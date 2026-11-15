Νότια Κορέα: Βγήκε πρώτος στις εξετάσεις αλλά με σπρώξιμο από την τεχνητή νοημοσύνη

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Έρευνα για απάτη σε εθνικές εξετάσεις πιστοποίησης φοροτεχνικών ξεκίνησε η αστυνομία της Νότιας Κορέας, μετά την ομολογία του υποψηφίου ο οποίος κατέλαβε την πρώτη θέση πως χρησιμοποίησε την τεχνητή νοημοσύνη για να εξασφαλίσει τις σωστές απαντήσεις.

Ο εξεταζόμενος είχε κατακτήσει την κορυφή και στους δύο γύρους των εθνικών εξετάσεων, οι οποίοι πραγματοποιήθηκαν τον Απρίλιο και τον Ιούλιο. Μέσω του δικηγόρου του υπέβαλε γραπτή ομολογία, παραδεχόμενος ότι χρησιμοποίησε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης κατά τη διάρκεια της εξέτασης.

Στον πρώτο γύρο συγκέντρωσε 397,5 βαθμούς σε σύνολο 400, απαντώντας λανθασμένα μόλις σε μία από τις 160 ερωτήσεις. Η εξαιρετικά υψηλή επίδοσή του είχε προκαλέσει υποψίες ότι χρησιμοποίησε έξυπνα γυαλιά για να αντιγράψει, κάτι που αρχικά αρνήθηκε.

«Λάβαμε γραπτή ομολογία μέσω του δικηγόρου του εξεταζόμενου σήμερα το πρωί σχετικά με την απάτη στις εξετάσεις φοροτεχνικού», ανακοίνωσε η Μητροπολιτική Αστυνομία της Σεούλ, προσθέτοντας ότι η υπόθεση έχει ανατεθεί στους αρμόδιους ανακριτές.

Δηλώνει μετανιωμένος

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο κανάλι του δικηγόρου του στο YouTube, ο υποψήφιος παραδέχτηκε ότι εξαπάτησε, δηλώνοντας ότι «μετανιώνει βαθιά» για την πράξη του.

Όπως εξήγησε, χρησιμοποιούσε μια μικροσκοπική κάμερα για να φωτογραφίζει τα θέματα των εξετάσεων. Στη συνέχεια, έστελνε τις εικόνες σε εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης και έλεγχε τις απαντήσεις μέσω του smartphone του.

Ο δικηγόρος του ανέφερε ότι δεν μπορούν να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες, καθώς υπάρχει ανησυχία ότι θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν από άλλους για την εφαρμογή παρόμοιων μεθόδων εξαπάτησης.

Ο ίδιος ο υποψήφιος απέδωσε την απόφασή του στις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπισε, αφότου εγκατέλειψε την εργασία του και ξεκίνησε τη δική του επιχείρηση.

«Ήθελα να βγάζω χρήματα και μισούσα να βλέπω τον εαυτό μου να απογοητεύει τους γονείς μου αφού παραιτήθηκα από μια καλή δουλειά», δήλωσε.

Το υπουργείο Οικονομικών και Οικονομίας ανακοίνωσε, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ότι σχεδιάζει να προχωρήσει άμεσα στην αναστολή της πιστοποίησης του υποψηφίου.

Τις εξετάσεις διοργανώνει η Υπηρεσία Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Κορέας (HRDK), κυβερνητικός φορέας που είναι αρμόδιος για την εποπτεία των εθνικών εξετάσεων πιστοποίησης. Σύμφωνα με την υπηρεσία, κατά τη διάρκεια της εξέτασης του υποψηφίου βρίσκονταν στην αίθουσα δύο επιτηρητές.

Έχουν ενταθεί οι έλεγχοι

Οι Aρχές της Νότιας Κορέας έχουν εντείνει το τελευταίο διάστημα τους ελέγχους για την αντιμετώπιση της απάτης με τη χρήση έξυπνων γυαλιών.

Μάλιστα, η HRDK ανακοίνωσε την Κυριακή ότι ένας «επιθεωρητής τεχνητής νοημοσύνης» εντόπισε τον περασμένο μήνα υποψήφιο να φοράει έξυπνα γυαλιά κατά τη διάρκεια εξετάσεων πιστοποίησης μηχανικού φυσικού αερίου.

Τον Οκτώβριο, η κυβέρνηση είχε ανακοινώσει σχέδια για την υποβολή ποινικών μηνύσεων σε βάρος φοιτητών που εντοπίζονται να χρησιμοποιούν τέτοιες συσκευές στις εθνικές εξετάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια.

Στο επίκεντρο των μέτρων βρίσκεται και η ιδιαίτερα απαιτητική εθνική εξέταση εισαγωγής στα πανεπιστήμια της Νότιας Κορέας, γνωστή ως «Suneung», η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 19 Νοεμβρίου. Η εξέταση αποτελεί βασική προϋπόθεση για την εισαγωγή στα κορυφαία πανεπιστήμια της χώρας και θεωρείται ευρέως καθοριστική για τις μελλοντικές οικονομικές και κοινωνικές προοπτικές των υποψηφίων.