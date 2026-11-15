ΗΠΑ: Τίποτα δεν πήγε καλά στον υπουργό Μεταφορών – Πρόβλημα και με τα μικρόφωνα – Δείτε βίντεο

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Διεθνή Νέα

ΣΟΝ ΝΤΑΦΙ
Rep. Sean Duffy, R-Wis. speaks at the Latino Coalition Business Summit held at the U.S. Chamber of Commerce, Wednesday, June 10, 2015, in Washington. (AP Photo/Andrew Harnik)
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Έτοιμος να ξεκινήσει τη συνέντευξη Τύπου για την τεχνική βλάβη που προκάλεσε χάος στα αεροδρόμια των ΗΠΑ, ο υπουργός Μεταφορών, Σον Ντάφι, αντιμετώπισε πρόβλημα με το μικρόφωνο.
  • Οι τεχνικοί έσπευσαν να διορθώσουν το πρόβλημα με τον ήχο, υπό το ελαφρώς σαστισμένο βλέμμα του υπουργού Μεταφορών, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με μια κρίση στις αερομεταφορές.
  • «Ας πούμε ότι σήμερα δεν μας θέλει» ξεστόμισε, εμφανώς ενοχλημένος από τα τρία λεπτά τεχνικής δυσκολίας, ενώ καταγράφηκαν περισσότερες από 17.000 ακυρώσεις πτήσεων σε περίπου 24 ώρες.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Έτοιμος, για παράδειγμα, να ξεκινήσει τη συνέντευξη Τύπου για την τεχνική βλάβη που προκάλεσε χάος στα αεροδρόμια των ΗΠΑ, ο υπουργός Μεταφορών, Σον Ντάφι, αντιμετώπισε πρόβλημα με το μικρόφωνο.

Ο Ντάφι ανέβηκε στο βήμα το Σάββατο σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση, όταν ακούστηκε ένας ενοχλητικός θόρυβος.

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«Ειλικρινά ντροπιαστικό»

Οι τεχνικοί έσπευσαν στη συνέχεια να διορθώσουν το πρόβλημα με τον ήχο, υπό το ελαφρώς σαστισμένο βλέμμα του υπουργού Μεταφορών, αντιμέτωπος με μια κρίση στις αερομεταφορές που αποδίδεται στις απαρχαιωμένες υποδομές.

«Ειλικρινά ντροπιαστικό», σχολίασε ένας δημοσιογράφος του CNN.

Παίρνοντας το μικρόφωνο, ο υπουργός μίλησε στη συνέχεια: «Δοκιμή, ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, επτά».

«Ας πούμε ότι σήμερα δεν μας θέλει» ξεστόμισε, εμφανώς ενοχλημένος από τα τρία λεπτά ζωντανής τεχνικής δυσκολίας, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες Αμερικανοί προσπαθούσαν να καταλάβουν τι προκάλεσε τις περισσότερες από 17.000 ακυρώσεις πτήσεων σε περίπου 24 ώρες.

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