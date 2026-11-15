Καιρός: Αλλαγή σκηνικού με βροχές και πτώση της θερμοκρασίας σε αρκετές περιοχές της χώρας

Αλλαγή σκηνικού σήμερα Κυριακή για τον καιρό σε αρκετές περιοχές της χώρας, αφού αναμένονται βροχές κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τμήματα της χώρας (Θράκη, Μακεδονία, Θεσσαλία, τμήματα της Στερεάς Ελλάδας και της Εύβοιας) και πτώση της θερμοκρασίας. Οι άνεμοι, μάλιστα, θα είναι τοπικά ισχυροί στο Αιγαίο.

Ειδικότερα, βροχές θα εκδηλωθούν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τμήματα της χώρας κατά τις πρωινές ώρες. Πιθανότητα βροχοπτώσεων εμφανίζεται και στα νησιά του Βόρειου και Κεντρικού Αιγαίου. Από τις απογευματινές ώρες τα φαινόμενα θα εξασθενίσουν και θα περιοριστούν στα ορεινά ηπειρωτικά τμήματα. Μέτριες συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα αναμένονται κυρίως στα νότια τμήματα της χώρας με το φαινόμενο της μεταφορά σκόνης από την Αφρική να περιορίζεται.

Αττική

Στην Αττική αναμένεται συννεφιά με διαστήματα ηλιοφάνειας. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις 3-4. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 19 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται βροχές κατά τις πρωινές ώρες οι οποίες από το μεσημέρι θα περιοριστούν στα ορεινά του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς από ανατολικές-νοτιοανατολικές διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 13 βαθμούς.

Υπόλοιπη χώρα

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 5 έως 12 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 7 έως 14, στην Ήπειρο από 6 έως 20 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 8 έως 16 βαθμούς, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 6 έως 21, στην Πελοπόννησο από 7 έως 21 βαθμούς, στην Κρήτη από 8 έως 23, στα Επτάνησα από 11 έως 20, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 7 έως 18 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν ισχυροί από βόρειες-βορειοανατολικές διευθύνσεις 4-5 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ στα Δωδεκάνησα θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί. Στο Ιόνιο θα πνέουν ασθενείς κυρίως από διευθύνσεις.