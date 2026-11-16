Πολωνία: Συνελήφθησαν 3 έφηβοι για σχεδιασμό τρομοκρατικών επιθέσεων – Οι διασυνδέσεις με διεθνές νεοναζιστικό δίκτυο

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Τρεις έφηβοι, ηλικίας 16 και 17 ετών, συνελήφθησαν στην Πολωνία ως ύποπτοι για διασυνδέσεις με διεθνές νεοναζιστικό δίκτυο και προετοιμασία τρομοκρατικών επιθέσεων, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα (16/11) ο υπουργός αρμόδιος για τον συντονισμό των ειδικών υπηρεσιών της χώρας, Τόμας Σεμόνιακ.

Σύμφωνα με το TVP World, οι τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν από στελέχη της πολωνικής Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας (ABW). Με δικαστική απόφαση, οι δύο 17χρονοι τέθηκαν υπό προσωρινή κράτηση, ενώ ο 16χρονος μεταφέρθηκε σε κέντρο κράτησης ανηλίκων.

«Οι έφηβοι όχι μόνο διέδιδαν τη ναζιστική και τη φασιστική ιδεολογία, αλλά προχώρησαν και σε ενέργειες για τη διάπραξη τρομοκρατικών εγκλημάτων», ανέφερε ο Σεμόνιακ σε ανάρτησή του στο X.

Funkcjonariusze @ABW_GOV_PL zatrzymali 3 obywateli RP, 16-latka i dwóch 17-latków, związanych z międzynarodowym środowiskiem neonazistowskim.

▶️ Nastolatkowie nie tylko propagowali ideologię nazistowską i faszystowską, ale podejmowali już działania zmierzające do popełniania przestępstw o charakterze terrorystycznym.

▶️ Szczególne znaczenie dla postępowania mają ustalenia dotyczące dwóch 17-latków.

Za pośrednictwem komunikatorów internetowych wymieniali się informacjami dotyczącymi domowej produkcji materiałów wybuchowych, konstruowania improwizowanej broni palnej oraz wytwarzania materiałów pirotechnicznych do bezpośredniego przeprowadzenia działań o charakterze terrorystycznym.

▶️ Podczas przeszukania pomieszczeń zajmowanych przez jednego z podejrzanych, funkcjonariusze #ABW zabezpieczyli substancje chemiczne mogące służyć do wytwarzania materiałów wybuchowych.

▶️ Decyzją sądu dwaj 17-latkowie trafili do aresztu, a ich 16-letni kolega został umieszczony w schronisku dla nieletnich.

▶️ Śledztwo w tej sprawie, prowadzone przez @Prok_Regio_GDA wspólnie z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ma charakter rozwojowy. Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr Θεσσαλονίκη: Ανοιχτά προαιρετικά τα καταστήματα στην πόλη την Κυριακή 29 Νοεμβρίου – Το προτεινόμενο ωράριο — Tomasz Siemoniak (@TomaszSiemoniak) November 16, 2026

Όπως αποκάλυψε ο Πολωνός υπουργός, οι δύο 17χρονοι αντάλλασσαν μηνύματα σχετικά με την κατασκευή αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών και όπλων για τρομοκρατικές ενέργειες.

Στις συνομιλίες τους φέρεται να συζητούσαν ακόμη και το ενδεχόμενο βομβιστικής επίθεσης σε πολυκατοικία, στην οποία διέμενε πρόσωπο που γνώριζαν.

Οι κατηγορίες σε βάρος των τριών ανηλίκων

Κατά τη διάρκεια έρευνας στην κατοικία ενός εκ των υπόπτων, οι Αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν χημικές ουσίες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την παρασκευή εκρηκτικών.

Ο ένας από τους δύο 17χρονους θεωρείται ύποπτος για κατοχή αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού, απόπειρα μετατροπής όπλου και δημοσίευση υλικού που υποκινούσε το εθνοτικό μίσος.

Ο δεύτερος 17χρονος βρίσκεται αντιμέτωπος, μεταξύ άλλων, με κατηγορίες για συμμετοχή σε οργανωμένη ομάδα που σχεδίαζε τρομοκρατικές ενέργειες, καθώς και για προπαρασκευαστικές ενέργειες με σκοπό την κατασκευή εκρηκτικών.

Ο νεότερος εκ των υπόπτων, ηλικίας μόλις 16 ετών, κατηγορείται για διάδοση ολοκληρωτικής ιδεολογίας μέσω του Διαδικτύου και υποκίνηση βίας με ρατσιστικά κίνητρα.

Διεθνές νεοναζιστικό δίκτυο με δράση σε Ευρώπη και ΗΠΑ

Ο εκπρόσωπος της Περιφερειακής Εισαγγελίας του Γκντανσκ, Μάριους Μαρτσίνιακ, δήλωσε ότι η έρευνα αφορά διεθνή οργάνωση, η ιδεολογία της οποίας προωθεί το μίσος κατά των Εβραίων, των μεταναστών, των μαύρων, των μελών της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας και των κρατικών αξιωματούχων.

Μέλη της συγκεκριμένης οργάνωσης φέρεται να έχουν εμπλακεί στον σχεδιασμό επιθέσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η οργάνωση έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατική σε αρκετές χώρες, μεταξύ των οποίων το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς και η Αυστραλία.

Οι έρευνες των πολωνικών Αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη.