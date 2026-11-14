Ο Ήλιος εξαπέλυσε μια γιγάντια καταιγίδα – Και η Γη ίσως την έκανε χειρότερη

Τον Μάιο του 2024, μια πρωτοφανής ηλιακή καταιγίδα χάρισε εντυπωσιακά σέλαα στους ουρανούς περιοχών όπου το βόρειο και το νότιο σέλας είναι σπάνια ορατά. Ωστόσο, τα θεαματικά αυτά φαινόμενα αποτελούσαν μόνο τα πιο εμφανή σημάδια μιας τεράστιας διαταραχής που εξελισσόταν στο διάστημα γύρω από τη Γη. Βαθιά μέσα στη μαγνητόσφαιρα του πλανήτη —την απέραντη περιοχή που ελέγχεται από το μαγνητικό του πεδίο— οι επιστήμονες κατέγραφαν κάτι που δεν είχαν μετρήσει ποτέ ξανά απευθείας.

Το φαινόμενο ξεκίνησε όταν μια μεγάλη ηλιακή κηλίδα εξαπέλυσε διαδοχικά αρκετές ισχυρές ηλιακές εκρήξεις. Καθώς τεράστια νέφη μαγνητισμένου πλάσματος διέσχιζαν με ταχύτητα το διάστημα, ενώθηκαν προτού προσκρούσουν στη μαγνητόσφαιρα της Γης.

Η καταιγίδα που προκλήθηκε δημιούργησε την ισχυρότερη μαγνητική διαταραχή που έχει μετρηθεί ποτέ στο δακτυλιοειδές ρεύμα της Γης, μια απέραντη περιοχή ηλεκτρικά φορτισμένων σωματιδίων που περιβάλλει τον πλανήτη.

Επί δεκαετίες, οι ερευνητές διαφωνούσαν σχετικά με την προέλευση των σωματιδίων που συνθέτουν αυτό το δακτυλιοειδές ρεύμα. Είναι γνωστές δύο βασικές πηγές: ο ηλιακός άνεμος, ο οποίος μεταφέρει φορτισμένα σωματίδια από τον Ήλιο προς τα έξω, και η ιονόσφαιρα της Γης, ένα ηλεκτρικά φορτισμένο στρώμα της ανώτερης ατμόσφαιρας.

Και οι δύο πηγές τροφοδοτούν συνήθως με σωματίδια κατά τη διάρκεια γεωμαγνητικών καταιγίδων, ενώ ορισμένοι επιστήμονες ανέμεναν ότι ο ηλιακός άνεμος θα παρέμενε σημαντικός συντελεστής σε ένα ακραίο φαινόμενο που περιλάμβανε ιδιαίτερα πυκνό ηλιακό άνεμο.

Αντ’ αυτού, οι πρώτες απευθείας μετρήσεις της σύστασης του δακτυλιοειδούς ρεύματος κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας τέτοιου μεγέθους αποκάλυψαν κάτι αξιοσημείωτο. Τα σωματίδια που προέρχονταν από τον ηλιακό άνεμο συνέβαλαν ελάχιστα, ενώ εκείνα που προέρχονταν από την ίδια την ατμόσφαιρα της Γης κυριάρχησαν σε βαθμό που δεν είχε παρατηρηθεί ποτέ στο παρελθόν.

Τα ευρήματα, που δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Science Advances, υποδηλώνουν ότι η ατμόσφαιρα της Γης ενδέχεται να διαδραματίζει πολύ μεγαλύτερο ρόλο στον καθορισμό της σφοδρότητας των ακραίων γεωμαγνητικών καταιγίδων απ’ ό,τι αναγνώριζαν μέχρι σήμερα οι επιστήμονες.

Επειδή τα κυρίαρχα ιόντα που προέρχονται από τη Γη είναι πολύ βαρύτερα από τα σωματίδια που παρέχει ο ηλιακός άνεμος, ενδέχεται να ενίσχυσαν τη μαγνητική διαταραχή και να προκάλεσαν την κορύφωση της έντασης του δακτυλιοειδούς ρεύματος ασυνήθιστα κοντά στον πλανήτη.

