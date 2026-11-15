Νέα Ορλεάνη: Αγωγή αποζημίωσης ενός εκατ. δολαρίων για το τάνκερ που βύθισε το ποταμόπλοιο

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Οι Αρχές του λιμανιού της Νέας Ορλεάνης, στις ΗΠΑ, κατέθεσαν αγωγή ζητώντας αποζημίωση πάνω από ένα εκατομμύριο δολάρια από τον ιδιοκτήτη και τον διαχειριστή ενός πλοίου μεταφοράς ασφάλτου, το οποίο συγκρούστηκε την Παρασκευή με ένα αγκυροβολημένο κρουαζιερόπλοιο στον ποταμό Μισισιπή.

Το «Atlantic Asphalt» συγκρούστηκε με το κρουαζιερόπλοιο «American Heritage» το μεσημέρι της Παρασκευής (τοπική ώρα) ενώ οι επιβάτες αποβιβάζονταν στο λιμάνι. Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν το πλοίο να ανατραπεί στο πλάι, τραυματίζοντας περισσότερους από 30 ανθρώπους. Όλοι οι επιβαίνοντες στο κρουαζιερόπλοιο διασώθηκαν.

Η σύγκρουση προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στον τερματικό σταθμό, σύμφωνα με την αγωγή του λιμανιού. Το λιμάνι εκτιμά ότι το κόστος των επισκευών θα υπερβεί το 1 εκατομμύριο δολάρια, αν και οι αρμόδιοι δεν έχουν αποτιμήσει πλήρως τις ζημιές.

Αποζημίωση και για τις εργασίες καθαρισμού

Το λιμάνι, πέραν του κόστους των επισκευών, ζητά αποζημίωση για τις εργασίες καθαρισμού, τις επιθεωρήσεις και άλλα έξοδα που προκύπτουν από τη σύγκρουση, αναφέρει ο Guardian.

Ιδιοκτήτρια εταιρεία του «Atlantic Asphalt» είναι η Nave Shipping SA, και εταιρεία διαχείρισής η Thome Ship Management.

Επιπλέον, το λιμάνι εξασφάλισε δικαστική απόφαση ομοσπονδιακού δικαστηρίου που επιτρέπει την κατάσχεση του «Atlantic Asphalt».