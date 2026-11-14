Καματερό: Συγκλονίζει ο πατέρας της 36χρονης που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο: «Δεν είναι καλά»- Δείτε βίντεο

Σε σοβαρή κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο η άτυχη 36χρονη η οποία παρασύρθηκε από αυτοκίνητο την ώρα κατά την οποία προσπαθούσε να διασχίσει το δρόμο το πρωί της Παρασκευής στο Καματερό.

Η γυναίκα έχει πολλαπλά κατάγματα από το τροχαίο στο Καματερό και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός. Ο πατέρας της άτυχης κοπέλας μίλησε στην εκπομπή Non Stop του Mega λέγοντας πως η κόρη του έχει υποστεί πολλαπλούς τραυματισμούς: «Έχει χτυπήσει παντού, χέρια, πόδια, πλευρά. Το παιδάκι μου δεν είναι καλά. Αυτός πήγαινε με 100 στη λεωφόρο Φυλής, που γίνεται χαμός. Υπήρχε ένα σημείο που μπορούσε να περάσει ένα αυτοκίνητο, αλλά κανείς δεν θα δοκίμαζε με τόσα χιλιόμετρα».

«Έχει χτυπήσει παντού, χέρια, πόδια, πλευρά. Το παιδάκι μου δεν είναι καλά. Αυτός πήγαινε με 100 στη λεωφόρο Φυλής, που γίνεται χαμός. Υπήρχε ένα σημείο που μπορούσε να περάσει ένα αυτοκίνητο, αλλά κανείς δεν θα δοκίμαζε με τόσα χιλιόμετρα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, όπως ο ίδιος εκτίμησε γλίτωσε τα χειρότερα γιατί είχε προλάβει και είχε κλείσει την πόρτα του οχήματός του: «Ευτυχώς είχε κατέβει και είχε κλείσει την πόρτα του αυτοκινήτου, γιατί θα την έλιωνε εντελώς. Είχε πάει να πάρει έναν καφέ και την πέταξε 10 μέτρα μακριά. Μου τη σακάτεψε».

«Το καλύτερο παιδί της γης είναι»

«Το καλύτερο παιδί της γης είναι. Έχει ένα παιδάκι πέντε χρονών, πήγαινε στη δουλειά της. Το παιδί μου μόνο του παλεύει και σηκώθηκε το πρωί να πάει στη δουλίτσα του. Σταμάτησε να πάρει έναν καφέ και ήρθε ο εγκληματίας και μου το χτύπησε», είπε ο πατέρας της.

Η γυναίκα εκτοξεύτηκε αρκετά μέτρα καθώς ο 38χρονος οδηγός έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα. Ένας νοσηλευτής που εργαζόταν σε ιατρικό κέντρο στην περιοχή έσπευσε να της δώσει τις πρώτες βοήθειες και περιγράφει στο newsit.gr όσα έζησε: «Βγήκαμε κατευθείαν έξω με το προσωπικό, είδαμε την κατάσταση, ασφαλίσαμε την περίμετρο, είδαμε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος και βοηθήσαμε».

Η 36χρονη «είχε τις αισθήσεις της, ήταν χτυπημένη η αριστερή πλευρά» είπε και συνέχισε λέγοντας πως το ΕΚΑΒ ήρθε γρήγορα.

«Φροντίσαμε να μην είναι κινητοποιημένη. Δεν είχε κάποια κατάσταση αιμορραγίας που να ελέγξουμε. Αυτό, θέλαμε να μην μετακινηθεί, να μην έρθει κάποιος περαστικός και κάνει κάτι το οποίο δεν πρέπει. Φροντίσαμε να μείνει ασφαλής μέχρι τη μεταφορά της» είπε ο νοσηλευτής.

Κατέληξε λέγοντας πως: «Δεν είδα τι είναι, πώς παρέσυρε ακριβώς την κυρία, αλλά από το σημείο που μας είπαν ότι έγινε μέχρι εκεί που μεταφέρθηκε, είναι πολύ μεγάλη απόσταση».