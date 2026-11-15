Πολυτεχνείο: Άνοιξαν οι πύλες για τον τριήμερο εορτασμό – Εκδηλώσεις μόνο στους εξωτερικούς χώρους του πανεπιστημίου

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Άνοιξαν στις 08:30 το πρωί της Κυριακής (15/11) οι πύλες του ιστορικού συγκροτήματος του Πολυτεχνείου στην οδό Πατησίων, σηματοδοτώντας την έναρξη του τριήμερου εορτασμού για την 53η επέτειο της εξέγερσης του Νοεμβρίου του 1973.

Ο φετινός εορτασμός θα πραγματοποιηθεί με διαφορετικό καθεστώς σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, καθώς τα κτίρια του συγκροτήματος θα παραμείνουν κλειστά και οι εκδηλώσεις θα φιλοξενηθούν αποκλειστικά στους εξωτερικούς χώρους.

Οι πύλες θα παραμείνουν ανοιχτές σήμερα έως τις 18:00, ενώ δεν αποκλείεται να κλείσουν νωρίτερα, εφόσον κριθεί απαραίτητο για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων.

Το ίδιο ωράριο θα ισχύσει και τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, από τις 08:30 έως τις 18:00. Την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, ανήμερα της επετείου, η πρόσβαση στο συγκρότημα θα επιτρέπεται από τις 09:00 έως τις 13:00.

Κλειστά τα κτίρια μέχρι τις 17 Νοεμβρίου

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, τα κτίρια του ιστορικού συγκροτήματος παραμένουν κλειστά από την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου και δεν θα είναι προσβάσιμα έως και την Τρίτη 17 Νοεμβρίου.

Ως εκ τούτου, δεν θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις στους εσωτερικούς χώρους. Οι δραστηριότητες θα περιοριστούν στους εξωτερικούς χώρους του συγκροτήματος, καθώς και στην έκταση που έχει παραχωρηθεί από το ΕΜΠ ειδικά για τις ανάγκες του εορτασμού.

Την ίδια ώρα, αυξημένα είναι τα μέτρα φύλαξης των εγκαταστάσεων από την αρμόδια υπηρεσία του Πολυτεχνείου. Η ενίσχυση της φύλαξης ξεκίνησε την Τρίτη 10 Νοεμβρίου και θα διατηρηθεί έως την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2026.

Τα μέτρα ασφαλείας και οι λόγοι των αλλαγών

Οι αλλαγές στον τρόπο διοργάνωσης του φετινού εορτασμού περιλαμβάνονται σε σχετική πρυτανική πράξη και, σύμφωνα με το ΕΜΠ, έχουν στόχο την αποτροπή περιστατικών καταστροφών, βανδαλισμών και βιαιοπραγιών.

Στην απόφαση γίνεται αναφορά σε αντίστοιχα περιστατικά που έχουν σημειωθεί κατά το παρελθόν, με πιο πρόσφατο παράδειγμα τα επεισόδια που καταγράφηκαν το πρωί της 15ης Νοεμβρίου 2025, κατά τη διάρκεια του περσινού εορτασμού για την 52η επέτειο της εξέγερσης.