Φωτιά στο Ζεφύρι: Πώς εγκλωβίστηκαν οι δύο πυροσβέστες στο εγκαταλελειμμένο κτίριο, τα ενδεχόμενα που εξετάζουν οι Αρχές – Διατάχθηκε ΕΔΕ

Στο υπόγειο ενός εγκαταλελειμμένου κτιρίου στο Ζεφύρι Αττικής εγκλωβίστηκαν δύο πυροσβέστες, ηλικίας 23 και 44 ετών, κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς, το μεσημέρι του Σαββάτου (14/11). Οι δύο άνδρες έχασαν τη ζωή τους, ενώ ένας τρίτος πυροσβέστης, ηλικίας 45 ετών, διακομίστηκε στο νοσοκομείο έπειτα από λιποθυμικό επεισόδιο. Οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες οι πυροσβέστες βρέθηκαν στο υπόγειο, όπου υποχώρησε τμήμα της κατασκευής, καθώς και τα ακριβή αίτια θανάτου τους.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε κτίριο επί της οδού Κατσαντώνη, στον δήμο Φυλής, το οποίο στο παρελθόν λειτουργούσε ως εργαστήριο αλουμινίων. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε περίπου στις 11:40 το πρωί και κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με έξι οχήματα από τον 10ο, τον 6ο και τον 12ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών, καθώς και δυνάμεις της 1ης ΕΜΑΚ.

Η επιχείρηση πήρε διαφορετική τροπή όταν δύο από τους πυροσβέστες εγκλωβίστηκαν στο εσωτερικό του κτιρίου. Οι συνάδελφοί τους προσπάθησαν να επικοινωνήσουν μαζί τους μέσω ασυρμάτου, χωρίς να λάβουν απάντηση, και ακολούθησε επιχείρηση εντοπισμού και απεγκλωβισμού.

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Από το κλιμακοστάσιο στο υπόγειο – Πώς εγκλωβίστηκαν οι δύο πυροσβέστες

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι πυροσβέστες που εισήλθαν στο φλεγόμενο κτίριο κατευθύνθηκαν αρχικά προς το κλιμακοστάσιο. Στη συνέχεια, κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες, βρέθηκαν στο υπόγειο, όπου η κατάσταση ήταν ιδιαίτερα δύσκολη.

Στον χώρο υπήρχαν σκουπίδια και άλλα υλικά, ενώ η συσσώρευση καπνού είχε δημιουργήσει αποπνικτική ατμόσφαιρα, περιορίζοντας σχεδόν ολοκληρωτικά την ορατότητα. Οι πυροσβέστες αδυνατούσαν να επιστρέψουν στο ανώτερο επίπεδο του κτιρίου.

Ενώ βρίσκονταν στο υπόγειο, υποχώρησε τμήμα της κατασκευής. Ένα από τα ενδεχόμενα που εξετάζονται είναι να κατέρρευσε πλευρικό τοιχίο, με αποτέλεσμα οι δύο άνδρες να εγκλωβιστούν κάτω από δομικά υλικά. Ωστόσο, δεν έχει διευκρινιστεί ποιο ακριβώς τμήμα του κτιρίου κατέρρευσε ούτε πώς εξελίχθηκαν τα γεγονότα.

Η επικοινωνία μέσω ασυρμάτου δεν κατέστη δυνατή, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες των συναδέλφων τους. Κατά την επιχείρηση που ακολούθησε, οι δύο πυροσβέστες εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους.

Στο σημείο έφτασαν δύο κινητές ιατρικές μονάδες και δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες παρέλαβαν τους δύο άνδρες και τους μετέφεραν στο νοσοκομείο «Αττικόν», όπου, παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν, διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Παράλληλα, ένας 45χρονος πυροσβέστης υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο κατά τη διάρκεια της επιχείρησης και διακομίστηκε στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, προκειμένου να του παρασχεθεί ιατρική φροντίδα.

Η επιβεβαίωση του θανάτου των δύο ανδρών προκάλεσε έντονη συγκίνηση στους συναδέλφους τους που συμμετείχαν στην επιχείρηση. Οι πυροσβέστες που βρίσκονταν στο σημείο δεν κατάφεραν να συγκρατήσουν τη θλίψη τους για την απώλεια των δύο μελών του Πυροσβεστικού Σώματος.

Ασφυξία ή καταπλάκωση από δομικά υλικά – Τι ερευνούν οι Αρχές

Δύο είναι τα βασικά ενδεχόμενα που εξετάζουν οι Αρχές για τα αίτια θανάτου των πυροσβεστών. Το πρώτο αφορά την πιθανότητα να έχασαν τη ζωή τους από ασφυξία, εξαιτίας των καπνών και των συνθηκών που επικρατούσαν στο υπόγειο. Το δεύτερο συνδέεται με την ενδεχόμενη καταπλάκωσή τους από δομικά υλικά, μετά την υποχώρηση τμήματος του κτιρίου.

Η έρευνα επεκτείνεται και στις συνθήκες εκδήλωσης της πυρκαγιάς, καθώς και στους παράγοντες που προκάλεσαν την κατάρρευση.

Για τη διερεύνηση της υπόθεσης κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών. Παράλληλα, το Πυροσβεστικό Σώμα ανακοίνωσε τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ), προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια και οι συνθήκες του δυστυχήματος.

«Δεν είδαμε μεγάλη φωτιά, μόνο καπνούς», λέει κάτοικος

Την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και ασθενοφόρων μετά την εκδήλωση φωτιάς σε εγκαταλελειμμένο κτίριο περιέγραψε κάτοικος της περιοχής, ο οποίος ανέφερε ότι οι αρχές δεν επέτρεψαν στους παρευρισκόμενους να πλησιάσουν στο σημείο.

«Γύρω στις 11:30 ακούσαμε σειρήνες. Βγήκαμε έξω και είδαμε φωτιά σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο. Ήρθαν οι πυροσβέστες και στη συνέχεια είδαμε να καταφθάνουν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα, κλαίγανε οι πυροσβέστες… Κάτι έγινε μέσα, αλλά δεν γνωρίζουμε λεπτομέρειες, γιατί δεν μας άφησαν να πλησιάσουμε. Ευχόμαστε να είναι καλά τα παιδιά. Δεν είδαμε πολύ μεγάλη φωτιά. Καπνούς είδαμε. Παλιά ήταν αλουμινάδικο, ένα εργαστήριο που κατασκεύαζε αλουμίνια και πόρτες», ανέφερε ο κάτοικος.

Η ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος

Η ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος εξέφρασε τη θλίψη της για τον θάνατο των δύο στελεχών του και γνωστοποίησε ότι, με εντολή του Αρχηγού, οι σημαίες όλων των υπηρεσιών θα κυματίζουν μεσίστιες ως ένδειξη πένθους.

Στην ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

«Σήμερα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη ημέρα για το Πυροσβεστικό Σώμα.

Δύο ακόμη στελέχη μας χάθηκαν, όταν επιχειρούσαν στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε κτίριο επί της οδού Κατσαντώνη, στην περιοχή της Φυλής, στην Αττική.

Οι δύο πυροσβέστες έπεσαν ηρωικά στον βωμό του καθήκοντος, όταν επιχειρούσαν, πιστοί στο καθήκον, για τη διαφύλαξη της ζωής και των αγαθών των πολιτών, αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος.

Σύσσωμη η φυσική ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους οικείους των εκλιπόντων συναδέλφων μας.

Για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος θα διενεργηθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση.

Με εντολή του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, όλες οι σημαίες των υπηρεσιών μας θα κυματίζουν μεσίστιες ως ένδειξη πένθους.

Η σκέψη όλων μας είναι μαζί τους».

Τα συλλυπητήρια του Ευάγγελου Τουρνά

Τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των δύο πυροσβεστών εξέφρασε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, ο οποίος ευχήθηκε παράλληλα ταχεία ανάρρωση στον συνάδελφό τους που διακομίστηκε στο νοσοκομείο.

Στη δήλωσή του ανέφερε:

«Σήμερα η οικογένεια του Πυροσβεστικού Σώματος θρηνεί δύο δικούς της ανθρώπους, που έχασαν τη ζωή τους την ώρα του καθήκοντος.

Η σκέψη μου βρίσκεται στις οικογένειες και στους αγαπημένους τους ανθρώπους. Τους εκφράζω από καρδιάς τα βαθύτερα και ειλικρινή μου συλλυπητήρια.

Στον συνάδελφό τους που διακομίστηκε στο νοσοκομείο εύχομαι γρήγορη και πλήρη ανάρρωση».

Η δήλωση του Κωνσταντίνου Τασούλα

Στον θάνατο των δύο πυροσβεστών αναφέρθηκε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, ο οποίος εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες, στους οικείους και στους συναδέλφους τους.

«Με θλίψη πληροφορήθηκα τον θάνατο δύο νέων πυροσβεστών εν ώρα υπηρεσίας, καθώς επιτελούσαν το καθήκον τους με αυταπάρνηση. Εκφράζω τα ειλικρινή συλλυπητήριά μου στις οικογένειες και στους οικείους τους, στους συναδέλφους τους και σε ολόκληρη την οικογένεια του Πυροσβεστικού Σώματος», δήλωσε.

Το μήνυμα του Γιάννη Κεφαλογιάννη

Ο βουλευτής Ρεθύμνου και πρώην υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας δημοσίευσε συλλυπητήριο μήνυμα, απευθυνόμενος στις οικογένειες των δύο πυροσβεστών, στους συναδέλφους τους και στο σύνολο του Πυροσβεστικού Σώματος.

