Σύγκρουση: Τα αισθήματα της Άννας για τον Φίλιππο περιπλέκουν την κατάσταση

Η «Σύγκρουση», το νέο ερωτικό δικαστικό θρίλερ του MEGA σε σενάριο Μελίνας Τσαμπάνη και Πέτρου Καλκόβαλη και σκηνοθεσία Αλέκου Κυράνη, προβάλλει απόψε στις 22:30 το τρίτο επεισόδιο με τίτλο «Εύθραυστες βεβαιότητες». Στη δικαστική αίθουσα, η δίκη του Φίλιππου μετατρέπεται σε πεδίο σφοδρών αντιπαραθέσεων μέσα από αντικρουόμενες μαρτυρίες για τη σχέση του με την Εύα. Την ίδια στιγμή, τα προσωπικά αισθήματα της Άννας για τον κατηγορούμενο αρχίζουν να περιπλέκουν την κατάσταση καθώς πλησιάζει η ώρα της κρίσιμης απόφασης.

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Σύγκρουση: Τα αισθήματα της Άννας για τον Φίλιππο περιπλέκουν την κατάσταση
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Απόψε προβάλλεται στις 21:00 το δεύτερο επεισόδιο και αμέσως μετά, στις 22:30, το νέο, τρίτο επεισόδιο της «Σύγκρουσης» στο MEGA.
  • Στο επεισόδιο 3 («Εύθραυστες βεβαιότητες»), η δίκη του Φίλιππου βρίσκεται σε εξέλιξη και η αίθουσα του δικαστηρίου μετατρέπεται σε πεδίο σφοδρών αντιπαραθέσεων.
  • Καθώς πλησιάζει η ώρα της απόφασης, η Άννα καλείται να δώσει την πιο δύσκολη μάχη της, ενώ τα προσωπικά της αισθήματα για τον Φίλιππο αρχίζουν να περιπλέκουν την κατάσταση.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Απόψε, δείτε ξανά στις 21:00 το δεύτερο επεισόδιο και αμέσως μετά, στις 22:30, το νέο, τρίτο επεισόδιο της «Σύγκρουσης», του νέου συγκλονιστικού ερωτικού δικαστικού θρίλερ του MEGA.

Σε σενάριο Μελίνας Τσαμπάνη και Πέτρου Καλκόβαλη και σκηνοθεσία Αλέκου Κυράνη, η «Σύγκρουση» ξετυλίγει μία δυνατή ιστορία με πάθη, μυστικά και αλλεπάλληλες ανατροπές. Όσο εξελίσσεται η υπόθεση, τόσο μεταβάλλονται οι ισορροπίες.

Στα 8 επεισόδια της μεγάλης παραγωγής του MEGA, τίθενται ορισμένα κρίσιμα ερωτήματα: Ποια είναι η αλήθεια και -κυρίως- είναι ο κεντρικός ήρωας αθώος ή ένοχος;

Κατηγορείται άδικα για ένα τραγικό δυστύχημα ή διέπραξε έγκλημα;

Οι απαντήσεις -και το δίλημμα- παραμένουν ανοιχτά μέχρι την τελευταία στιγμή.

Τι θα δούμε στο νέο, τρίτο επεισόδιο της «Σύγκρουσης», απόψε, στις 22:30:

Επεισόδιο 3 – «Εύθραυστες βεβαιότητες»

Η δίκη του Φίλιππου βρίσκεται σε εξέλιξη και η αίθουσα του δικαστηρίου μετατρέπεται σε πεδίο σφοδρών αντιπαραθέσεων.

Οι γονείς και η στενή φίλη της Εύας περιγράφουν μια προβληματική σχέση, ενώ η υπεράσπιση επιχειρεί να αναδείξει τις αντιφάσεις των καταθέσεών τους.

Η Άννα φέρνει στο φως άγνωστες πτυχές της οικογενειακής ζωής της Εύας, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Κάθε νέα μαρτυρία μοιάζει να ανατρέπει την προηγούμενη και η αμφιβολία κυριαρχεί.

Καθώς πλησιάζει η ώρα της απόφασης, η Άννα καλείται να δώσει την πιο δύσκολη μάχη της, ενώ τα προσωπικά της αισθήματα για τον Φίλιππο αρχίζουν να περιπλέκουν την κατάσταση.

Δείτε το trailer: 

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