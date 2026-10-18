Ξέσπασε η Έλενα Παπαρίζου για το μπούλινγκ που έχει δεχθεί για τα κιλά της – Δείτε βίντεο

Ξέσπασε η Έλενα Παπαρίζου στον τηλεοπτικό αέρα του “The Voice” για το μπούλινγκ που έχει κατά καιρούς δεχθεί για τα παραπανίσια κιλά της.

Αφορμή γι’ αυτό στάθηκαν όσα εκμυστηρεύτηκε μια διαγωνιζόμενη στους coaches, μιας και η ίδια κατόρθωσε να διαφοροποιήσει σημαντικά την εξωτερική της εμφάνιση και να αποδεχθεί καλύτερα την εικόνα της.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια επισήμανε με ένταση στον αέρα του The Voice τα εξής. “τα κιλά δεν είναι αυτά που κάνουν τον καλλιτέχνη. Επειδή γνωρίζω πάρα πολύ καλά τι σημαίνει το μπούλινγκ για τα κιλά, μιας και το ‘χω φάει με το φτυάρι, καταλαβαίνω τι είναι αυτό το πράγμα. Ότι δηλαδή δημιουργείται μια ανασφάλεια σε μια γυναίκα, ενώ δεν πρέπει να υπάρχει”.

“Πάρα πολύ εύκολο το έχουμε”

“Πετάξτε τα αυτά, με τα κιλά και τα λοιπά. Ο άνθρωπος είναι εκεί μέσα. Εκεί μέσα είναι ο καλλιτέχνης. Οι ευαισθησίες σου είναι εκεί μέσα”.

“Γιατί όλοι το ‘χουμε πάρα πολύ εύκολο το να γράφουμε κακίες και να σχολιάζουμε. Πάρα πολύ εύκολο το έχουμε. Εγώ, όμως, δεν το δέχομαι” υπογράμμισε, τέλος, η γνωστή ερμηνεύτρια και coach του The Voice.