Η ανακάλυψη αυτή ενισχύει επίσης τα επιχειρήματα υπέρ μιας προτεινόμενης ιαπωνικής δορυφορικής αποστολής, η οποία έχει σχεδιαστεί για να διερευνήσει πώς τα ατμοσφαιρικά σωματίδια εισέρχονται στο διάστημα και επηρεάζουν τις ισχυρές γεωμαγνητικές καταιγίδες.

Πώς η υπερ-καταιγίδα του Μαΐου 2024 απορρύθμισε το μαγνητικό πεδίο της Γης

Στις 10 και 11 Μαΐου 2024, τεράστια νέφη φορτισμένων ηλιακών σωματιδίων έπληξαν τη μαγνητόσφαιρα της Γης, πυροδοτώντας μία από τις ισχυρότερες γεωμαγνητικές καταιγίδες των τελευταίων δεκαετιών. Γνωστό ως «καταιγίδα Gannon» ή «καταιγίδα της Γιορτής της Μητέρας», το φαινόμενο ώθησε τον δείκτη SYM-H —ένα μέτρο της γεωμαγνητικής διαταραχής— σε ελάχιστη τιμή -518 νανοτέσλα (nanotesla).

Αυτή ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη καταγεγραμμένη διαταραχή από το 1981.

Η προηγούμενη καταιγίδα συγκρίσιμης ισχύος είχε σημειωθεί τον Νοέμβριο του 2004. Παρότι τα πολύχρωμα σέλαα τράβηξαν την παγκόσμια προσοχή, οι συνέπειες τέτοιων καταιγίδων μπορούν να εκτείνονται πολύ πέρα από τον νυχτερινό ουρανό.

«Ορισμένες υπερ- ή ακραίες γεωμαγνητικές καταιγίδες δεν είναι απλώς εντυπωσιακά φωτεινά θεάματα· εγκυμονούν κινδύνους ακτινοβολίας για τα διαστημόπλοια, διαταράσσουν τα σήματα GPS και τις επικοινωνίες και προκαλούν διακοπές ρεύματος. Η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο αναπτύσσεται μια γεωμαγνητική καταιγίδα δεν είναι μόνο ένα επιστημονικό ερώτημα, αλλά και ένα ζήτημα με πραγματικές επιπτώσεις στην καθημερινότητά μας», δήλωσε ο Ναριτόσι Κιταμούρα (Naritoshi Kitamura), επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης και επίκουρος καθηγητής στο Ινστιτούτο Περιβαλλοντικής Έρευνας Διαστήματος-Γης (ISEE) του Πανεπιστημίου της Ναγκόγια.

Μία από τις κύριες πηγές αυτών των μαγνητικών διαταραχών είναι το δακτυλιοειδές ρεύμα της Γης. Αυτή η τεράστια ζώνη ενεργητικών φορτισμένων σωματιδίων, κυρίως ιόντων οξυγόνου και υδρογόνου, κυκλοφορεί αργά γύρω από τον πλανήτη σε ύψος χιλιάδων χιλιομέτρων πάνω από τον ισημερινό. Καθώς τα ιόντα κινούνται, δημιουργούν ένα ηλεκτρικό ρεύμα που παράγει το δικό του μαγνητικό πεδίο.

Το πεδίο αυτό αντιτίθεται εν μέρει στο φυσικό μαγνητικό πεδίο της Γης, εξασθενώντας το μαγνητικό πεδίο που μετράται στην επιφάνεια του εδάφους. Οι μεταβολές που προκύπτουν συγκαταλέγονται στα βασικά σήματα που χρησιμοποιούν οι επιστήμονες για να παρακολουθούν την ένταση των γεωμαγνητικών καταιγίδων.

