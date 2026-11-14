GBL: Ήττα της ΑΕΚ από τη Δόξα Λευκάδας, αήττητος ο ΠΑΟΚ – «Διπλό» του Ηρακλή στην Πάτρα

Τρεις εκτός έδρας νίκες σημειώθηκαν στην 7η αγωνιστική της Greek Basketball League (GBL), με τη Δόξα Λευκάδας να επικρατεί της ΑΕΚ με 77-73 στη Sunel Arena, τον ΠΑΟΚ να διατηρεί το αήττητό του μετά το 74-69 επί της Καρδίτσας και τον Ηρακλή να περνά από την Πάτρα, νικώντας τον Προμηθέα με 99-92.

Η ΑΕΚ γνώρισε την τέταρτη διαδοχική ήττα της στο πρωτάθλημα, παρά την προσπάθεια ανατροπής στο δεύτερο ημίχρονο. Αντίθετα, ο ΠΑΟΚ εξασφάλισε τη νίκη στην τελευταία περίοδο, ενώ ο Ηρακλής πανηγύρισε τη δεύτερη συνεχόμενη επιτυχία του, βελτιώνοντας το ρεκόρ του σε 3-4.

ΑΕΚ – Δόξα Λευκάδας 73-77: Τέταρτη συνεχόμενη ήττα για την Ένωση

Η Δόξα Λευκάδας επικράτησε της ΑΕΚ με 77-73 στη Sunel Arena, έχοντας το προβάδισμα στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης. Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα ανέτρεψε τη διαφορά των 14 πόντων της πρώτης περιόδου και πέρασε μπροστά στο τελευταίο δεκάλεπτο, αλλά δεν κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμά της.

Οι φιλοξενούμενοι ξεκίνησαν καλύτερα, με τους Πάρις και Γκαντ να δίνουν λύσεις στην επίθεση. Η Δόξα προηγήθηκε με 13-27 στο τέλος της πρώτης περιόδου, εκμεταλλευόμενη την αδυναμία της ΑΕΚ να περιορίσει την επιθετική της δραστηριότητα.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, οι γηπεδούχοι βελτίωσαν την απόδοσή τους και με πρωταγωνιστή τον Μπάρτλεϊ μείωσαν τη διαφορά. Η ομάδα της Λευκάδας, ωστόσο, διατήρησε το προβάδισμα και ολοκλήρωσε το πρώτο ημίχρονο στο 37-45.

Η εικόνα του αγώνα άλλαξε στην τρίτη περίοδο, όταν η ΑΕΚ αύξησε την πίεση στην άμυνα και αξιοποίησε τις επιθετικές ενέργειες του Λαρεντζάκη από την περιφέρεια. Οι «κιτρινόμαυροι» ισοφάρισαν σε 55-55 στο 28ο λεπτό, ενώ το δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με τη Δόξα μπροστά με 59-60.

Στην τελευταία περίοδο, η ΑΕΚ προηγήθηκε με 63-60, έπειτα από κάρφωμα του Κατσίβελη. Η Δόξα αντέδρασε και με τρίποντο του Αρσενόπουλου έφτασε στο 63-67 στο 35ο λεπτό. Στα τελευταία δευτερόλεπτα, οι Κατσίβελης και Μπάρτλεϊ αστόχησαν στις προσπάθειές τους, με τους φιλοξενούμενους να διατηρούν το προβάδισμα έως το τελικό 73-77.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ήταν ο Χάρμον, ο οποίος σημείωσε 17 πόντους, έχοντας επίσης 5 ριμπάουντ και 5 κλεψίματα. Ο Ρόμπινσον ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 13 πόντους και 12 ριμπάουντ, ενώ ο Αρσενόπουλος πρόσθεσε 15 πόντους, με 3/5 τρίποντα, προερχόμενος από τον πάγκο.

Για την ΑΕΚ, ο Μπάρτλεϊ πέτυχε 23 πόντους, αλλά είχε 1/11 τρίποντα. Ο Τζόσεφ κατέγραψε double-double με 14 πόντους και 11 ριμπάουντ, χωρίς οι επιδόσεις τους να αποτρέψουν την ήττα.

Τα δεκάλεπτα: 13-27, 37-45, 59-60, 73-77.

Διαιτητές: Τσιμπούρης, Μαλαμάς, Τεφτίκης (Ντίνος).

Οι συνθέσεις:

ΑΕΚ (Ντράγκαν Σάκοτα): Νόλεϊ 2, Λαρεντζάκης 8 (2), Φλιώνης 5 (1), Τζόσεφ 14, Μπάρτλεϊ 23 (1), Κατσίβελης 8, Γυμνόπουλος, Χαρτώνας, Τσαλμπούρης 10, Ερτέλ 3 (1).

Δόξα Λευκάδας (Τερζής): Ρόμπινσον 13 (1), Χάρμον 17 (1), Πάρις 10 (1), Τσαϊρέλης 2, Χατζηνικόλας 3 (1), Τζόουνς 2, Αρσενόπουλος 15 (3), Πουλιανίτης 3, Βησσαρίου, Σάρμα, Γκαντ 12.

Καρδίτσα – ΠΑΟΚ 69-74: Διατήρησε το αήττητο με καθοριστικό σερί στην τέταρτη περίοδο

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε της Καρδίτσας με 74-69 στο κλειστό «Γιάννης Μπουρούσης», διατηρώντας το αήττητό του στην GBL. Η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι εξασφάλισε τη νίκη στα τελευταία λεπτά, αξιοποιώντας την υπεροχή της στα ριμπάουντ.

Οι φιλοξενούμενοι συγκέντρωσαν 44 ριμπάουντ, εκ των οποίων τα 14 επιθετικά, έναντι 30 της Καρδίτσας. Πρώτος σκόρερ του ΠΑΟΚ ήταν ο Μπριν Ταϊρί με 17 πόντους, ενώ για τους γηπεδούχους ξεχώρισε ο Τζάστιν Ράφαελ Τέρνερ, με 17 πόντους και 5 ασίστ.

Η Καρδίτσα μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι και προηγήθηκε με 6-0 στο 3ο λεπτό, με τον Τέρνερ να έχει 2/2 βολές και 2/2 δίποντα. Ο ΠΑΟΚ απάντησε με επιμέρους σκορ 11-2, χάρη στις επιθετικές προσπάθειες των Χάτζινς και Χουγκάζ, περνώντας μπροστά με 8-11 στο 7ο λεπτό. Οι Θεσσαλοί ανέκτησαν το προβάδισμα με επιμέρους 7-3 και έκλεισαν την πρώτη περίοδο στο 15-14.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, οι δύο ομάδες εναλλάσσονταν στο σκορ στα πρώτα λεπτά, με τον ΠΑΟΚ να αποκτά σταδιακά τον έλεγχο. Οι Χάτζινς και Ταϊρί συνέβαλαν ώστε οι φιλοξενούμενοι να προηγηθούν με 21-27 στο 16ο λεπτό, ενώ τα τρίποντα των Φόστερ και Χάτζινς διατήρησαν τη διαφορά στους έξι πόντους στο 19ο λεπτό (27-33). Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τον ΠΑΟΚ μπροστά με 28-35.

Η Καρδίτσα μείωσε σε 33-35 στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου, με τον Ρούμογλου να ευστοχεί σε ένα δίποντο και ένα τρίποντο. Οι Ταϊρί και Μοτιεγιούνας έδωσαν εκ νέου προβάδισμα έξι πόντων στον ΠΑΟΚ (33-39), όμως οι γηπεδούχοι αντέδρασαν και με τον Τζάκσον πέρασαν μπροστά με 45-43 στο 26ο λεπτό.

Ο ΠΑΟΚ ανέκτησε το προβάδισμα με τη συμβολή του Αλεξάντερ και ολοκλήρωσε την τρίτη περίοδο στο 45-51. Στη συνέχεια, αύξησε τη διαφορά στους εννέα πόντους, αρχικά στο 31ο λεπτό (49-58) και ξανά στο 33ο (53-62).

Παρά το προβάδισμα των φιλοξενούμενων, η Καρδίτσα κατάφερε να ισοφαρίσει σε 62-62 στο 36ο λεπτό. Η αντίδραση του ΠΑΟΚ ήταν άμεση, καθώς οι Αλεξάντερ, Ταϊρί και Φόστερ διαμόρφωσαν σερί 8-0, με το οποίο η ομάδα τους ξέφυγε με 62-70 στο 38ο λεπτό και έφτασε στη νίκη με 69-74.

Για την Καρδίτσα ήταν η πρώτη εντός έδρας ήττα της στο φετινό πρωτάθλημα, έπειτα από δύο διαδοχικές νίκες απέναντι στον Κολοσσό εντός έδρας και τον Προμηθέα εκτός.

Τα δεκάλεπτα: 15-14, 28-35, 45-51, 69-74.

Διαιτητές: Καρπάνος, Μαρινάκης, Μηλαπίδης.

Οι συνθέσεις:

Καρδίτσα (Νίκος Παπανικολόπουλος): Τζάκσον 8 (2), Τέρνερ 17, Μουρ 5, Πετρόπουλος 2, Οκόρο 2, ΜακΡέι 12, Γκίκας 2, Φράνσις 14, Μπιλάλης 2, Καμπουρίδης, Ρούμογλου 5 (1).

ΠΑΟΚ (Αντρέα Τρινκιέρι): Ταϊρί 17, Αλεξάντερ 10, Χουγκάζ 5 (1), Χάτζινς 12 (2), Περσίδης 4, Μήτρου-Λονγκ, Κακλαμανάκης 1, Φόστερ 10 (2), Μοτιεγιούνας 7, Μουρ 2, Καλάθης 6.

Προμηθέας – Ηρακλής 92-99: Δεύτερη διαδοχική νίκη για τους Θεσσαλονικείς

Τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του στην GBL πέτυχε ο Ηρακλής, ο οποίος επικράτησε του Προμηθέα με 99-92 στο κλειστό «Δ. Τόφαλος» της Πάτρας. Η ομάδα του Ζόραν Λούκιτς βελτίωσε το ρεκόρ της σε 3-4, ενώ οι γηπεδούχοι συμπλήρωσαν έξι ήττες στις πρώτες επτά αγωνιστικές.

Ο Ηρακλής προηγήθηκε με 7-10 στα πρώτα λεπτά, αξιοποιώντας τις επιθετικές προσπάθειες των Λεκιού και Σίλας. Ο Προμηθέας αντέδρασε και πέρασε μπροστά με 21-15 στο 7ο λεπτό, ωστόσο οι φιλοξενούμενοι ανέκτησαν το προβάδισμα και ολοκλήρωσαν την πρώτη περίοδο στο 23-26.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, οι Θεσσαλονικείς αύξησαν τη διαφορά, φτάνοντας στο 32-48 στο 16ο λεπτό. Η ομάδα του Μάκη Μιχελάκου περιόρισε την απόσταση έως την ανάπαυλα, μειώνοντας σε 47-50.

Η αναμέτρηση παρέμεινε αμφίρροπη στην τρίτη περίοδο, με τον Προμηθέα να πλησιάζει στον πόντο (66-67) στο 26ο λεπτό. Ο Ηρακλής, όμως, βρήκε επιθετικές λύσεις από την περιφέρεια και αύξησε εκ νέου το προβάδισμά του, κλείνοντας το δεκάλεπτο στο 72-83.

Στην τελευταία περίοδο, οι Πατρινοί επιχείρησαν να ανατρέψουν την κατάσταση και μείωσαν σε 92-96 στο 39ο λεπτό. Οι Στάιλς και Μέλβιν έδωσαν τις τελευταίες επιθετικές λύσεις στον Ηρακλή, ο οποίος διατήρησε το προβάδισμα και επικράτησε με 92-99.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ήταν ο Σίλας, ο οποίος σημείωσε 22 πόντους, με 4/6 τρίποντα, και συγκέντρωσε 10 ριμπάουντ, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με double-double. Ο Στάιλς πρόσθεσε 21 πόντους από τον πάγκο, ενώ ο Φόρεστερ κατέγραψε επίσης double-double, με 12 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Για τον Προμηθέα, ο Κόουλμαν ολοκλήρωσε τον αγώνα με 21 πόντους και 9 ριμπάουντ, ενώ ο Έβανς πρόσφερε 19 πόντους από τον πάγκο, έχοντας 5/11 τρίποντα.

Τα δεκάλεπτα: 23-26, 47-50, 72-83, 92-99.

Διαιτητές: Σκανδαλάκης, Θεονάς, Παπαϊωάννου (Θεοδωρόπουλος).

Οι συνθέσεις:

Προμηθέας Πάτρας (Μάκης Μιχελάκος): Κόουλμαν 21, Δίπλαρος 7 (1), Γουίλιαμς 16 (4), Κάθμπερτσον 15 (1), Κουλμπόκα 10 (2), Νικολαΐδης, Παρασκευόπουλος, Έβανς 19 (5), Καλαϊτζάκης 2, Κουρουπάκης 2, Άρμς, Αντετοκούνμπο.

Ηρακλής (Ζόραν Λούκιτς): Λεκιού 6, Μέλβιν 6, Χόρκλερ 9, Ντιαρά 13 (1), Σίλας 22 (4), Κουκ 5 (1), Στάιλς 21 (2), Φόρεστερ 12, Σλαφτσάκης, Μαστρογιαννόπουλος 5 (1), Γιαννίκος, Σταυρακόπουλος.