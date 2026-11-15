Αποστόλης Τότσικας: “Τα παιδιά μου με έμαθαν να είμαι γενναίος”

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Αποστόλης Τότσικας
Φωτογραφία: Instagram/apostolis_totsikas_official
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Με αφορμή τη φετινή σκηνική του σύμπραξη με την Βασιλική Τρουφάκου, ο Αποστόλης Τότσικας παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό Hello και τον δημοσιογράφο Γιάννη Βίτσα.
  • Μεταξύ άλλων, ο γνωστός ηθοποιός μίλησε για τα παιδιά του και για τα μαθήματα που λαμβάνει σε καθημερινή βάση απ’ αυτά.
  • Σε ερώτηση για το τι του έχουν διδάξει, ο ίδιος απάντησε: «Να είμαι δυνατός και να ζητώ συγγνώμη, να είμαι θαρραλέος και να λέω την αλήθεια. Είναι ένα διαρκές μάθημα».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Με αφορμή τη φετινή σκηνική του σύμπραξη αυτή τη θεατρική χρονιά με την Βασιλική Τρουφάκου, ο Αποστόλης Τότσικας παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό Hello και τον δημοσιογράφο Γιάννη Βίτσα.

Μάλιστα, μεταξύ άλλων, ο γνωστός ηθοποιός μίλησε για τα παιδιά του και για τα μαθήματα που λαμβάνει σε καθημερινή βάση απ’ αυτά.

“Ένα διαρκές μάθημα”

  • Τι σας έχουν διδάξει τα παιδιά σας;
  • Να είμαι δυνατός και να ζητώ συγγνώμη, να είμαι θαρραλέος και να λέω την αλήθεια. Είναι ένα διαρκές μάθημα.
  • Ζητούσατε πιο δύσκολα συγνώμη στο παρελθόν;
  • Ναι. Ήμουν, κατά κάποιον τρόπο, αδέκαστος, το οποίο δεν είναι απαραίτητα λάθος. Πάντα ήμουν και εξακολουθώ να είμαι σωστός και δίκαιος. Αυτές οι αξίες είναι θεμελιώδεις – κι αν καμιά φορά πας να τις χάσεις, ο άνθρωπος σου, ο οποίος είναι ο βράχος σου, σε επαναφέρει στον ίσιο δρόμο.
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