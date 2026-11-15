Αιγάλεω: Αστυνομικοί της ΔΙΑΣ διέσωσαν 72χρονο από το φλεγόμενο αυτοκίνητό του

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ έσωσαν έναν 72χρονο από φλεγόμενο αυτοκίνητο στην Περιφερειακή Αιγάλεω, το απόγευμα του Σαββάτου, λίγη ώρα ύστερα από τροχαίο ατύχημα. Ο ηλικιωμένος είχε εγκλωβιστεί στη θέση του οδηγού, αφού τα πόδια του είχαν παγιδευτεί και η πόρτα του οχήματος δεν άνοιγε, ενώ η φωτιά είχε ήδη ξεκινήσει.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 18:45 το απόγευμα, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 72χρονος, ουκρανικής καταγωγής, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολώνα στην άκρη του δρόμου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ Ασπροπύργου, που βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση, ενημερώθηκαν από διερχόμενους οδηγούς και έσπευσαν στο σημείο. Φτάνοντας όμως στο σημείο, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ο 72χρονος δεν μπορούσε να βγει από το όχημα, καθώς η πρόσκρουση είχε προκαλέσει σοβαρές ζημιές.

Το αυτοκίνητο καταστράφηκε σχεδόν ολοκληρωτικά

Παρά τις φλόγες που είχαν αρχίσει να καταστρέφουν το αυτοκίνητο, οι αστυνομικοί επιχείρησαν να απελευθερώσουν τον οδηγό και κατάφεραν να τον απομακρύνουν ζωντανό.

Στη διάσωση συμμετείχαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ 513-1 Ασπροπύργου, των οποίων η άμεση επέμβαση αποδείχθηκε καθοριστική.

Στο σημείο έφτασαν επίσης δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Τροχαίας, ενώ το αυτοκίνητο καταστράφηκε σχεδόν ολοκληρωτικά από τη φωτιά. Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 72χρονος έχασε τον έλεγχο του οχήματός του.