Ιαπωνικός δορυφόρος αποκαλύπτει μια απρόσμενη πηγή σωματιδίων που τροφοδοτούν τις καταιγίδες

Οι επιστήμονες μπόρεσαν να διερευνήσουν την καταιγίδα του Μαΐου 2024 με ασυνήθιστη λεπτομέρεια χάρη στον ιαπωνικό δορυφόρο Arase, ο οποίος εκτοξεύθηκε το 2016 και τελεί υπό τη διαχείριση της Ιαπωνικής Υπηρεσίας Αεροδιαστημικής Εξερεύνησης (JAXA). Το επιστημονικό κέντρο ERG (Arase) λειτουργεί από κοινού από το Ινστιτούτο Διαστημικής και Αστροναυτικής Επιστήμης (ISAS)/JAXA και το Ινστιτούτο Έρευνας Διαστημικού-Γήινου Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου της Ναγκόγια.

Ο Arase ταξιδεύει μέσα από την περιοχή του διαστήματος όπου σχηματίζεται το δακτυλιοειδές ρεύμα της Γης (ring current). Τα επιστημονικά του όργανα μπορούν να μετρήσουν τόσο τη μάζα όσο και την ενέργεια μεμονωμένων ιόντων, επιτρέποντας στους ερευνητές να προσδιορίσουν τους τύπους των σωματιδίων που υπάρχουν κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας.

Χάρη σε μια αξιοσημείωτη συγκυρία, το διαστημόπλοιο πέρασε μέσα από το δακτυλιοειδές ρεύμα λίγο μετά την έναρξη της καταιγίδας του Μαΐου 2024 και ξανά καθώς η διαταραχή πλησίαζε στην κορύφωσή της.

Αυτές οι παρατηρήσεις προσέφεραν μια σπάνια ευκαιρία να εξεταστεί η σύσταση του δακτυλιοειδούς ρεύματος κατά τη διάρκεια ενός εξαιρετικά ισχυρού γεωμαγνητικού φαινομένου.

«Αυτή είναι η πρώτη ταυτόχρονη παρατήρηση ιόντων του δακτυλιοειδούς ρεύματος και ηλιακού ανέμου κατά τη διάρκεια μιας τόσο μεγάλης καταιγίδας, και τα δεδομένα ήταν ξεκάθαρα — περίπου το 85% των ιόντων ήταν οξυγόνο από την ίδια την ιονόσφαιρα της Γης», εξήγησε ο Κιταμούρα.

Η συντριπτική συμβολή της ατμόσφαιρας της Γης προκάλεσε ιδιαίτερη έκπληξη, επειδή η καταιγίδα είχε πυροδοτηθεί από πυκνά ρεύματα ύλης που κατέφθαναν από τον Ήλιο. Αντί να τροφοδοτήσει το μεγαλύτερο μέρος των ιόντων του δακτυλιοειδούς ρεύματος, ο ηλιακός άνεμος διαδραμάτισε έναν σχετικά δευτερεύοντα ρόλο στον πληθυσμό των σωματιδίων που μετρήθηκε.

Η ραγδαία πτώση της έντασης του γήινου μαγνητικού πεδίου κατά 40% καταδεικνύει τη σφοδρότητα της γεωμαγνητικής διαταραχής

Οι μετρήσεις του Arase αποκάλυψαν ένα ακόμη αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό της καταιγίδας. Το μαγνητικό πεδίο εξασθένησε δραματικά σε μια περιοχή πολύ πιο κοντά στη Γη σε σχέση με τα σημεία όπου είχαν καταγραφεί στο παρελθόν παρόμοιας έντασης μειώσεις.

«Κοντά στην κορύφωση της καταιγίδας, ο Arase ανίχνευσε μείωση κατά 40% στην ένταση του μαγνητικού πεδίου σε ύψος περίπου 16.000 χιλιομέτρων πάνω από τη Γη, και πολύ πιο κοντά στον πλανήτη από ό,τι αντίστοιχες μεγάλες μειώσεις που είχαν τεκμηριωθεί παλαιότερα».

