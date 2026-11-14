Επική παρεξήγηση στο Τέξας: Οι αρχές κλήθηκαν να σώσουν «άρρωστο αλιγάτορα» και βρήκαν… φουσκωτό παιχνίδι πισίνας

Μια ασυνήθιστη έκπληξη περίμενε τους υπαλλήλους υπηρεσίας προστασίας ζώων στο Τέξας, οι οποίοι κλήθηκαν να περιθάλψουν έναν άρρωστο αλιγάτορα, για να ανακαλύψουν τελικά ότι ο «ασθενής» ήταν… ένα φουσκωτό παιχνίδι πισίνας.

Οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας Προστασίας Ζώων του Σούγκαρ Λαντ έσπευσαν στο σημείο, έπειτα από μια αναφορά για έναν αλιγάτορα που φαινόταν να είναι άρρωστος μέσα στην πόλη.

«Όταν η υπάλληλος Πέρεζ έφτασε στο σημείο για να ερευνήσει, την περίμενε μια μεγάλη έκπληξη. Αυτό που από μακριά έμοιαζε πολύ αληθινό, αποδείχθηκε ότι ήταν ένα φουσκωτό παιχνίδι πισίνας που είχε ξεφύγει», ανέφερε χαρακτηριστικά η υπηρεσία σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Εύσημα στον πολίτη

Αν και το περιστατικό δεν είχε άλλη κατάληξη πέρα από «ένα καλό γέλιο», όπως ανέφερε η υπηρεσία, οι αξιωματούχοι τόνισαν ότι ο κάτοικος που έκανε την κλήση έπραξε απολύτως σωστά.



«Θυμηθείτε: εάν ποτέ εντοπίσετε άγρια ζώα που φαίνονται άρρωστα ή τραυματισμένα, παρακαλώ κρατήστε μια ασφαλή απόσταση και καλέστε τους ειδικούς για να το διαχειριστούν. Ποτέ δεν ξέρετε αν πρόκειται για την πραγματική περίπτωση», επεσήμαναν στην ανακοίνωσή τους.