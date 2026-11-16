Μπρούκλιν: Βρέθηκε η γάτα που είχε χαθεί μέσα στα ερείπια – Δείτε βίντεο και φώτο

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Ύστερα από την κατάρρευση του κτιρίου στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης είχε χαθεί κι ο γάτος Ισαάκ. Τα νέα ήταν ευχάριστα, ωστόσο, την Κυριακή αφού εντοπίστηκε ζωντανός κι επανενώθηκε με την 13χρονη ιδιοκτήτριά του.

Η Άλι Τέιλορ, διευθύντρια του Γραφείου Ευημερίας των Ζώων του δημάρχου, δήλωσε ότι η υπηρεσία συνεργάστηκε με τη μη κερδοσκοπική κτηνιατρική οργάνωση Flatbush Cats για τον εντοπισμό και τη διάσωση του ζώου, προκειμένου να επιστρέψει στην οικογένειά του.

Η διάσωση έφερε μια μικρή χαραμάδα αισιοδοξίας μετά την τραγωδία της περασμένης Τετάρτης, όταν η κατάρρευση του κτιρίου στοίχισε τη ζωή σε οκτώ ανθρώπους και προκάλεσε τον τραυματισμό άλλων 18. Παράλληλα, αρκετά γειτονικά κτίρια εκκενώθηκαν, μεταξύ αυτών και εκείνο στο οποίο βρίσκεται το διαμέρισμα της οικογένειας της μικρής Ζάρια.

Μέσα σε ένα ντουλάπι

Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, οι εργαζόμενοι εντόπισαν τον Ισαάκ την Κυριακή μέσα σε ένα ντουλάπι κάτω από τον νεροχύτη της κουζίνας, στο διαμέρισμα της οικογένειας, αφού άκουσαν ένα αχνό νιαούρισμα.

Η Ζάρια και οι συγγενείς της δεν είχαν καταφέρει να επιστρέψουν στο σπίτι τους μετά την κατάρρευση, η οποία προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο κτίριο και άφησε ένα μεγάλο άνοιγμα στη θέση του τοίχου του υπνοδωματίου της.

Η 13χρονη περίμενε έξω από την πολυκατοικία, κρατώντας το κλουβί της γάτας, καθώς οι διασώστες απομάκρυναν τον Ισαάκ. Το ζώο είχε επιβιώσει για τέσσερις ημέρες χωρίς τροφή και νερό και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στην κτηνιατρική κλινική της Flatbush Cats για εξετάσεις.

«Είχα μέσα μου την πεποίθηση ότι θα έβρισκαν τον Ισαάκ. Ήξερα ότι θα τα κατάφερναν», δήλωσε η Ζάρια στους New York Times.

Με δάκρυα στα μάτια

Η μικρή είχε μιλήσει με δάκρυα στα μάτια για την αγνοούμενη γάτα της σε συνέντευξη Τύπου την Παρασκευή, απευθύνοντας έκκληση στους διασώστες να μην εγκαταλείψουν τις προσπάθειες.

«Ελπίζω πραγματικά να έρθουν να πάρουν τη γάτα μας. Κρύβεται από αυτούς και νομίζω ότι φοβάται», είχε πει χαρακτηριστικά.

Την ευχάριστη είδηση της διάσωσης και της επανένωσης έκανε γνωστή ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο ίδιος ευχαρίστησε το Γραφείο Ευημερίας των Ζώων, την αρμόδια υπηρεσία κτιρίων της πόλης και τη μη κερδοσκοπική οργάνωση Flatbush Cats για τη συμβολή τους στη διάσωση.

ευχάριστη εξέλιξη μέσα στη θλίψη που προκάλεσε η κατάρρευση κτιρίου στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης σημειώθηκε την Κυριακή, καθώς ο Ισαάκ, ο γάτος που αγνοούνταν από την ημέρα του δυστυχήματος, εντοπίστηκε ζωντανός και επανενώθηκε με τη 13χρονη ιδιοκτήτριά του.

Η Άλι Τέιλορ, διευθύντρια του Γραφείου Ευημερίας των Ζώων του δημάρχου, δήλωσε ότι η υπηρεσία συνεργάστηκε με τη μη κερδοσκοπική κτηνιατρική οργάνωση Flatbush Cats για τον εντοπισμό και τη διάσωση του ζώου, προκειμένου να επιστρέψει στην οικογένειά του.

Η διάσωση έφερε μια μικρή χαραμάδα αισιοδοξίας μετά την τραγωδία της περασμένης Τετάρτης, όταν η κατάρρευση του κτιρίου στοίχισε τη ζωή σε οκτώ ανθρώπους και προκάλεσε τον τραυματισμό άλλων 18. Παράλληλα, αρκετά γειτονικά κτίρια εκκενώθηκαν, μεταξύ αυτών και εκείνο στο οποίο βρίσκεται το διαμέρισμα της οικογένειας της μικρής Ζάρια.

Εντοπίστηκε σε ντουλάπι κάτω από τον νεροχύτη

Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, οι εργαζόμενοι εντόπισαν τον Ισαάκ την Κυριακή μέσα σε ένα ντουλάπι κάτω από τον νεροχύτη της κουζίνας, στο διαμέρισμα της οικογένειας, αφού άκουσαν ένα αχνό νιαούρισμα.

Η Ζάρια και οι συγγενείς της δεν είχαν καταφέρει να επιστρέψουν στο σπίτι τους μετά την κατάρρευση, η οποία προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο κτίριο και άφησε ένα μεγάλο άνοιγμα στη θέση του τοίχου του υπνοδωματίου της.

Η 13χρονη περίμενε έξω από την πολυκατοικία, κρατώντας το κλουβί της γάτας, καθώς οι διασώστες απομάκρυναν τον Ισαάκ. Το ζώο είχε επιβιώσει για τέσσερις ημέρες χωρίς τροφή και νερό και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στην κτηνιατρική κλινική της Flatbush Cats για εξετάσεις.

«Είχα μέσα μου την πεποίθηση ότι θα έβρισκαν τον Ισαάκ. Ήξερα ότι θα τα κατάφερναν», δήλωσε η Ζάρια στους New York Times.

Η έκκληση της 13χρονης και η συγκίνηση για την επανένωση

Η μικρή είχε μιλήσει με δάκρυα στα μάτια για την αγνοούμενη γάτα της σε συνέντευξη Τύπου την Παρασκευή, απευθύνοντας έκκληση στους διασώστες να μην εγκαταλείψουν τις προσπάθειες.

«Ελπίζω πραγματικά να έρθουν να πάρουν τη γάτα μας. Κρύβεται από αυτούς και νομίζω ότι φοβάται», είχε πει χαρακτηριστικά.

Την ευχάριστη είδηση της διάσωσης και της επανένωσης έκανε γνωστή ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο ίδιος ευχαρίστησε το Γραφείο Ευημερίας των Ζώων, την αρμόδια υπηρεσία κτιρίων της πόλης και τη μη κερδοσκοπική οργάνωση Flatbush Cats για τη συμβολή τους στη διάσωση.

«Ο Ισαάκ λαμβάνει πλέον την κτηνιατρική φροντίδα που χρειάζεται. Είμαστε ευγνώμονες σε όλους όσοι βοήθησαν να ξανασμίξουν», ανέφερε ο Μαμντάνι.