Στην ανάρτησή του ανέφερε: «Εκφράζω τη βαθιά μου θλίψη για την απώλεια των δύο πυροσβεστών μας, που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος στο Ζεφύρι. Τα ειλικρινή και θερμά μου συλλυπητήρια στις οικογένειές τους, στους συναδέλφους τους και σε ολόκληρη την οικογένεια του Πυροσβεστικού Σώματος. Η προσφορά και η αυτοθυσία τους στην προστασία της ανθρώπινης ζωής και της κοινωνίας δεν θα ξεχαστούν. Στον συνάδελφό τους που τραυματίστηκε, εύχομαι από καρδιάς ταχεία και πλήρη ανάρρωση».

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

Με τη επισήμανση ότι ο φετινός απολογισμός αναφορικά με τους Πυροσβέστες που έπεσαν εν ώρα καθήκοντος είναι «βαρύς», το ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζει ότι «έχει έρθει το πλήρωμα του χρόνου για τη θεσμοθέτηση ενός ολοκληρωμένου και σύγχρονου συστήματος Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία για το επιχειρησιακό προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος». Ταυτόχρονα, το ΠΑΣΟΚ εκφράζει την βαθιά του θλίψη για τον τραγικό θάνατο των δύο πυροσβεστών, ηλικίας 23 και 44 ετών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

«Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για τον τραγικό θάνατο των δύο πυροσβεστών, ηλικίας 23 και 44 ετών, που έχασαν σήμερα τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, κατά την επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς σε κτίριο στο Ζεφύρι.

Τρεις πυροσβέστες καταπλακώθηκαν όταν κατέρρευσε τμήμα στο εσωτερικό του κτιρίου. Δύο δεν επέστρεψαν ποτέ στις οικογένειές τους. Ο τρίτος τραυματίστηκε και νοσηλεύεται. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται με Ένορκη Διοικητική Εξέταση.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους οικείους των δύο πυροσβεστών και σε ολόκληρη την οικογένεια του Πυροσβεστικού Σώματος. Στον τραυματία συνάδελφό τους ευχόμαστε ταχεία και πλήρη ανάρρωση.

Ο φετινός απολογισμός είναι βαρύς. Με τους δύο σημερινούς θανάτους, έξι πυροσβέστες έχουν χάσει τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος μέσα στο 2026. Τρεις μόνο στις επιχειρήσεις της 29ης Ιουλίου, ένας ακόμη σε επιχείρηση διάσωσης στη Ρόδο τον Σεπτέμβριο και δύο σήμερα στο Ζεφύρι.

Κάθε περιστατικό έχει τα δικά του ιδιαίτερα αίτια και αυτά πρέπει να διερευνηθούν πλήρως. Ο συνολικός απολογισμός, όμως, επιβάλλει πλέον μια θεσμική εκκρεμότητα άνω των δύο δεκαετιών να κλείσει.

Ήδη από το 2003, με το άρθρο 9 παρ. 4 του ν. 3144/2003, η νομοθεσία για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία (ΥΑΕ) επεκτάθηκε στο ένστολο προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας, με ειδική πρόβλεψη για τις επιχειρησιακές δραστηριότητες που παρουσιάζουν εγγενείς ιδιαιτερότητες. Η πρόβλεψη αυτή κωδικοποιήθηκε στον ν. 3850/2010, εξειδικεύθηκε περαιτέρω με τον ν. 4249/2014 και επανήλθε ρητά στον ν. 4662/2020, ο οποίος προβλέπει ότι τα θέματα προστασίας της υγείας και ασφάλειας του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος ρυθμίζονται με προεδρικά διατάγματα.

Το ειδικό κανονιστικό πλαίσιο που απαιτείται για το επιχειρησιακό πεδίο δεν μπορεί να παραμένει εκκρεμές.

Έχει έρθει το πλήρωμα του χρόνου για τη θεσμοθέτηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος ΥΑΕ για το επιχειρησιακό προσωπικό του Π.Σ., με σύγχρονη εκτίμηση επιχειρησιακού κινδύνου, κανόνες ασφαλούς επέμβασης, κατάλληλο εξοπλισμό, συνεχή εκπαίδευση, συστηματική διερεύνηση ατυχημάτων και παρ’ ολίγον ατυχημάτων και υποχρεωτική άντληση επιχειρησιακών διδαγμάτων.

Οι πυροσβέστες γνωρίζουν ότι το επάγγελμά τους εμπεριέχει κίνδυνο.

Η Πολιτεία, όμως, έχει υποχρέωση να κάνει ό,τι είναι ανθρωπίνως, επιστημονικά και θεσμικά δυνατό για να μειώνει αυτόν τον κίνδυνο.

Η γενναιότητα δεν μπορεί να υποκαθιστά την πρόληψη».