Σκληρό πρεσάρισμα Νετανιάχου στον Άιζενκοτ – «Μόνο μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια του Ισραήλ»

Σκληρό πρεσάρισμα ασκεί ο Μπενιαμίν Νετανιάχου στον πολιτικό του αντίπαλο Γκάντι Άιζενκοτ προκειμένου να τον καταστήσει «σύμμαχο» και ταυτόχρονα ο ίδιος να λειτουργήσει ως συγκολλητική ουσία για την ακροδεξιά πτέρυγα της ισραηλινής Βουλής.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είπε πως η συνάντησή του την Πέμπτη με τον Γκάντι Άιζενκοτ, στον οποίο έχει δοθεί η εντολή για σχηματισμό της κυβέρνησης, «ενίσχυσε μόνο την πεποίθησή (μου) ότι είναι απαραίτητο, αυτή τη στιγμή, να σχηματιστεί μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας», η οποία μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια του Ισραήλ για πολλά χρόνια». «Αυτή η κυβέρνηση θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα κόμματα, που αναγνωρίζουν το Ισραήλ ως κράτος του εβραϊκού λαού, για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις ασφαλείας, ιδίως το Ιράν, του οποίου το καθεστώς «δεν θα διστάσει να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα εναντίον μας», υποστήριξε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Υποστηριζόμενος από 67 μέλη του κοινοβουλίου μετά τις εκλογές της 27ης Οκτωβρίου, ο Άιζενκοτ έχει στη διάθεσή του 28 ημέρες, που μπορεί να παραταθούν κατά 14 ημέρες, για να σχηματίσει κυβέρνηση μετά από εκλογές χωρίς να διαφαίνεται προς το παρόν ότι μπορεί να εξασφαλίσει πλειοψηφία.

Οι διαπραγματεύσεις αναμένεται δύσκολες, ιδίως όσον αφορά τη συμμετοχή των αραβο-ισραηλινών κομμάτων, τα οποία κατέχουν 19 έδρες και θα μπορούσαν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο.

Η κυβέρνηση εθνικής ενότητας που υποστηρίζει ο Νετανιάχου θα συγκέντρωνε τα κύρια σιωνιστικά εβραϊκά κόμματα, από τη δεξιά προς το κέντρο, και θα απέκλειε τα αραβο-ισραηλινά κόμματα, τα οποία αποκαλεί «υποστηρικτές της τρομοκρατίας» και τα οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, «δεν θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν αυτή την τεράστια πρόκληση» απέναντι στο Ιράν.

Μια τέτοια κυβέρηνση εθνικής ενότητας θα μπορούσε να βασιστεί σε μια εναλλαγή της πρωθυπουργίας μεταξύ Νετανιάχου και Άιζενκοτ, με τον καθένα να ηγείται της κυβέρνησης με τη σειρά του, όπως έχει εφαρμοστεί στην ισραηλινή πολιτική στο παρελθόν.

Ο Γκάντι Άιζενκοτ δήλωσε έτοιμος να υποδεχθεί μέλη του Λικούντ, του κόμματος του Νετανιάχου, και του Θρησκευτικού Σιωνισμού, του ακροδεξιού κόμματος του απερχόμενου υπουργού Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς, υπό την προϋπόθεση ότι η επιθυμία τους για ενότητα είναι «ειλικρινής» και ότι αυτός θα ηγηθεί της κυβέρνησης.

Ωστόσο, μια συμφωνία μεταξύ των δύο αντιπάλων παραμένει δύσκολο να φανταστεί κανείς, καθώς ο Γκάντι Άιζενκοτ έχει δηλώσει ότι δεν θα υπηρετήσει υπό τον Νετανιάχου.

Χθες Παρασκευή, ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης καταδίκασε αυτό που χαρακτήρισε «ρατσιστική και επιθετική εκστρατεία» που εξαπολύει ο απερχόμενος πρωθυπουργός κατά της ισραηλινής αραβικής μειονότητας, η οποία αντιπροσωπεύει περίπου το 20% του πληθυσμού.