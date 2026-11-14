Εμανουέλ Μακρόν: «Ο περιορισμός της βοήθειας προς την Ουκρανία θα φέρει μια άδικη ειρήνη»

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, προειδοποίησε ότι ο περιορισμός των πόρων προς την Ουκρανία θα την εξαναγκάσει σε μια άδικη ειρήνη, διακινδυνεύοντας μια διαρκή ευαλωτότητα για ολόκληρη την Ευρώπη. Απαντώντας στις θέσεις της Μαρίν Λεπέν για διακοπή της στήριξης προς το Κίεβο, υπογράμμισε ότι η υποχώρηση αποτελεί συνταγή για τον επόμενο πόλεμο και ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν επιδιώκει διαπραγματεύσεις αλλά τη συνθηκολόγηση της χώρας. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη να διατυπωθούν σαφείς θέσεις για τη μεταπολεμική περίοδο και τη μακροπρόθεσμη ευρωπαϊκή ασφάλεια σε συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

Μακρόν Μαξίμου
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • «Όσοι θέλουν να περιορίσουν τους πόρους της Ουκρανίας θέλουν να την εξαναγκάσουν σε μια άδικη ειρήνη, διακινδυνεύοντας μια διαρκή ευαλωτότητα ολόκληρης της Ευρώπης», δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν.
  • «Αν η Ρωσία επιβάλει τη θέλησή της σε μια ευρωπαϊκή χώρα με τη βία, όλη η Ευρώπη αποδυναμώνεται», προειδοποίησε ο Μακρόν, σημειώνοντας ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν επιδιώκει διαπραγματεύσεις αλλά τη συνθηκολόγηση της Ουκρανίας.
  • Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη να διατυπωθούν σαφείς θέσεις για τη μεταπολεμική περίοδο και να προσδιοριστούν οι προσδοκίες από τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με τη μακροπρόθεσμη ασφάλεια της Ευρώπης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

«Όσοι θέλουν να περιορίσουν τους πόρους της Ουκρανίας θέλουν να την εξαναγκάσουν σε μια άδικη ειρήνη, διακινδυνεύοντας μια διαρκή ευαλωτότητα ολόκληρης της Ευρώπης», δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν. Πρόκειται για την απάντησή του στον Μαρίν Λεπέν η οποία έχει θέσει υπό αμφισβήτηση τη βοήθεια προς το Κίεβο διακηρύττοντας μάλιστα ακόμη και την διακοπή της.

Ουκρανία: «Κλείδωσε» η ευρωπαϊκή εκπροσώπηση στις συνομιλίες με τη Ρωσία – Οι 5 χώρες που θα καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων

«Αυτή είναι μια συνταγή για τον επόμενο πόλεμο. Αυτή δεν μπορεί να είναι η θέση της Γαλλίας», δήλωσε ο Εμανουέλ Μακρόν με ανάρτηση στο X. «Αν η Ρωσία επιβάλει τη θέλησή της σε μια ευρωπαϊκή χώρα με τη βία, όλη η Ευρώπη αποδυναμώνεται», προειδοποίησε ο Μακρόν, του οποίου η προεδρική θητεία λήγει μετά τις προεδρικές εκλογές του 2027, μετά από δύο θητείες. «Το να βοηθάμε την Ουκρανία να αμυνθεί. προστατεύομαι την Γαλλία και τους Γάλλους», είπε.

«Οι τελευταίες συνομιλίες με Αμερικανούς απεσταλμένους το έχουν δείξει αυτό: Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν θέλει να διαπραγματευτεί», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος. «Αλλά είναι σαφές ότι στοιχηματίζει στο να λυγίσει την Ουκρανία να συνθηκολογήσει αυξάνοντας τις επιθέσεις εναντίον αμάχων και προσπαθώντας να βυθίσει τη χώρα στο σκοτάδι αυτόν τον χειμώνα. Η ευθύνη μας είναι να ματαιώσουμε αυτό το στοίχημα», υπογράμμισε.

Κάγια Κάλας: «Η Ρωσία στήνει παγίδες» στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία – Προειδοποίηση προς τους Ευρωπαίους ηγέτες

«Στις συνομιλίες για την Ουκρανία, πρέπει τώρα να προχωρήσουμε παραπέρα και να δηλώσουμε με σαφήνεια, συμπεριλαμβανομένων των Ρώσων, τι θέλουμε για την μεταπολεμική περίοδο», αλλά και «να προσδιορίσουμε τι περιμένουμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες όσον αφορά τη μακροπρόθεσμη ασφάλεια της Ευρώπης», υπογράμμισε ο Εμανουέλ Μακρόν.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