Σύγκρουση: Τα αισθήματα της Άννας για τον Φίλιππο περιπλέκουν την κατάσταση

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Απόψε, δείτε ξανά στις 21:00 το δεύτερο επεισόδιο και αμέσως μετά, στις 22:30, το νέο, τρίτο επεισόδιο της «Σύγκρουσης», του νέου συγκλονιστικού ερωτικού δικαστικού θρίλερ του MEGA.

Σε σενάριο Μελίνας Τσαμπάνη και Πέτρου Καλκόβαλη και σκηνοθεσία Αλέκου Κυράνη, η «Σύγκρουση» ξετυλίγει μία δυνατή ιστορία με πάθη, μυστικά και αλλεπάλληλες ανατροπές. Όσο εξελίσσεται η υπόθεση, τόσο μεταβάλλονται οι ισορροπίες.

Στα 8 επεισόδια της μεγάλης παραγωγής του MEGA, τίθενται ορισμένα κρίσιμα ερωτήματα: Ποια είναι η αλήθεια και -κυρίως- είναι ο κεντρικός ήρωας αθώος ή ένοχος;

Κατηγορείται άδικα για ένα τραγικό δυστύχημα ή διέπραξε έγκλημα;

Οι απαντήσεις -και το δίλημμα- παραμένουν ανοιχτά μέχρι την τελευταία στιγμή.

Τι θα δούμε στο νέο, τρίτο επεισόδιο της «Σύγκρουσης», απόψε, στις 22:30:

Επεισόδιο 3 – «Εύθραυστες βεβαιότητες»

Η δίκη του Φίλιππου βρίσκεται σε εξέλιξη και η αίθουσα του δικαστηρίου μετατρέπεται σε πεδίο σφοδρών αντιπαραθέσεων.

Οι γονείς και η στενή φίλη της Εύας περιγράφουν μια προβληματική σχέση, ενώ η υπεράσπιση επιχειρεί να αναδείξει τις αντιφάσεις των καταθέσεών τους.

Η Άννα φέρνει στο φως άγνωστες πτυχές της οικογενειακής ζωής της Εύας, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Κάθε νέα μαρτυρία μοιάζει να ανατρέπει την προηγούμενη και η αμφιβολία κυριαρχεί.

Καθώς πλησιάζει η ώρα της απόφασης, η Άννα καλείται να δώσει την πιο δύσκολη μάχη της, ενώ τα προσωπικά της αισθήματα για τον Φίλιππο αρχίζουν να περιπλέκουν την κατάσταση.

Δείτε το trailer: