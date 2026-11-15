Αποστόλης Τότσικας: “Τα παιδιά μου με έμαθαν να είμαι γενναίος”

Με αφορμή τη φετινή σκηνική του σύμπραξη αυτή τη θεατρική χρονιά με την Βασιλική Τρουφάκου, ο Αποστόλης Τότσικας παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό Hello και τον δημοσιογράφο Γιάννη Βίτσα.
Μάλιστα, μεταξύ άλλων, ο γνωστός ηθοποιός μίλησε για τα παιδιά του και για τα μαθήματα που λαμβάνει σε καθημερινή βάση απ’ αυτά.
“Ένα διαρκές μάθημα”
- Τι σας έχουν διδάξει τα παιδιά σας;
- Να είμαι δυνατός και να ζητώ συγγνώμη, να είμαι θαρραλέος και να λέω την αλήθεια. Είναι ένα διαρκές μάθημα.
- Ζητούσατε πιο δύσκολα συγνώμη στο παρελθόν;
- Ναι. Ήμουν, κατά κάποιον τρόπο, αδέκαστος, το οποίο δεν είναι απαραίτητα λάθος. Πάντα ήμουν και εξακολουθώ να είμαι σωστός και δίκαιος. Αυτές οι αξίες είναι θεμελιώδεις – κι αν καμιά φορά πας να τις χάσεις, ο άνθρωπος σου, ο οποίος είναι ο βράχος σου, σε επαναφέρει στον ίσιο δρόμο.