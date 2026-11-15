The Voice: Με τέσσερα φιλιά στο στόμα Πάολα και Παπαρίζου έβαλαν τέλος στα σενάρια τσακωμού τους – Δείτε βίντεο

Κανείς δεν περίμενε αυτό που συνέβη κατά την είσοδο της Πάολας και της Έλενας Παπαρίζου στο νέο επεισόδιο του The Voice, το βράδυ του Σαββάτου, στο ΣΚΑΪ.

Κι αυτό μιας και η Έλενα Παπαρίζου και η Πάολα θέλησαν με το καλησπέρα να στείλουν ένα ιδιαίτερο μήνυμα σε όλους όσους υποστηρίζουν πως τις τελευταίες ημέρες δεν τα πάνε καλά οι δυο τους.

Η λαϊκή τραγουδίστρια και νεοφερμένη στο μουσικό τάλεντ σόου αντάλλαξε, ούτε ένα ούτε δύο αλλά τέσσερα, φιλιά στο στόμα με την δημοφιλή ποπ σταρ και “παλιά” στις καρέκλες του The Voice.

“Η Παολάρα δεν πλακώνεται με κανέναν, μάγκες”

“Τέσσερα φιλιά, για εκείνους τους καλούς ανθρώπους που μας θέλουν να έχουμε πλακωθεί. Θέλω να τους πω, Έλενα μου, πως η Παολάρα δεν πλακώνεται με κανέναν, μάγκες” επισήμανε, με νόημα, η Πάολα στον αέρα του νέου επεισοδίου που είδαμε το βράδυ του Σαββάτου.

“Η αλήθεια είναι πως ούτε κι εγώ έχω καρδιά για να τσακωθώ με κανέναν, ποτέ. Αλλά θα πω ένα μόνο πράγμα, γιατί θέλω ο κόσμος να απολαύσει που περιμένουμε και άλλον κόσμο πάνω στη σκηνή… Άσε με να τζάσω, σε παρακαλώ” πρόσθεσε, με χιούμορ και σύντομη ερμηνεία, η Έλενα Παπαρίζου για να δώσει συνέχεια στη γνώριμη ροή του νέου επεισοδίου για το The Voice στον ΣΚΑΪ.