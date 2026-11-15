ΗΠΑ: Τίποτα δεν πήγε καλά στον υπουργό Μεταφορών – Πρόβλημα και με τα μικρόφωνα – Δείτε βίντεο

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Όταν κάτι πάει στραβά μπορούν να πάνε όλα!

Έτοιμος, για παράδειγμα, να ξεκινήσει τη συνέντευξη Τύπου για την τεχνική βλάβη που προκάλεσε χάος στα αεροδρόμια των ΗΠΑ, ο υπουργός Μεταφορών, Σον Ντάφι, αντιμετώπισε πρόβλημα με το μικρόφωνο.

Ο Ντάφι ανέβηκε στο βήμα το Σάββατο σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση, όταν ακούστηκε ένας ενοχλητικός θόρυβος.

“This is definitely an FAA problem,” Sec. Duffy joked after the microphone system at the Transportation Department failed at the start of the press conference, forcing him to pause it. The presser has now resumed. https://t.co/rA6LdF8YSU Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr ΕΦΕΤ: Τι συμβουλεύει ο Φορέας τις επιχειρήσεις στο πλαίσιο του συστήματος ασφάλειας τροφίμων της ΕΕ — Benjamin Alvarez (@BenjAlvarez1) November 14, 2026

«Ειλικρινά ντροπιαστικό»

Οι τεχνικοί έσπευσαν στη συνέχεια να διορθώσουν το πρόβλημα με τον ήχο, υπό το ελαφρώς σαστισμένο βλέμμα του υπουργού Μεταφορών, αντιμέτωπος με μια κρίση στις αερομεταφορές που αποδίδεται στις απαρχαιωμένες υποδομές.

«Ειλικρινά ντροπιαστικό», σχολίασε ένας δημοσιογράφος του CNN.

Παίρνοντας το μικρόφωνο, ο υπουργός μίλησε στη συνέχεια: «Δοκιμή, ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, επτά».

«Ας πούμε ότι σήμερα δεν μας θέλει» ξεστόμισε, εμφανώς ενοχλημένος από τα τρία λεπτά ζωντανής τεχνικής δυσκολίας, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες Αμερικανοί προσπαθούσαν να καταλάβουν τι προκάλεσε τις περισσότερες από 17.000 ακυρώσεις πτήσεων σε περίπου 24 ώρες.