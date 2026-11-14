Μαίνονται οι επιθέσεις των Χούθι στη Σαουδική Αραβία – Αναχαιτίστηκαν drones στο Ριάντ

Οι Χούθι της Υεμένης επιτέθηκαν με δύο drones σε στόχους στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, Ριάντ, τα οποία κατέστρεψε η αεράμυνα της χώρας. Οι διασυνοριακές συγκρούσεις μεταξύ του συνασπισμού που στηρίζει τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης και των δυνάμεων που ελέγχουν τη Σαναά έχουν ενταθεί, δημιουργώντας ένα ακόμη πολεμικό μέτωπο στην ευρύτερη περιοχή.

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Διεθνή Νέα

Υεμένη
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μαίνονται οι επιθέσεις των Χούθι της Υεμένης στη Σαουδική Αραβία, σημαδεύοντας με δύο drones στόχους στην πρωτεύουσα Ριάντ.
  • Η αεράμυνα της αραβικής χώρας προχώρησε στην αναχαίτιση και καταστροφή των drones.
  • Οι διασυνοριακές συγκρούσεις έχουν ενταθεί εξαιτίας του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, ανοίγοντας ένα ακόμα πολεμικό μέτωπο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Μαίνονται οι επιθέσεις των Χούθι της Υεμένης στη Σαουδική Αραβία. Νωρίτερα σήμερα επιτέθηκαν με δύο drones σε στόχους στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, Ριάντ. Βέβαια, η αεράμυνα της αραβικής χώρας κατέστρεψε τα δυο κατέστρεψε

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Να σημειωθεί ότι οι διασυνοριακές συγκρούσεις, με την εμπλοκή του συνασπισμού που υποστηρίζει την διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης και των Χούθι που ελέγχουν την πρωτεύουσα Σαναά, έχουν ενταθεί από τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, ανοίγοντας ένα ακόμα πολεμικό μέτωπο.

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