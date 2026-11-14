Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για τον θάνατο των δύο πυροσβεστών: «Η απώλειά τους μας γεμίζει με βαθιά θλίψη»

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Τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια των δύο πυροσβεστών στο Ζεφύρι εξέφρασε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Ο υπουργός αναφέρθηκε στην απώλεια των δύο ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, εκφράζοντας τη συμπαράστασή του στις οικογένειές τους, αλλά και στο σύνολο του Πυροσβεστικού Σώματος.

«Η απώλεια των δύο πυροσβεστών, δύο ανθρώπων του καθήκοντος, στο Ζεφύρι μάς γεμίζει με βαθιά θλίψη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, υπογράμμισε πως η σκέψη του βρίσκεται στους οικείους των δύο πυροσβεστών και στη μεγάλη οικογένεια του Πυροσβεστικού Σώματος, η οποία σήμερα πενθεί.

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης επεσήμανε ότι «το πένθος αφορά όλους τους εργαζόμενους στα Σώματα Ασφαλείας, οι οποίοι βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή, βιώνοντας την αγωνία και τους κινδύνους κάθε αποστολής». «Θα τους θυμόμαστε με ευγνωμοσύνη και σεβασμό. Ειλικρινή συλλυπητήρια», κατέληξε στην ανάρτησή του.

Τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια των δύο πυροσβεστών στο Ζεφύρι εξέφρασε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Ο υπουργός αναφέρθηκε στην απώλεια των δύο ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, εκφράζοντας τη συμπαράστασή του στις οικογένειές τους, αλλά και στο σύνολο του Πυροσβεστικού Σώματος.

«Η απώλεια των δύο πυροσβεστών, δύο ανθρώπων του καθήκοντος, στο Ζεφύρι μάς γεμίζει με βαθιά θλίψη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, υπογράμμισε πως η σκέψη του βρίσκεται στους οικείους των δύο πυροσβεστών και στη μεγάλη οικογένεια του Πυροσβεστικού Σώματος, η οποία σήμερα πενθεί.

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης επεσήμανε ότι «το πένθος αφορά όλους τους εργαζόμενους στα Σώματα Ασφαλείας, οι οποίοι βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή, βιώνοντας την αγωνία και τους κινδύνους κάθε αποστολής». «Θα τους θυμόμαστε με ευγνωμοσύνη και σεβασμό. Ειλικρινή συλλυπητήρια», κατέληξε στην ανάρτησή του.