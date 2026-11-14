«Ελ. Βενιζέλος»: Συνελήφθη 34χρονος για διακίνηση παράνομων φαρμακευτικών και αναβολικών σκευασμάτων

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Στη σύλληψη 34χρονου αλλοδαπού για εισαγωγή, κατοχή και διακίνηση παράνομων φαρμακευτικών και αναβολικών σκευασμάτων προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές το μεσημέρι της Παρασκευής (13/11), στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος». Στην κατοχή του εντοπίστηκε βαλίτσα με δισκία και φιαλίδια απαγορευμένων ουσιών, τα οποία προορίζονταν για περαιτέρω διακίνηση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., η υπόθεση άρχισε να διερευνάται στις 5 Νοεμβρίου 2026, όταν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλίμου εντόπισαν, σε εγκαταστάσεις εταιρείας ταχυμεταφορών, δέμα που περιείχε μεγάλη ποσότητα αναβολικών σκευασμάτων και είχε ως τελικό προορισμό το Παρίσι.

Η αστυνομική έρευνα οδήγησε στον 34χρονο, ο οποίος είχε οργανώσει την αποστολή του δέματος. Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν στο αεροδρόμιο της Αθήνας.

Τα κατασχεθέντα σκευάσματα

Από το ταχυδρομικό δέμα και την κατοχή του συλληφθέντος, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν συνολικά:

80.000 αναβολικά δισκία

αναβολικά δισκία 799 φιαλίδια αναβολικού σκευάσματος

φιαλίδια αναβολικού σκευάσματος 400 δισκία απαγορευμένων ουσιών

δισκία απαγορευμένων ουσιών 8 φιαλίδια απαγορευμένων ουσιών

φιαλίδια απαγορευμένων ουσιών 4 φιαλίδια αποστειρωμένου διαλύτη

φιαλίδια αποστειρωμένου διαλύτη 2 συσκευές κινητής τηλεφωνίας

Σε βάρος του 34χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για επιβλαβή φάρμακα και παράβαση της φαρμακευτικής νομοθεσίας. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

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