Ουγγαρία: Ξέθαβαν εκατομμύρια ευρώ από δάση – Στο επίκεντρο έρευνας διαφθοράς για πρώην υπουργό του Όρμπαν – ΒΙΝΤΕΟ

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Το ιλιγγιώδες ποσόν των 17,7 εκατομμύρια ευρώ βρέθηκε θαμμένο στο έδαφος σε δασική έκταση, αγροτικά κτίσματα και άλλους χώρους στην Ουγγαρία στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση διαφθοράς με εμπλεκόμενο τον πρώην υπουργό Ανάπτυξης Μίκλος Σέστακ επί κυβέρνησης Βίκτορ Όρμπαν.

Στο οπτικό υλικό που δημοσιοποιήθηκε, στελέχη των αρμόδιων υπηρεσιών εμφανίζονται να χρησιμοποιούν φτυάρια για να ανασύρουν χρήματα που είχαν θαφτεί στο έδαφος, ενώ σε άλλα πλάνα διακρίνονται μεγάλες ποσότητες χαρτονομισμάτων που κατασχέθηκαν.

Η συνολική αξία των μετρητών που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια των διήμερων επιχειρήσεων υπολογίζεται σε περίπου 17,7 εκατομμύρια ευρώ.

Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη και την Παρασκευή σε διαφορετικές περιοχές της Ουγγαρίας, υπό τον συντονισμό της Εθνικής Υπηρεσίας Ανάκτησης και Προστασίας Περιουσιακών Στοιχείων (NVVH), η οποία δημιουργήθηκε από τη νέα κυβέρνηση της χώρας.

Πού εντοπίστηκαν τα χρήματα

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της υπηρεσίας, οι αρχές ανακάλυψαν μετρητά σε δασικές περιοχές, αγροτικές εγκαταστάσεις, αποθηκευτικούς χώρους και ιδιωτικές κατοικίες. Χρηματικά ποσά βρέθηκαν επίσης μέσα σε χρηματοκιβώτιο μεγάλης αξίας, το οποίο είχε τοποθετηθεί σε απομονωμένη τοποθεσία.

«Στη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν σημαντικά ποσά μετρητών: θαμμένα σε δάση, κρυμμένα σε αγροτικά κτίρια και αποθήκες καθώς και σε ιδιωτικές κατοικίες, αλλά και τοποθετημένα σε ένα χρηματοκιβώτιο μεγάλης αξίας που βρίσκονταν σε απομονωμένη περιοχή», ανέφερε η NVVH.

Η υπηρεσία έδωσε στη δημοσιότητα και αναλυτικά στοιχεία για τα ποσά που κατασχέθηκαν, τα οποία περιλαμβάνουν ουγγρικά φιορίνια, ευρώ και αμερικανικά δολάρια.

«Το συνολικό ποσό των μετρητών που εντοπίστηκαν στη διάρκεια δύο ημερών έρευνας ανέρχεται σε 5.071.632.000 φιορίνια, 2.658.350 ευρώ και 1.257.100 δολάρια», διευκρίνισε.

Η υπόθεση διαφθοράς και η σύλληψη του πρώην υπουργού

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ο Μίκλος Σέστακ, ο οποίος είχε διατελέσει υπουργός Ανάπτυξης της Ουγγαρίας από το 2014 έως το 2018, κατά την περίοδο διακυβέρνησης του Βίκτορ Όρμπαν. Ο πρώην υπουργός κατηγορείται ότι εισέπραξε δωροδοκίες σε υπόθεση που συνδέεται με την προμήθεια μεταχειρισμένων λεωφορείων από την κρατική εταιρεία μεταφορών της χώρας, σε τιμές υψηλότερες από την πραγματική τους αξία.

Ο Μίκλος Σέστακ έχει συλληφθεί και παραμένει υπό κράτηση, ενώ οι έρευνες των ουγγρικών αρχών επεκτείνονται και σε άλλες υποθέσεις που αφορούν πρόσωπα της προηγούμενης κυβερνητικής περιόδου.

Στο πλαίσιο διαφορετικών ερευνών έχουν συλληφθεί ακόμη δύο πρώην υπουργοί, καθώς και ο αδελφός του Βίκτορ Όρμπαν.

Η αντίδραση Μάγιαρ και η στάση Όρμπαν

Ο σημερινός πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Πίτερ Μάγιαρ, ο οποίος κέρδισε τις εκλογές του Απριλίου, βάζοντας τέλος στη 16ετή παραμονή του Βίκτορ Όρμπαν στην εξουσία, έχει θέσει ως προτεραιότητα τη διερεύνηση καταγγελιών για διαφθορά και κατάχρηση εξουσίας κατά τη διάρκεια της προηγούμενης διακυβέρνησης.

Με αφορμή τον εντοπισμό και την κατάσχεση των χρημάτων, ο Πίτερ Μάγιαρ σχολίασε ότι η ανακοίνωση της NVVH «σηματοδοτεί επισήμως το τέλος της μαφίας των Fidesz- KDNP!», αναφερόμενος στα δύο κόμματα που συγκροτούσαν τον προηγούμενο κυβερνητικό συνασπισμό.

Από την πλευρά του, ο Βίκτορ Όρμπαν δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια για τις τελευταίες εξελίξεις. Ωστόσο, σε προηγούμενες δηλώσεις του είχε απορρίψει τις έρευνες που στρέφονται κατά προσώπων του πολιτικού και οικογενειακού του περιβάλλοντος, χαρακτηρίζοντάς τες «πολιτικές διώξεις με στόχο τη φυλάκισή του».