Ιστορικό βίντεο από την πρώτη επέτειο για την εξέγερση του Πολυτεχνείου

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Ένα ξεχωριστό βίντεο ντοκουμέντο από την πρώτη επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου το 1974 παρουσιάζει η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου στο YouTube.

Πρόκειται για το κινηματογραφικό υλικό, που βρισκόταν φυλαγμένο στο υπόγειο του κτιρίου Τοσίτσα της αρχιτεκτονικής σχολής και είχε τραβήξει ο τότε υπάλληλος στο φωτογραφικό εργαστήριο της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ, Γιάννης Σημηριώτης.

Τα film συντηρήθηκαν και ψηφιοποιήθηκαν με την βοήθεια των εργαζομένων στο Αρχείο της ΕΡΤ, επεξεργάστηκαν στο Εργαστήριο Τεκμηρίωσης της αρχιτεκτονικής σχολής και έτσι δημιουργήθηκε το βίντεο.

Στο βίντεο διάρκειας εννέα λεπτών απεικονίζεται πλήθος κόσμου να έχει συγκεντρωθεί έξω από την πύλη του Πολυτεχνείου και να αφήνει λουλούδια, κεριά, λαμπάδες και γράμματα προς τιμήν των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους εκείνη την ημέρα.

Στο βίντεο παρουσιάζονται μαρτυρίες συγγενών των θυμάτων και σκηνές από την έκθεση που διοργανώθηκε στο κτίριο Αβέρωφ.

Φαίνεται, ακόμη, ο στρατιωτικός Σπύρος Μουστακλής. Όταν ένας δημοσιογράφος προσπαθεί να του πάρει συνέντευξη, μία γυναίκα του απαντάει πως δεν μπορεί να μιλήσει, ενώ ο Μουστακλής κάνει μία χαρακτηριστική χειρονομία, καθώς είχε μία μορφή παράλυσης. Μοιάζει να είναι σε άσχημη σωματική κατάσταση και βαδίζει υποβασταζόμενος.

Ιδιαίτερα ξεχωριστή είναι η στιγμή που δεκάδες άνθρωποι κάθονται στα σκαλιά της πύλης και οι Αντώνης Καλογιάννης, Μαρία Φαραντούρη και Νίκος Ξυλούρης παίρνουν το μικρόφωνο και τραγουδούν το «Μη ξεχνάς τον Ωρωπό» του Μίκη Θεοδωράκη.

Αποτυπώνονται ακόμη συγκλονιστικές εικόνες από την τεράστια πορεία που πραγματοποιήθηκε. Χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους κρατώντας ψηλά πανό και αφίσες, ενώ φώναζαν συνθήματα. Ορισμένοι μάλιστα σχημάτισαν ανθρώπινη αλυσίδα.