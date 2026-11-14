Μάριος Φραγκούλης: «Ήθελα να αποδείξω στους γονείς μου ότι έκαναν μεγάλο λάθος που με άφησαν»

Για τα παιδικά του χρόνια, την απομάκρυνσή του από τους γονείς του σε ηλικία μόλις τεσσεράμισι ετών και τον ρόλο που διαδραμάτισαν η μουσική και το θέατρο στη ζωή του μίλησε ο Μάριος Φραγκούλης. Ο γνωστός ερμηνευτής παραχώρησε συνέντευξη στον δημοσιογράφο Άρη Καβατζίκη, η οποία προβλήθηκε το Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2026, στην εκπομπή «For You» του ΑΝΤ1, με αφορμή τις προσεχείς μουσικές του εμφανίσεις.

Αναφερόμενος στην περίοδο που αποχωρίστηκε τους γονείς του, ο Μάριος Φραγκούλης θυμήθηκε τα πρώτα Χριστούγεννα που πέρασε στην Αθήνα, κοντά στη θεία και τον θείο του.

«Μεγάλωσα κυρίως μακριά από τους γονείς μου. Χωριστήκαμε με τους γονείς μου όταν ήμουν πολύ μικρό παιδί, τεσσεράμισι χρονών. Θυμάμαι το πρώτο χριστουγεννιάτικο δέντρο που έφτιαξα με τη θεία μου και τον θείο μου στην Αθήνα», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια, μίλησε για τη σχέση του με τη θεία και τον θείο του, τους οποίους θεωρούσε δεύτερους γονείς του, αλλά και για την επιθυμία που είχε ως παιδί να επανενωθεί με την οικογένειά του.

«Ήταν οι δεύτεροι γονείς μου. Αυτοί που εγώ υιοθέτησα, στην ουσία. Και όταν έφτιαξα το πρώτο χριστουγεννιάτικο δέντρο, φορώντας τις πιτζαμούλες μου σαν μικρό παιδί και βάζοντας τις πρώτες μπαλίτσες, σκεφτόμουν να είναι καλά οι γονείς μου και πως ήθελα να τους ξαναδώ. Γιατί υπήρχε αυτή η προσδοκία και αυτή η ελπίδα που είχαμε σαν μικρά παιδιά, να ξαναδούμε τους γονείς μας, να ξαναβρεθούμε και να είμαστε ξανά μαζί», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Μάριος Φραγκούλης εξήγησε, επίσης, ότι η ενασχόλησή του με το θέατρο και τη μουσική τον βοήθησε να εκφράσει τα συναισθήματά του, μεταξύ των οποίων και τον θυμό που ένιωθε για τον αποχωρισμό από τους γονείς του.

«Το θέατρο και η μουσική με έφεραν πιο κοντά στο να μπορώ να εκφραστώ. Να εκφράσω τον θυμό μου, την αγάπη μου, τη δύναμή μου. Να θέλω να με αγαπήσει ο κόσμος, να θέλω να αποδείξω με κάποιον τρόπο στους γονείς μου ότι έκαναν μεγάλο λάθος που με άφησαν όταν ήμουν μικρό παιδί», πρόσθεσε.