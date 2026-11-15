Αποστόλης Τότσικας: “Τα παιδιά μου με έμαθαν να είμαι γενναίος”

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Με αφορμή τη φετινή σκηνική του σύμπραξη αυτή τη θεατρική χρονιά με την Βασιλική Τρουφάκου, ο Αποστόλης Τότσικας παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό Hello και τον δημοσιογράφο Γιάννη Βίτσα.

Μάλιστα, μεταξύ άλλων, ο γνωστός ηθοποιός μίλησε για τα παιδιά του και για τα μαθήματα που λαμβάνει σε καθημερινή βάση απ’ αυτά.

“Ένα διαρκές μάθημα”