Μητσοτάκης για τον θάνατο των δύο πυροσβεστών στο Ζεφύρι: «Η απώλειά τους μας γεμίζει με βαθιά θλίψη»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο δύο πυροσβεστών στο Ζεφύρι, αναφέρθηκε στην προσφορά του Πυροσβεστικού Σώματος και ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στον πυροσβέστη που τραυματίστηκε.

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Κυριάκος Μητσοτάκης
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τη θλίψη του για τον θάνατο των δύο πυροσβεστών στο Ζεφύρι, κατά την εκτέλεση του καθήκοντός τους, εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
  • «Η απώλεια δύο πυροσβεστών την ώρα του καθήκοντος μας γεμίζει με βαθιά θλίψη», υπογράμμισε ο ίδιος, απευθύνοντας συλλυπητήρια στις οικογένειές τους και στο Πυροσβεστικό Σώμα.
  • Παράλληλα, ο πρωθυπουργός ευχήθηκε ταχεία και πλήρη ανάρρωση στον τρίτο πυροσβέστη που τραυματίστηκε.

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Τη θλίψη του για τον θάνατο των δύο πυροσβεστών στο Ζεφύρι, κατά την εκτέλεση του καθήκοντός τους, εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, απευθύνοντας συλλυπητήρια στις οικογένειές τους και στο Πυροσβεστικό Σώμα.

Στη δήλωσή του, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην προσφορά των πυροσβεστών και στους κινδύνους που αντιμετωπίζουν καθημερινά, ενώ ευχήθηκε ταχεία και πλήρη ανάρρωση στον τρίτο πυροσβέστη που τραυματίστηκε.

Αναλυτικά η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη:

«Η απώλεια δύο πυροσβεστών την ώρα του καθήκοντος μας γεμίζει με βαθιά θλίψη.

Η σκέψη μας βρίσκεται τώρα στις οικογένειές τους, στις οποίες εκφράζω τα πιο ειλικρινή μου συλλυπητήρια. Το ίδιο και στη μεγάλη οικογένεια του Πυροσβεστικού Σώματος, που σήμερα θρηνεί δύο δικούς της ανθρώπους.

Το τραγικό γεγονός έρχεται να υπενθυμίσει το μέγεθος της προσφοράς των ανδρών και των γυναικών του Πυροσβεστικού Σώματος, που με αυταπάρνηση θέτουν καθημερινά σε κίνδυνο ακόμη και την ίδια τους τη ζωή για την προστασία όλων μας.

Στον πυροσβέστη που τραυματίστηκε εύχομαι ταχεία και πλήρη ανάρρωση».

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