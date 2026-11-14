Εμανουέλ Μακρόν: «Ο περιορισμός της βοήθειας προς την Ουκρανία θα φέρει μια άδικη ειρήνη»

«Όσοι θέλουν να περιορίσουν τους πόρους της Ουκρανίας θέλουν να την εξαναγκάσουν σε μια άδικη ειρήνη, διακινδυνεύοντας μια διαρκή ευαλωτότητα ολόκληρης της Ευρώπης», δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν. Πρόκειται για την απάντησή του στον Μαρίν Λεπέν η οποία έχει θέσει υπό αμφισβήτηση τη βοήθεια προς το Κίεβο διακηρύττοντας μάλιστα ακόμη και την διακοπή της.

«Αυτή είναι μια συνταγή για τον επόμενο πόλεμο. Αυτή δεν μπορεί να είναι η θέση της Γαλλίας», δήλωσε ο Εμανουέλ Μακρόν με ανάρτηση στο X. «Αν η Ρωσία επιβάλει τη θέλησή της σε μια ευρωπαϊκή χώρα με τη βία, όλη η Ευρώπη αποδυναμώνεται», προειδοποίησε ο Μακρόν, του οποίου η προεδρική θητεία λήγει μετά τις προεδρικές εκλογές του 2027, μετά από δύο θητείες. «Το να βοηθάμε την Ουκρανία να αμυνθεί. προστατεύομαι την Γαλλία και τους Γάλλους», είπε.

«Οι τελευταίες συνομιλίες με Αμερικανούς απεσταλμένους το έχουν δείξει αυτό: Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν θέλει να διαπραγματευτεί», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος. «Αλλά είναι σαφές ότι στοιχηματίζει στο να λυγίσει την Ουκρανία να συνθηκολογήσει αυξάνοντας τις επιθέσεις εναντίον αμάχων και προσπαθώντας να βυθίσει τη χώρα στο σκοτάδι αυτόν τον χειμώνα. Η ευθύνη μας είναι να ματαιώσουμε αυτό το στοίχημα», υπογράμμισε.

«Στις συνομιλίες για την Ουκρανία, πρέπει τώρα να προχωρήσουμε παραπέρα και να δηλώσουμε με σαφήνεια, συμπεριλαμβανομένων των Ρώσων, τι θέλουμε για την μεταπολεμική περίοδο», αλλά και «να προσδιορίσουμε τι περιμένουμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες όσον αφορά τη μακροπρόθεσμη ασφάλεια της Ευρώπης», υπογράμμισε ο Εμανουέλ Μακρόν.

Mes chers compatriotes,

Ce qui se joue en Ukraine nous concerne directement. C’est de notre sécurité à tous dont il est question. Aider l’Ukraine à se défendre, c’est protéger la France et les Français.

Si la Russie impose par la brutalité sa volonté à un pays européen, c’est toute l’Europe qui est fragilisée.

C’est pourquoi l’Ukraine a encore été au cœur de nos échanges jeudi et vendredi à Dublin, lors du neuvième sommet de la Communauté politique européenne et du Conseil européen informel. Nous y avons montré notre unité autour de deux priorités que je veux partager avec vous ici.

La première, c’est d’aider l’Ukraine à passer l’hiver. Les Ukrainiens continuent de résister avec un courage qui force l’admiration.

Les derniers échanges avec les émissaires américains l’ont montré : Vladimir Poutine ne veut pas négocier. Son armée n’avance pas. Elle recule même et subit des pertes considérables. Mais il est clair qu’il fait le pari de faire plier l’Ukraine en multipliant les frappes contre les civils et en cherchant à plonger le pays dans le noir cet hiver. Notre responsabilité est de faire échouer ce pari.

Cela veut dire maintenir notre soutien financier et aider l’Ukraine à protéger sa population, ses centrales et ses réseaux électriques.

Soyons clairs : ceux qui veulent rationner les moyens de l’Ukraine souhaitent au fond l’obliger à une paix injuste, à sa vulnérabilisation durable, et ainsi, à celle de l’Europe. C’est l’esprit de défaite. C’est la recette pour la guerre d’après. Cela ne peut pas être la position de la France.

Notre deuxième priorité c’est de travailler avec l’Ukraine à une paix juste et durable. L’Europe doit y prendre toute sa part, car de cette paix dépend aussi la sécurité de notre continent.

Au Conseil européen, hier, nous avons réaffirmé notre unité sur ce point.

Au sommet de la Communauté politique européenne, nous avons pris une décision historique. 42 pays ont approuvé, à l’initiative de la France, une déclaration sur les principes qui doivent guider la sécurité de l’Europe.

C’est aussi le sens du travail de la Coalition des volontaires, que nous avons lancée début 2025 pour préparer les garanties de sécurité de l’Ukraine. La déclaration adoptée à Paris en début d’année en a posé les bases. Elle prévoit de soutenir l’armée ukrainienne et de préparer une force multinationale qui pourra être déployée après un cessez-le-feu. Un exercice est en cours en Pologne pour montrer que nous sommes prêts à y prendre notre part. Nous nous retrouverons jeudi à Berlin pour poursuivre ce travail.

Nous devons maintenant aller plus loin et dire clairement, y compris aux Russes, ce que nous voulons pour l’après-guerre. Nous devons aussi préciser ce que nous attendons des États-Unis pour la sécurité de l’Europe à long terme.

Je veux en tout cas dire ici ma conviction que l’Ukraine, qui a la première armée conventionnelle d’Europe, a un rôle clé avec l’OTAN – au sein de laquelle elle a toute sa place.

Notre objectif est clair : obtenir une paix juste et solide pour l’Ukraine puis continuer de renforcer, avec tous, un cadre de sécurité commun pour l’Europe.

C’est ainsi que nous protégerons dans la durée les Ukrainiens, les Français, et tous les Européens.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 14, 2026