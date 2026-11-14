Οδυσσέας Δήμας: Η πρώτη του δήλωση μετά τη σύλληψή του – «Ζητώ συγγνώμη από τον αδελφό μου, Πύρρο»

Ο Οδυσσέας Δήμας, στην πρώτη δήλωσή του μετά τη σύλληψή του για υπόθεση ντόπινγκ, αρνείται ότι χορήγησε σκόπιμα αναβολικά στον ανήλικο γιο του και επικαλείται απόφαση του ΑΣΕΑΔ που, όπως υποστηρίζει, του καταλόγισε αμέλεια. Παράλληλα, αναφέρεται στα σκευάσματα που βρέθηκαν στην κατοικία του και ζητά συγγνώμη από τον Πύρρο Δήμα και την οικογένειά του. Ο 58χρονος αντιμετωπίζει κακουργηματική και πλημμεληματική δίωξη και αναμένεται να απολογηθεί τη Δευτέρα (16/11).

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ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΔΗΜΑΣ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τη δική του εκδοχή για την υπόθεση ντόπινγκ στην άρση βαρών παρουσίασε ο Οδυσσέας Δήμας, αρνούμενος ότι χορήγησε σκόπιμα αναβολικές ουσίες στον ανήλικο γιο του και ζητώντας συγγνώμη από τον αδελφό του, Πύρρο Δήμα.
  • Ο πρώην προπονητής υποστήριξε ότι η υπόθεση συνδέεται με τη χρήση νόμιμου συμπληρώματος διατροφής που δεν ανέφερε την αναβολική ουσία, σημειώνοντας πως τα σκευάσματα στην κατοικία του είναι νόμιμα.
  • Σε βάρος του 58χρονου έχει ασκηθεί κακουργηματική δίωξη για παράνομη προμήθεια, αποθήκευση και εμπορία απαγορευμένων ουσιών, ενώ αναμένεται να απολογηθεί τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2026.

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Τη δική του εκδοχή για την υπόθεση ντόπινγκ στην άρση βαρών, για την οποία συνελήφθη, παρουσίασε ο Οδυσσέας Δήμας, αρνούμενος ότι χορήγησε σκόπιμα αναβολικές ουσίες στον ανήλικο γιο του. Ο 58χρονος πρώην προπονητής επικαλέστηκε απόφαση του Ανώτατου Συμβουλίου Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (ΑΣΕΑΔ), υποστηρίζοντας ότι του καταλογίστηκε αμέλεια, ενώ ζήτησε συγγνώμη από τον αδελφό του, Πύρρο Δήμα, και την οικογένειά του.

Στην πρώτη δημόσια τοποθέτησή του μετά τη σύλληψή του, η οποία προβλήθηκε το Σάββατο (14/11) στην εκπομπή «Εξελίξεις τώρα» του MEGA, ο Οδυσσέας Δήμας έκανε λόγο για «παραπληροφόρηση» σε βάρος του. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η υπόθεση που αφορά τον γιο του συνδέεται με τη χρήση νόμιμου συμπληρώματος διατροφής, στο οποίο δεν αναγραφόταν η αναβολική ουσία που περιείχε.

Αναφερόμενος στα σκευάσματα που εντοπίστηκαν στην κατοικία του, δήλωσε ότι είναι νόμιμα, με εξαίρεση έναν μικρό αριθμό, για τον οποίο υποστηρίζει ότι θα αποδειχθεί πως προοριζόταν για ιατρική χρήση.

Ολόκληρη η δήλωση του Οδυσσέα Δήμα

«Εδώ και δύο χρόνια έχω σταματήσει να προπονώ αθλητές. Αισθάνομαι συντριβή από την παραπληροφόρηση σε βάρος μου, όταν φθάνουν στο σημείο να μου αποδίδουν κατηγορία ότι με πρόθεση έδωσα αναβολικά στον ανήλικο γιο μου.

Η αλήθεια, η οποία προκύπτει από δικαστική απόφαση, είναι ότι χρησιμοποιήθηκε νόμιμο συμπλήρωμα διατροφής, που δεν ανέφερε την αναβολική ουσία. Αυτό το δέχτηκε το ΑΣΕΑΔ, που αποτελείται από τακτικούς δικαστές, και μου καταλόγισε αμέλεια. Τα σκευάσματα που βρέθηκαν στο σπίτι μου είναι νόμιμα, με εξαίρεση ελάχιστα, για τα οποία θα αποδειχθεί ότι τα χρησιμοποιώ για ιατρικούς λόγους.

Ζητώ συγγνώμη από τον αδελφό μου, Πύρρο Δήμα, και την οικογένειά μου, που τους έχω φέρει σε δύσκολη θέση εξαιτίας της επιπόλαιης συμπεριφοράς μου. Ζητώ συγγνώμη από όλους τους πολίτες που αγάπησαν τον Πύρρο Δήμα».

Τη Δευτέρα η απολογία του – Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει

Σε βάρος του Οδυσσέα Δήμα έχει ασκηθεί κακουργηματική δίωξη για παράνομη προμήθεια, αποθήκευση και εμπορία απαγορευμένων ουσιών, κατ’ επάγγελμα και με σκοπό τον προσπορισμό περιουσιακού οφέλους. Παράλληλα, αντιμετωπίζει πλημμεληματική δίωξη για παραβίαση της νομοθεσίας περί φαρμάκων.

Μετά τη σύλληψή του, ο πρώην προπονητής άρσης βαρών οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή, από τον οποίο ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία του.

Ο 58χρονος αναμένεται να απολογηθεί τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2026, ενώ η υπόθεση παραμένει υπό δικαστική διερεύνηση.

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