Γιατί ο Τραμπ χαρακτήρισε απόβρασμα τον απερχόμενο κυβερνήτη της Καλιφόρνια

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Σε σφοδρή επίθεση σε βάρος του απερχόμενου κυβερνήτη της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ, με αφορμή την απόφασή του να μετατρέψει τη θανατική ποινή 548 καταδίκων στην πολιτεία του σε ισόβια δεσμά.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social ο πρόεδρος των ΗΠΑ γράφει ότι κάποιοι από τους (πρώην) θανατοποινίτες είναι τόσο επικίνδυνοι ώστε κάνουν τον κινηματογραφικό Χάνιμπαλ Λέκτερ να μοιάζει «καλό παιδί».

Δεν παραλείπει να αλλάξει και το όνομα του Νιούσομ σε Newscum, από το «scum» («απόβρασμα»).

Γράφει ο Τραμπ: «Μερικοί από τους ανθρώπους τους οποίους ο Gavin Newscum απάλλαξε από τη θανατική ποινή, μετά από πολλά χρόνια που πέρασαν μέσα από το σύστημα «Δικαιοσύνης» της Καλιφόρνιας, κάνουν τον Χάνιμπαλ Λέκτερ, από τη «Σιωπή των Αμνών», να μοιάζει με καλό παιδί!».

Απαιτείται και η έγκριση του Ανώτατου Δικαστηρίου

«Προβαίνω σε αυτή την ενέργεια επειδή πιστεύω ακράδαντα ότι η κρατικά επιβεβλημένη εκτέλεση είναι ασυμβίβαστη με τις αξίες της Καλιφόρνιας, υπονομεύει τα θεμέλια του νομικού μας συστήματος και μας μειώνει όλους», έγραφε ο Νιούσομ σε επιστολή προς τους Καλιφορνέζους, εξηγώντας την απόφασή του.

Προσθέτει ακόμη: «Γνωρίζω ότι δεν μπορούμε να εκτελούμε ανθρώπους στο ατελές νομικό μας σύστημα και να παραμένουμε πιστοί στις βασικές μας αξίες, με πρώτη μεταξύ αυτών τη δικαιοσύνη και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια».

Ο Νιούσομ μπορεί να μετατρέψει σε ισόβια περίπου το 40% των θανατικών ποινών απλά με μια υπογραφή, αλλά για τις υπόλοιπες θα απαιτηθεί η έγκριση του Ανωτάτου Δικαστηρίου προκειμένου να οριστικοποιηθούν.