Ταυτόχρονα, ο δορυφόρος κατέγραψε πτώση στον αριθμό των ενεργητικών ηλεκτρονίων που συνήθως κυκλοφορούν σε αυτή την περιοχή του διαστήματος. Μια τόσο ακραία εξασθένηση του μαγνητικού πεδίου μπορεί να μεταβάλει τις διαδρομές που ακολουθούν αυτά τα ηλεκτρόνια, αναγκάζοντάς τα να παρεκκλίνουν από τις συνηθισμένες τους τροχιές. Ωστόσο, οι επιστήμονες δεν έχουν ακόμη προσδιορίσει εάν η παραμόρφωση του μαγνητικού πεδίου προκάλεσε άμεσα την παρατηρούμενη απώλεια ηλεκτρονίων. Θα χρειαστεί περαιτέρω έρευνα για να επιβεβαιωθεί αυτή η σύνδεση.

Συνολικά, οι παρατηρήσεις προσφέρουν νέα γνώση για τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται το δακτυλιοειδές ρεύμα κατά τη διάρκεια ιδιαίτερα έντονων γεωμαγνητικών καταιγίδων. Υποδηλώνουν επίσης ότι ο ασυνήθιστα μεγάλος πληθυσμός βαρέων ιόντων που προέρχονται από την ατμόσφαιρα της Γης ενδέχεται να συνέβαλε στην πρόκληση της σφοδρής μαγνητικής διαταραχής τόσο κοντά στον πλανήτη. Τα νέα δεδομένα ανοίγουν τον δρόμο για την έγκαιρη πρόγνωση και την καλύτερη προστασία των δορυφορικών υποδομών από ακραίες ηλιακές καταιγίδες

Τα ευρήματα ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην πρόγνωση του διαστημικού καιρού. Τα σημερινά μοντέλα βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στις συνθήκες που επικρατούν στον ηλιακό άνεμο, προκειμένου να εκτιμήσουν πόσο ισχυρή μπορεί να γίνει μια επερχόμενη γεωμαγνητική καταιγίδα.

Ωστόσο, οι νέες μετρήσεις υποδηλώνουν ότι οι συνθήκες στην ανώτερη ατμόσφαιρα της ίδιας της Γης θα μπορούσαν επίσης να επηρεάσουν την τελική ένταση μιας καταιγίδας. Η κατανόηση του πόσα ατμοσφαιρικά ιόντα διαφεύγουν στη μαγνητόσφαιρα και πώς συμβάλλουν στο δακτυλιοειδές ρεύμα ενδέχεται, επομένως, να αποδειχθεί καθοριστική για την επίτευξη πιο αξιόπιστων προβλέψεων.

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι πρόσθετες δορυφορικές παρατηρήσεις θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην απάντηση αυτών των ερωτημάτων. Τα ευρήματά τους υποστηρίζουν την αποστολή FACTORS, μια προτεινόμενη αποστολή που περιλαμβάνει δύο δορυφόρους και προετοιμάζεται για μια επερχόμενη πρόσκληση υποβολής προτάσεων της JAXA.

Η αποστολή FACTORS θα διερευνήσει τις διεργασίες που επιτρέπουν στα ιόντα από την ατμόσφαιρα της Γης να ρέουν στη μαγνητόσφαιρα και θα εξετάσει πώς αυτά τα σωματίδια συμβάλλουν στην ανάπτυξη γεωμαγνητικών καταιγίδων.

Αποκαλύπτοντας τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούν η ατμόσφαιρα της Γης και η εισερχόμενη ηλιακή ύλη κατά τη διάρκεια ακραίων φαινομένων, η αποστολή θα μπορούσε τελικά να βελτιώσει τις προγνώσεις του επικίνδυνου διαστημικού καιρού.

Οι ακριβέστερες προβλέψεις θα βοηθούσαν τους επιστήμονες να προβλέπουν καλύτερα καταιγίδες ικανές να διαταράξουν δορυφόρους, συστήματα πλοήγησης, δίκτυα επικοινωνιών και υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας.