βουλευτή Ντάριν ΛαΧουντ, ανέφεραν μέσω αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι παρακολουθούν στενά την κατάσταση και κάλεσαν τους κατοίκους να συμμορφωθούν με τις εντολές εκκένωσης.

I am actively monitoring the bomb threat in Peoria, and I have directed the Illinois State Police to coordinate with local authorities. Please follow directions from law enforcement and stay clear of the area. — Governor JB Pritzker (@GovPritzker) November 14, 2026



Η Ρίτα Άλι ενημέρωσε τους κατοίκους της Πιόρια ότι μπορούν να βρουν καταφύγιο στο υπόγειο ενός τοπικού λυκείου.

«Γνωρίζουμε ότι πρόκειται για μια πραγματική απειλή. Γνωρίζουμε ότι είναι βόμβα», δήλωσε αργά την Παρασκευή η δήμαρχος της Πιόρια.

Δύσκολη έρευνα στις εγκαταστάσεις

Οι απειλές για βόμβες δεν είναι ασυνήθιστες στις ΗΠΑ, αλλά συνήθως αποδεικνύονται «ψευδείς», σύμφωνα με τον Μπραντ Ντίξον.

«Δεν ισχύει αυτό στην περίπτωση αυτή. Βρήκαμε εκεί ένα αξιόπιστο δέμα που θεωρήθηκε απειλή. Δεν το θεωρούμε φάρσα», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου το Σάββατο το πρωί.

«Αν και η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο, να ξέρετε το εξής: Θα εργαστούμε ακατάπαυστα για να εντοπίσουμε τον υπεύθυνο και να τον παραπέμψουμε στη δικαιοσύνη», δήλωσε ο ειδικός πράκτορας του FBI, Ράιαν Πρέσλεϊ, από το γραφείο του στο Σπρίνγκφιλντ.

Η αστυνομία και άλλες αρχές πέρασαν ώρες την Παρασκευή ερευνώντας εξονυχιστικά το μεγάλο συγκρότημα της BioUrja αναζητώντας στοιχεία.

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«Πρόκειται για μια μεγάλη εγκατάσταση. Θα πραγματοποιηθεί εξονυχιστική έρευνα στις εγκαταστάσεις. Η έρευνα αυτή δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη», δήλωσε ο Ντίξον.

Αργότερα, όπως είπε, «το δέμα κρίθηκε ως αξιόπιστη απειλή» και «καθορίστηκε ακτίνα έκρηξης στο 1,5 χιλιόμετρο». Ώρες μετά, ο μηχανισμός εξουδετερώθηκε.

Σε τηλεφωνική της συνέντευξη νωρίς το πρωί του Σαββάτου, η Ρίτα Άλι ανέφερε ότι η αναζήτηση για τυχόν επιπλέον εκρηκτικά διακόπηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας λόγω του σκοταδιού και ότι τα συνεργεία θα επέστρεφαν με την ανατολή του ηλίου για να ελέγξουν τον χώρο για οτιδήποτε επικίνδυνο — μια διαδικασία που θα μπορούσε να παραταθεί μέχρι αργά το απόγευμα.

«Παίρνουν ένα ρίσκο», δήλωσε. «Ρισκάρουν τη ζωή τους. Και είμαστε τόσο ευγνώμονες σε αυτούς, επειδή θέλουν να σώσουν ζωές».