Ρωσία: «Η Ευρώπη θα ήταν ασφαλέστερη χωρίς το ΝΑΤΟ»

Η Ευρώπη θα ήταν ασφαλέστερη χωρίς το ΝΑΤΟ δήλωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα, παρομοιάζοντας τη Συμμαχία με πονόδοντο που απορροφά πόρους και εξασθενεί την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Η τοποθέτηση έγινε ως απάντηση στον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος είχε δηλώσει νωρίτερα πως δεν συντρέχει λόγος συζήτησης με τη Ρωσία για την αρχιτεκτονική ασφαλείας καθώς αυτή υπάρχει ήδη.

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Διεθνή Νέα

ΡΩΣΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: BROOKINGS
ΡΩΣΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: BROOKINGS
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ευρώπη θα ήταν ασφαλέστερη χωρίς το ΝΑΤΟ δήλωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα, παρομοιάζοντας τη Βορειοατλαντική Συμμαχία με…ένα πονόδοντο.
  • «Αν το ΝΑΤΟ δεν υπήρχε – εννοώ, αν η Συμμαχία δεν είχε διαδραματίσει, και δεν συνέχιζε να διαδραματίζει τον ρόλο που έχει διαδραματίσει – η ασφάλεια στην Ευρώπη θα ήταν πιθανότατα πολύ μεγαλύτερη», τόνισε η Μαρία Ζαχάροβα.
  • Η ρωσική πλευρά απαντούσε στον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος απέρριψε σχετικές συζητήσεις με τη Μόσχα αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε αυτό – υπάρχει ήδη».

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Η Ευρώπη θα ήταν ασφαλέστερη χωρίς το ΝΑΤΟ δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα, παρομοιάζοντας τη Βορειοατλαντική Συμμαχία με…ένα πονόδοντο.

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«Αν το ΝΑΤΟ δεν υπήρχε – εννοώ, αν η Συμμαχία δεν είχε διαδραματίσει, και δεν συνέχιζε να διαδραματίζει τον ρόλο που έχει διαδραματίσει – η ασφάλεια στην Ευρώπη θα ήταν πιθανότατα πολύ μεγαλύτερη», τόνισε η Μαρία Ζαχάροβα, απαντώντας σε επικρίσεις σχετικά με τις εκκλήσεις της Μόσχας για αναδιοργάνωση της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής ασφαλείας.

«Το ΝΑΤΟ είναι ακριβώς εκείνος ο οργανισμός που – όπως ένας πονόδοντο, θα μπορούσε να πει κανείς – έχει εξασθενήσει το ανοσοποιητικό σύστημα της Ευρώπης, του δυτικού τμήματός της, της Κεντρικής Ευρώπης, αλλά και ολόκληρου του κόσμου, απαιτώντας και απορροφώντας τεράστιους πόρους για μέτρα αντίδρασης», συνέχισε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών.

Η Ζαχάροβα απαντούσε σε δήλωση του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS. Προηγουμένως, ο Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι δεν υπάρχει λόγος να συζητηθούν με τη Ρωσία ζητήματα που αφορούν την ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφαλείας. «Δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε αυτό – υπάρχει ήδη», είπε χαρακτηριστικά ο Φρίντριχ Μερτς.

 

 

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