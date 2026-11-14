Ζεφύρι: Το συλλυπητήριο μήνυμα του ΣΥΡΙΖΑ για τον θάνατο των δύο πυροσβεστών – «Είναι απαραίτητο να διερευνηθούν από όλες τις αρμόδιες Αρχές οι αιτίες»

Συλλυπητήριο μήνυμα για τον θάνατο δύο πυροσβεστών κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς στο Ζεφύρι εξέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ζητώντας να διερευνηθούν τα αίτια του περιστατικού.

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ΣΥΡΙΖΑ
Πηγή: Intime
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τη θλίψη του για τον θάνατο των δύο πυροσβεστών κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς σε κτίριο στο Ζεφύρι εκφράζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.
  • Το κόμμα επισημαίνει στην ανακοίνωσή του: «Είναι απαραίτητο να διερευνηθούν από όλες τις αρμόδιες Αρχές οι αιτίες που οδήγησαν σε αυτό το τραγικό περιστατικό, που στέρησε τη ζωή δύο ανθρώπων εν ώρα καθήκοντος».
  • «Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους συναδέλφους των θυμάτων», καταλήγει το Γραφείο Τύπου του κόμματος.

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Τη θλίψη του για τον θάνατο των δύο πυροσβεστών κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς σε κτίριο στο Ζεφύρι εκφράζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ζητώντας παράλληλα από τις αρμόδιες Αρχές να διερευνήσουν τα αίτια του περιστατικού.

Σε ανακοίνωσή του, το Γραφείο Τύπου του κόμματος αναφέρει:

«Ο θάνατος των δύο πυροσβεστών, κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς σε κτίριο στο Ζεφύρι, μας γεμίζει με θλίψη.

Είναι απαραίτητο να διερευνηθούν από όλες τις αρμόδιες Αρχές οι αιτίες που οδήγησαν σε αυτό το τραγικό περιστατικό, που στέρησε τη ζωή δύο ανθρώπων εν ώρα καθήκοντος.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους συναδέλφους των θυμάτων».

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