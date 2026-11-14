Ζεφύρι: Συλλυπητήρια του ΚΚΕ για τους δύο νεκρούς πυροσβέστες – Ζητεί μέτρα προστασίας του προσωπικού

Την ανάγκη λήψης μέτρων για την προστασία των πυροσβεστών επισημαίνει το ΚΚΕ, με αφορμή τον θάνατο δύο πυροσβεστών κατά την κατάσβεση πυρκαγιάς σε εγκαταλειμμένο κτίριο στο Ζεφύρι, καθώς και τον τραυματισμό ενός τρίτου.

Σε ανακοίνωσή του, το κόμμα εκφράζει τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες και τους συναδέλφους των δύο πυροσβεστών, ενώ εύχεται ταχεία ανάρρωση στον τραυματία.

«Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στις οικογένειες και τους συναδέλφους των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε εγκαταλειμμένο κτίριο στο Ζεφύρι. Ευχόμαστε, επίσης, ταχεία ανάρρωση στον πυροσβέστη που τραυματίστηκε».

Στη συνέχεια, το ΚΚΕ αναφέρεται στους έξι πυροσβέστες που, όπως επισημαίνει, έχουν χάσει τη ζωή τους φέτος, αποδίδει ευθύνες στην κυβέρνηση για τις συνθήκες εργασίας τους και ζητά την ικανοποίηση των αιτημάτων του κλάδου.

«Το γεγονός ότι φέτος οι πυροσβέστες θρηνούν 6 νεκρούς συναδέλφους τους, οι 3 εκ των οποίων ήταν κάτω των 25 ετών, αποδεικνύει με τον πιο τραγικό τρόπο τις δύσκολες συνθήκες κάτω από τις οποίες οι πυροσβέστες επιτελούν τα καθήκοντά τους, με ευθύνη της κυβέρνησης. Απαιτούμε να ληφθούν τώρα όλα τα απαραίτητα μέτρα για να μη θρηνήσουμε ξανά θύματα. Να θεσπιστούν εδώ και τώρα όλα τα μέτρα που διεκδικούν οι πυροσβέστες, όπως ο χαρακτηρισμός του επαγγέλματος ως βαρέος και ανθυγιεινού, η μείωση του εργάσιμου χρόνου με επαρκείς αναπαύσεις κατά τη διάρκεια και ανάμεσα στα περιστατικά και η επαρκής στελέχωση του Πυροσβεστικού Σώματος με όλο το απαραίτητο προσωπικό».