Ισραήλ: «Καλή η μπλόφα, αλλά αυτά τα κόλπα δεν πιάνουν σε εμένα» απαντά ο Άιζενκοτ στον Νετανιάχου

«Ακόμη μία κίνηση επικοινωνιακής διαχείρισης» καταλογίζει ο Γκάντι Άιζενκοτ απαντώντας στην έκκληση Νετανιάχου για συγκρότηση κυβέρνησης εθνικής ενότητας με τον ισχυρισμό της ασφάλειας του Ισραήλ έναντι του Ιράν. Πρόκειται για δήλωση του Γκάντι Άιζενκοτ, ο οποίος έχει λάβει διερευνητική εντολή για συγκρότηση κυβέρνησης συνασπισμού εν όψει της αυριανής συνάντησης με τις διαπραγματευτικές ομάδες των κομμάτων «Yesh Atid» με επικεφαλής του φιλεύθερου σιωνιστή Γιαρ Λαπίντ και του «Likud» του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Η αποψινή δήλωση του απερχόμενου πρωθυπουργού στα μέσα ενημέρωσης, με την οποία απηύθυνε πρόσκληση για συνάντηση διαπραγμάτευσης, αποτελεί ακόμη μία κίνηση επικοινωνιακής διαχείρισης. Εξάλλου, ο Νετανιάχου γνωρίζει ότι μια τέτοια συνάντηση έχει ήδη προγραμματιστεί», τονίζει ο Γκάντι Άιζενκοτ με μήνυμά του στο Χ. Επικρίνει, μάλιστα, τον Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι μπλοφάρει. Χαρακτηριστικά ο Γκάντι Άιζενκοτ αναφέρει πως «η πιο πρόσφατη μπλόφα» είναι ότι «ο Νετανιάχου καλεί σε διαπραγματεύσεις αφού αυτές έχουν ήδη προγραμματιστεί, ισχυρίζεται ότι θέλει ενότητα, αλλά ντροπιάζει μια κρατική τελετή στην Κνέσετ και διχάζει και υποκινεί σαν να μην υπάρχει αύριο».

«Καλή προσπάθεια, αλλά αυτά τα κόλπα δεν πιάνουν σε εμένα. Και δεν πιάνουν ούτε στους πολίτες του Ισραήλ», λέει σε υψηλό τόνο ο Γκάντι Άιζενκοτ.

«Προς αποφυγή κάθε αμφιβολίας, ο Νετανιάχου γνωρίζει επίσης ότι οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή σε μια κυβέρνηση έκτακτης ανάγκης υπό την ηγεσία μου είναι η αποδοχή των αρχών που έχω θέσει και η ρήξη με τους εξτρεμιστές», αποσαφηνίζει ο Γκάντι Άιζενκοτ.

Συνεχίζει, μάλιστα, αναφέροντας ότι: «Τελικά, μετά από όλες τις ομιλίες και τις δηλώσεις, η αλήθεια παραμένει: ο Νετανιάχου γνωρίζει ότι έχασε τις εκλογές. Γνωρίζει ότι υπάρχει συντριπτική πλειοψηφία εναντίον του μεταξύ των πολιτών του Ισραήλ και στην Κνέσετ, και γνωρίζει ότι θα σχηματιστεί μια νέα, καλύτερη κυβέρνηση. Γι’ αυτό δίνει έναν αγώνα καθυστέρησης με στόχο να δυσκολέψει τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης και να αποτρέψει την αντικατάσταση του προέδρου της Κνέσετ».

Ο Γκάντι Άιζενκοτ προαναγγέλλει, μάλιστα, ότι «η επόμενη δοκιμασία για το Likud και τον Θρησκευτικό Σιωνισμό έρχεται αυτή την Τρίτη, όταν θα διεξαχθεί ψηφοφορία για τον διορισμό του υποψηφίου των κομμάτων της αλλαγής και της μεταρρύθμισης, του βουλευτή Ματάν Καχάνα». «Εάν όντως δεσμεύονται σε μια γνήσια πολιτική συνεργασία, όπως ισχυρίζονται, πρέπει να επιτρέψουν τη διεξαγωγή μιας ομαλής δημοκρατικής διαδικασίας βάσει χρονοδιαγράμματος και να δώσουν εντολή στους βουλευτές τους να στηρίξουν τον διορισμό του Ματάν Καχάνα – πρώην αντισυνταγματάρχη, διοικητή μοίρας και καταδρομέα της μονάδας Sayeret Matkal – στη θέση του προέδρου της Κνέσετ», τονίζει ο Γκάντι Άιζενκοτ.

Διαβεβαιώνοντας ότι εργάζεται «για τον σχηματισμό μιας κυβέρνησης εθνικής έκτακτης ανάγκης το συντομότερο δυνατό», ο Γκάντι Άιζενκοτ στέλνει μήνυμα στον Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι «Αυτή είναι η ευκαιρία τους να αποδείξουν πόσο σοβαροί είναι. Διαφορετικά, για ακόμη μία φορά, όλο αυτό δεν θα είναι τίποτα περισσότερο από ένα κενό πολιτικό τέχνασμα. Η επιλογή είναι δική τους».

Να σημειωθεί ότι ο Γκάντι Άιζενκοτ έχει δηλώσει έτοιμος να υποδεχθεί μέλη του Λικούντ, του κόμματος του Νετανιάχου, και του Θρησκευτικού Σιωνισμού, του ακροδεξιού κόμματος του απερχόμενου υπουργού Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς, υπό την προϋπόθεση ότι η επιθυμία τους για ενότητα είναι «ειλικρινής» και ότι αυτός θα ηγηθεί της κυβέρνησης.