IDF: Σκότωσε διοικητή της Χαμάς που συμμετείχε στις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023

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Η στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς ενημέρωσε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής ότι ένας διοικητής της, ο οποίος συμμετείχε στο σχεδιασμό της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ, σκοτώθηκε ύστερα από ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα. Οι Ταξιαρχίες Αλ Κασάμ ανέφεραν πως σκοτώθηκε ο Σαμίρ Αμπού Γιούνις, 53 χρόνων, διοικητής των δυνάμεών τους στη Ράφα.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) είχαν ανακοινώσει νωρίτερα πως εξόντωσαν διοικητή του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς σε επιχείρηση που διεξήγαγαν στη Λωρίδα της Γάζας, χωρίς όμως να τον κατονομάσουν.

Σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές, το ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στην περιοχή Μαουάσι της Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, προκάλεσε τον θάνατο του Σαμίρ Αμπού Γιούνις και τον τραυματισμό αρκετών ανθρώπων.

Η Χαμάς ανέφερε πως ο Σαμίρ Αμπού Γιούνις – γνωστός και ως Αμπού Μαχμούντ – εντάχθηκε το 1991 στην στρατιωτική πτέρυγα της οργάνωσης και είχε ηγετικούς επιχειρησιακούς ρόλους στη Ράφα προτού αναλάβει διοικητής της τοπικής ταξιαρχίας. Ενημέρωσε πως η κηδεία του θα τελεστεί το απόγευμα της Κυριακής στη Χαν Γιούνις.

Αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της εκεχειρίας

Το Ισραήλ και η Χαμάς αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της εκεχειρίας που τέθηκε σε ισχύ τη 10η Οκτωβρίου του 2025 έπειτα από δύο χρόνια πολέμου.

Σχεδόν 1.600 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από την έναρξη της εκεχειρίας, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, τα στοιχεία του οποίου κρίνονται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ.

Στο ίδιο διάστημα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έχουν αναφέρει οκτώ απώλειες: επτά στρατιωτικών και ενός συμβασιούχου του υπουργείου Άμυνας.