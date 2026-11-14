Μαίνονται οι επιθέσεις των Χούθι στη Σαουδική Αραβία – Αναχαιτίστηκαν drones στο Ριάντ

Μαίνονται οι επιθέσεις των Χούθι της Υεμένης στη Σαουδική Αραβία. Νωρίτερα σήμερα επιτέθηκαν με δύο drones σε στόχους στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, Ριάντ. Βέβαια, η αεράμυνα της αραβικής χώρας κατέστρεψε τα δυο κατέστρεψε

Να σημειωθεί ότι οι διασυνοριακές συγκρούσεις, με την εμπλοκή του συνασπισμού που υποστηρίζει την διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης και των Χούθι που ελέγχουν την πρωτεύουσα Σαναά, έχουν ενταθεί από τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, ανοίγοντας ένα ακόμα πολεμικό μέτωπο.