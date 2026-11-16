Πέθανε ο Μιγκέλ Άνχελ Φελίξ Γκαγιάρδο, ο “πρωταγωνιστής” του Narcos: Mexico – Δείτε βίντεο

Πέθανε ένας από τους πλέον διαβόητους ναρκέμπορους του κόσμου, ο Μιγκέλ Άνχελ Φελίξ Γκαγιάρδο, αρχηγός του καρτέλ της Γουαδαλαχάρα στο Μεξικό και συνεργάτης του Πάμπλο Εσκομπάρ, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 80 ετών και η ζωή του οποίου ενέπνευσε τη σειρά του Netflix “Narcos: Mexico”.

Ο Μιγκέλ Άνχελ Φελίξ Γκαγιάρδο άφησε την τελευταία του πνοή σε νοσοκομείο της Γουαδαλαχάρα, όπου είχε μεταφερθεί πριν από δυο μέρες από τη φυλακή όπου κρατούνταν, καθώς χρειάστηκε επείγουσα ιατρική περίθαλψη. Τον θάνατο του 80χρονου «αρχηγού των αρχηγών», όπως αποκαλούσαν τον Φέλιξ Γκαγιάρδο όταν δρούσε και ήλεγχε ένα από τα μεγαλύτερα καρτέλ ναρκωτικών του κόσμου, έκανε γνωστό το τοπικό μέσο ενημέρωσης Milenio.

Ο Γκαγιάρδο αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, ανέφεραν μεξικανικά ΜΜΕ.

Είχε συλληφθεί το 1989 και έκτοτε κρατούνταν σε φυλακή στο Μεξικό.

Ο Μιγκέλ Άνχελ Φελίξ Γκαγιάρδο ήταν ο άνθρωπος που «ενέπνευσε» τη σειρά του Netflix Narcos: Mexico. Τον ιδρυτή του καρτέλ της Γουαδαλαχάρα είχε ενσαρκώσει ο Ντιέγκο Λούνα.



Το βιογραφικό του

Γεννήθηκε στις 8 Ιανουαρίου 1946 σε ένα προάστιο του Κουλιακάν, στη Σιναλόα του Μεξικό. Τίποτα δεν προμήνυε πως θα γινόταν ένας από τους μεγαλύτερους ναρκέμπορους στον κόσμο. Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων και αρχικά μπήκε στην Ομοσπονδιακή Αστυνομία! Η δουλειά του ως σωματοφύλακας του κυβερνήτη της Σιναλόα, Λεοπόλδο Σάντσες Φελίς τον έβαλε ουσιαστικά στο δρόμο που έμελλε να σφραγίσει τη μοίρα του. Οι διασυνδέσεις του κυβερνήτη και η μεγαλομανία του Γκαγιάρδο ήταν ο απόλυτος συνδυασμός για να ξεκινήσει το καρτέλ της Γουαδαλαχάρα.

Σε αντίθεση με τον Πάμπλο Εσκομπάρ που στην Κολομβία επέλεγε τις βομβιστικές επιθέσεις και τον πόλεμο με το κράτος, ο Γκαγιάρδο επέλεξε ένα άλλο προφίλ: επέλεγε να διακινεί τα ναρκωτικά μέσω… χρήματος. Δωροδοκούσε αστυνομικούς, δικαστικούς και κυβερνητικούς υπαλλήλους. Άμεσοι συνεργάτες του τα πρώτα χρόνια υπήρξαν ο Ραφαέλ Κάρο Κιντέρο και ο Ερνέστο Φονσέκα Καρίγιο.

Ο Μιγκέλ Άνχελ Φελίξ Γκαγιάρδο φρόντισε να ενώσει υπό τον ίδιο τα καρτέλ της Σιναλόα, της Τιχουάνα και της Χουάρες.

Η συνεργασία του με το καρτέλ του Κάλι από την Κολομβία αποδείχθηκε εξαιρετικά επικερδής. Καθώς η κοκαΐνη από την Κολομβία διακινούνταν μέσω της Φλόριντα, αλλά οι έλεγχοι είχαν «κόψει» το… δρόμο στον Εσκομπάρ και τους συνεργάτες του, ο Γκαγιάρδο ανέλαβε τη διακίνηση και αντί να πληρώνεται με μετρητά, έπαιρνε το 50% του φορτίου. Εκτιμάται ότι το καρτέλ υπό τους Γκαγιάρδο, Κιντέρο και Καρίγιο έφτασε να βγάζει σχεδόν 5 δισ. δολάρια το χρόνο!

Δεν ακολούθησε το παράδειγμα του Εσκομπάρ

Ο Γκαγιάρδο δεν ακολουθούσε το παράδειγμα του Εσκομπάρ, αλλά όταν το 1984 ο Αμερικανός πράκτορας Ενρίκε (Κίκι) Καμαρένα κατάφερε να διεισδύσει στο καρτέλ και να βρει μια χασισοφυτεία 1000 εκταρίων, τότε σήμανε η αρχή του τέλους για το καρτέλ της Γουαδαλαχάρα και τον αρχηγό του.

Ο στρατός του Μεξικού (σε συνεργασία με την αμερικανική DEA, πράκτορας της οποίας ήταν ο Καμαρένα) κατέστρεψε τη φυτεία, το Rancho Búfalo στην πολιτεία Τσιουάουα και η οικονομική ζημιά για το καρτέλ ήταν τεράστια. Η επιχείρηση ονομάστηκε «Επιχείρηση Νονός» και η εκτίμηση τότε ήταν ότι από τη φυτεία πρόκυπτε κέρδος 8 δισ. δολαρίων.

Αυτή η επιχείρηση και ο ρόλος του Καμαρένα σε αυτή, εξόργισαν τον Γκαγιάρδο που έδωσε εντολή για την απαγωγή του Αμερικανού πράκτορα, «σπάζοντας» τον (μέχρι τότε) άγραφο κανόνα πως οι πράκτορες της DEA δεν στοχοποιούνταν.

Ήταν 7 Φεβρουαρίου όταν αστυνομικοί που εργάζονταν για το καρτέλ απήγαγαν τον Κίκι Καμαρένα ενώ έφευγε από το αμερικανικό προξενείο στη Γκουαδαλαχάρα. Τον μετέφεραν σε ένα σπίτι, στα προάστια της της πόλης, που ανήκε στον Κιντέρο και τον βασάνιζαν για περισσότερες από 30 ώρες. Του έδωσαν ναρκωτικά για να μένει ξύπνιος και να μη χάνει τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια των βασανιστηρίων.

Δυο μέρες μετά την απαγωγή του, ο Κίκι Καμαρένα (μαζί με τον πιλότο του ελικοπτέρου που τον μετέφερε) βρέθηκε νεκρός σε έναν ρηχό τάφο σε ένα ράντσο στην πολιτεία Μιτσοακάν. Το πτώμα του ήταν τυλιγμένο σε πλαστικό και όπως φάνηκε ο θάνατός του προήλθε από τραύμα που έγινε με τρυπάνι.

Η απαγωγή και η δολοφονία του Καμαρένα άλλαξε τα δεδομένα για τον Γκαγιάρδο, τον Κιντέρο και τον Καρίγιο. Η πίεση από τις ΗΠΑ στην κυβέρνηση του Μεξικού ήταν ασφυκτική και η πολιτική βοήθεια στο καρτέλ άρχισε σιγά σιγά να φθίνει. Οι συνεργάτες του συνελήφθησαν, αλλά εκείνος συνέχισε να απολαμβάνει της πολιτικής κάλυψης. Μέχρι τις 8 Απρίλιο του 1989, που και ο «αρχηγός των αρχηγών» συνελήφθη κατηγορούμενος για την απαγωγή και τη δολοφονία Καμαρένα, διακίνηση ναρκωτικών κι άλλα εγκλήματα.

Η Ομοσπονδία των καρτέλ που είχε δημιουργήσει, διαλύθηκε σαν πύργος από τραπουλόχαρτα όταν τον συνέλαβαν. Και έτσι ξεκίνησε ο πόλεμος των μεξικανικών καρτέλ, με τον Ελ Τσάπο σε ρόλο κλειδί.

Αρχικά ο Γκαγιάρδο καταδικάστηκε σε 40 χρόνια φυλακή αλλά το 2017 του επιβλήθηκε επιπλέον ποινή κάθειρξης 37 ετών. Αν και φυλακισμένος, πάντως, συνέχιζε να διοικεί το καρτέλ μέσα από τη φυλακή μέσω… κινητού τηλεφώνου.