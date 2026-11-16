Nvidia: Υπέρ της επιστροφής του Τζένσεν Χουάνγκ και ο Τραμπ – «Σίγουρα δεν θα με πείραζε»

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Θετικός στο ενδεχόμενο επιστροφής του Τζένσεν Χουάνγκ στην ηγεσία της Nvidia εμφανίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που εντείνονται οι πιέσεις από ισχυρές προσωπικότητες της Σίλικον Βάλεϊ για την επαναφορά του πρώην διευθύνοντος συμβούλου του τεχνολογικού κολοσσού, μετά την παραίτησή του στη σκιά του σκανδάλου με τις εξωσυζυγικές του σχέσεις.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά την αναχώρησή του από τον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα (16/11), ο Τραμπ δήλωσε ότι «σίγουρα δεν θα τον πείραζε» να δει τον Χουάνγκ να επιστρέφει στη θέση του.

Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου έρχονται λίγες ώρες αφότου έγινε γνωστό ότι ο Έλον Μασκ και ο διευθύνων σύμβουλος της Epic Games, Τιμ Σουίνι, στηρίζουν την εκστρατεία «Bring Jensen Back» («Φέρτε πίσω τον Τζένσεν»), η οποία έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 175.000 υπογραφές.

Σύμφωνα με το BBC, οι υποστηρικτές του Χουάνγκ ζητούν από το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia να τον επαναφέρει στη θέση του ενόσω βρίσκεται σε εξέλιξη η εσωτερική έρευνα, εκφράζοντας ανησυχίες ότι απομακρύνθηκε χωρίς να ακολουθηθεί η δέουσα διαδικασία.

Η διαφωνία Τραμπ και Μπέσεντ

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα μιλήσει με ιδιαίτερα κολακευτικά λόγια για τον Χουάνγκ μετά το ξέσπασμα του σκανδάλου.

Μάλιστα, έχει δηλώσει ότι πίστεψε τον πρώην επικεφαλής της Nvidia όταν εκείνος του είπε ότι «δεν είχε ιδέα πως ήταν κατάσκοπος», αναφερόμενος στην Άλις Χουάνγκ, με την οποία διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση και η οποία θεωρείται ύποπτη για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας.

Το Πεκίνο έχει διαψεύσει τις καταγγελίες περί κατασκοπείας.

Η στάση του Αμερικανού προέδρου έρχεται σε αντίθεση με εκείνη του υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, ο οποίος έχει ζητήσει από τη Nvidia να επιλέξει τον επόμενο διευθύνοντα σύμβουλό της εκτός του δυναμικού της εταιρείας.

Το σκάνδαλο έχει προκαλέσει εντάσεις μεταξύ των υπουργείων Οικονομικών και Εμπορίου των ΗΠΑ σχετικά με τις αποστολές προηγμένων μικροτσίπ της Nvidia στη Megaspeed, εταιρεία με την οποία συνδεόταν στο παρελθόν η Άλις Χουάνγκ.

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται το ενδεχόμενο τα μικροτσίπ να κατέληξαν στην Κίνα, παρά τους αμερικανικούς περιορισμούς στις εξαγωγές.

Νέοι περιορισμοί στις εξαγωγές μικροτσίπ

Εν τω μεταξύ, ενόψει της συνάντησης του Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο πρόεδρο, Σι Τζινπίνγκ, η αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε τη Δευτέρα νέους κανόνες για τις εξαγωγές προηγμένων μικροτσίπ σε κέντρα δεδομένων του εξωτερικού.

Σύμφωνα με το BBC, οι νέοι κανόνες επιτρέπουν σε κινεζικές εταιρείες να αποκτούν πρόσβαση σε προηγμένα μικροτσίπ για την εκπαίδευση μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης.

Παράλληλα, οι επιχειρήσεις στη Σιγκαπούρη, την Ταϊλάνδη, τη Μαλαισία, την Ινδονησία και τη Βραζιλία θα πρέπει να εξασφαλίζουν αμερικανικές άδειες εξαγωγής για τα πλέον προηγμένα μικροτσίπ, σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η παράνομη διοχέτευσή τους σε άλλες χώρες.

Εκατοντάδες δισεκατομμύρια χάθηκαν από τη χρηματιστηριακή αξία της Nvidia

Την ίδια ώρα, εκατοντάδες δισεκατομμύρια στερλίνες έχουν εξανεμιστεί από τη χρηματιστηριακή αξία της Nvidia τις τελευταίες ημέρες, με την κεφαλαιοποίησή της, ωστόσο, να εξακολουθεί να ανέρχεται σε περίπου 3,87 τρισ. δολάρια.

Η μετοχή της εταιρείας κατέγραφε νέες απώλειες κατά τις πρώτες ώρες της συνεδρίασης της Δευτέρας.

Ο Έλον Μασκ έχει προειδοποιήσει ότι η αποχώρηση του Χουάνγκ ενδέχεται να οδηγήσει στην απώλεια κρίσιμων επιχειρηματικών συμφωνιών, καθώς πολλές από αυτές είχαν συναφθεί βάσει προσωπικών δεσμεύσεων του πρώην επικεφαλής της Nvidia και όχι γραπτών συμβολαίων.

Σύμφωνα με τους Financial Times, ο ίδιος ο Χουάνγκ συζητά ήδη με στενούς συνεργάτες του το ενδεχόμενο επιστροφής του στην εταιρεία.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του BBC, οι πιθανότητες επαναφοράς του παραμένουν περιορισμένες όσο βρίσκονται σε εξέλιξη οι εσωτερικές έρευνες της Nvidia.

Ο Χουάνγκ έχει συμφωνήσει να καταθέσει ενώπιον του Κογκρέσου σχετικά με το κατά πόσο η εξωσυζυγική του σχέση έθεσε σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, ενώ, σύμφωνα με τον Τραμπ, την υπόθεση διερευνά και το FBI.

Προς το παρόν, τα ηνία της Nvidia έχει αναλάβει η οικονομική διευθύντρια Κολέτ Κρες, η οποία αναμένεται να παρουσιάσει τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας την Τρίτη 17 Νοεμβρίου.