Γαλλία: Εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν ειρηνικά σε όλη τη χώρα

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Διεθνή Νέα

Διαδηλωτής κρατά πλακάτ στα χρώματα της γαλλικής σημαίας με το σύνθημα «Στα όπλα, πολίτες! Σχηματίστε τα τάγματά σας! Ας βαδίσουμε», κατά τη διάρκεια κινητοποίησης μαθητών λυκείου και φοιτητών στο Παρίσι, στο πλαίσιο πανεθνικής ημέρας διαμαρτυριών και αποκλεισμών με τη στήριξη εκπαιδευτικών και γονέων, με αίτημα καλύτερες συνθήκες στα σχολεία, στις 8 Οκτωβρίου 2026. (REUTERS/Abdul Saboor)
Διαδηλωτής κρατά πλακάτ στα χρώματα της γαλλικής σημαίας με το σύνθημα «Στα όπλα, πολίτες! Σχηματίστε τα τάγματά σας! Ας βαδίσουμε», κατά τη διάρκεια κινητοποίησης μαθητών λυκείου και φοιτητών στο Παρίσι, στο πλαίσιο πανεθνικής ημέρας διαμαρτυριών και αποκλεισμών με τη στήριξη εκπαιδευτικών και γονέων, με αίτημα καλύτερες συνθήκες στα σχολεία, στις 8 Οκτωβρίου 2026. (REUTERS/Abdul Saboor)
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Περισσότεροι από 105.000 άνθρωποι διαδήλωσαν το Σάββατο σε όλη τη Γαλλία σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, ενώ τα συνδικάτα νεολαίας έκαναν λόγο για 200.000 συμμετέχοντες.
  • Σε 121 συλλήψεις σε όλη τη χώρα προχώρησαν οι αρχές, ενώ στο Παρίσι το μεγαλύτερο μέρος της πορείας ολοκληρώθηκε «χωρίς να σημειωθούν σημαντικά επεισόδια μέχρι αυτό το στάδιο».
  • Επεισόδια και μικρής έκτασης συγκρούσεις καταγράφηκαν στη Λυών, όπου δημοσιογράφοι του BFMTV δέχτηκαν βίαιη επίθεση στο περιθώριο της κινητοποίησης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Περισσότεροι από 105.000 άνθρωποι διαδήλωσαν σήμερα Σάββατο σε όλη τη Γαλλία, ανάμεσα στους οποίους 24.000 στο Παρίσι, στον πέμπτο γύρο διαδηλώσεων, όπως τουλάχιστον ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας. Αυτή η προσέλευση ήταν χαμηλότερη σε σύγκριση με τη διαδήλωση της περασμένης εβδομάδας (146.000 άτομα, συμπεριλαμβανομένων 46.000 στο Παρίσι, σύμφωνα με την ίδια πηγή).

Η συμμαχία των συνδικάτων νεολαίας, από την πλευρά της, έκανε λόγο για 200.000 διαδηλωτές σε όλη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένων 100.000 στο Παρίσι (σε σύγκριση με 250.000 σε εθνικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων 75.000 στην πρωτεύουσα το περασμένο Σάββατο).

Μέχρι τις 18:00 ώρα Ελλάδας, 121 άτομα είχαν συλληφθεί σε όλη τη χώρα, πρόσθεσε το υπουργείο .

Χωρίς σοβαρά επεισόδια

Ταυτόχρονα, στο Παρίσι, το μεγαλύτερο μέρος της πορείας έφτασε στην Πλατεία του Έθνους, «χωρίς να σημειωθούν σημαντικά επεισόδια μέχρι αυτό το στάδιο», δήλωσε η Αστυνομία του Παρισιού.

Σε ένα άλλο σημείο της πρωτεύουσας, μια μικρή ομάδα ατόμων πέταξε αντικείμενα προς αστυνομικές δυνάμεις στην αστυνομία, οι οποίοι απάντησαν με χρήση δακρυγόνων.

Σύμφωνα με την εισαγγελία του Παρισιού, έγιναν 22 συλλήψεις ανδρών και εφήβων, συμπεριλαμβανομένων τριών ανηλίκων.

Στη Λυών, δημοσιογράφοι και μέλη του συνεργείου του τηλεοπτικού δικτύου ειδησεογραφικού BFMTV δέχτηκαν βίαιη επίθεση από διαδηλωτές στο περιθώριο της πορείας, και παρενέβη η αστυνομία για την προστασία τους, ανέφεραν οι τοπικές αρχές.

Η διαδήλωση στη Λυών, με πορείες για δράση για το κλίμα, για τα δικαιώματα των παιδιών και των νέων, προσέλκυσε 8.000 άτομα σύμφωνα με τις αρχές.

Ενώ η ατμόσφαιρα ήταν ειρηνική κατά το μεγαλύτερο μέρος της πορείας, γρήγορα δημιουργήθηκαν εντάσεις στο μπροστινό μέρος, με μικρής έκτασης συγκρούσεις μεταξύ αστυνομίας και διαδηλωτών.

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