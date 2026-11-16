Πολωνία: Συνελήφθησαν 3 έφηβοι για σχεδιασμό τρομοκρατικών επιθέσεων – Οι διασυνδέσεις με διεθνές νεοναζιστικό δίκτυο

Τρεις έφηβοι, ηλικίας 16 και 17 ετών, συνελήφθησαν στην Πολωνία από την Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας για διασυνδέσεις με διεθνές νεοναζιστικό δίκτυο και προετοιμασία τρομοκρατικών επιθέσεων. Οι ύποπτοι αντάλλασσαν οδηγίες για κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών και σχεδίαζαν βομβιστική επίθεση σε πολυκατοικία, ενώ στις έρευνες εντοπίστηκαν σχετικές χημικές ουσίες. Η οργάνωση στην οποία φέρονται να συνδέονται έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατική σε χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς και η Αυστραλία.

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Διεθνή Νέα

Φωτογραφία αρχείου: TVP Poland
Φωτογραφία αρχείου: TVP Poland
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τρεις έφηβοι, ηλικίας 16 και 17 ετών, συνελήφθησαν στην Πολωνία ως ύποπτοι για διασυνδέσεις με διεθνές νεοναζιστικό δίκτυο και προετοιμασία τρομοκρατικών επιθέσεων.
  • Οι δύο 17χρονοι αντάλλασσαν μηνύματα για κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών, ενώ κατά τις έρευνες εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν χημικές ουσίες για την παρασκευή εκρηκτικών.
  • Η έρευνα αφορά διεθνή οργάνωση που έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατική σε αρκετές χώρες, με μέλη της να φέρονται αναμεμειγμένα στον σχεδιασμό επιθέσεων σε ΗΠΑ, Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο.

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Τρεις έφηβοι, ηλικίας 16 και 17 ετών, συνελήφθησαν στην Πολωνία ως ύποπτοι για διασυνδέσεις με διεθνές νεοναζιστικό δίκτυο και προετοιμασία τρομοκρατικών επιθέσεων, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα (16/11) ο υπουργός αρμόδιος για τον συντονισμό των ειδικών υπηρεσιών της χώρας, Τόμας Σεμόνιακ.

Σύμφωνα με το TVP World, οι τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν από στελέχη της πολωνικής Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας (ABW). Με δικαστική απόφαση, οι δύο 17χρονοι τέθηκαν υπό προσωρινή κράτηση, ενώ ο 16χρονος μεταφέρθηκε σε κέντρο κράτησης ανηλίκων.

«Οι έφηβοι όχι μόνο διέδιδαν τη ναζιστική και τη φασιστική ιδεολογία, αλλά προχώρησαν και σε ενέργειες για τη διάπραξη τρομοκρατικών εγκλημάτων», ανέφερε ο Σεμόνιακ σε ανάρτησή του στο X.

Όπως αποκάλυψε ο Πολωνός υπουργός, οι δύο 17χρονοι αντάλλασσαν μηνύματα σχετικά με την κατασκευή αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών και όπλων για τρομοκρατικές ενέργειες.

Στις συνομιλίες τους φέρεται να συζητούσαν ακόμη και το ενδεχόμενο βομβιστικής επίθεσης σε πολυκατοικία, στην οποία διέμενε πρόσωπο που γνώριζαν.

Οι κατηγορίες σε βάρος των τριών ανηλίκων

Κατά τη διάρκεια έρευνας στην κατοικία ενός εκ των υπόπτων, οι Αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν χημικές ουσίες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την παρασκευή εκρηκτικών.

Ο ένας από τους δύο 17χρονους θεωρείται ύποπτος για κατοχή αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού, απόπειρα μετατροπής όπλου και δημοσίευση υλικού που υποκινούσε το εθνοτικό μίσος.

Ο δεύτερος 17χρονος βρίσκεται αντιμέτωπος, μεταξύ άλλων, με κατηγορίες για συμμετοχή σε οργανωμένη ομάδα που σχεδίαζε τρομοκρατικές ενέργειες, καθώς και για προπαρασκευαστικές ενέργειες με σκοπό την κατασκευή εκρηκτικών.

Ο νεότερος εκ των υπόπτων, ηλικίας μόλις 16 ετών, κατηγορείται για διάδοση ολοκληρωτικής ιδεολογίας μέσω του Διαδικτύου και υποκίνηση βίας με ρατσιστικά κίνητρα.

Διεθνές νεοναζιστικό δίκτυο με δράση σε Ευρώπη και ΗΠΑ

Ο εκπρόσωπος της Περιφερειακής Εισαγγελίας του Γκντανσκ, Μάριους Μαρτσίνιακ, δήλωσε ότι η έρευνα αφορά διεθνή οργάνωση, η ιδεολογία της οποίας προωθεί το μίσος κατά των Εβραίων, των μεταναστών, των μαύρων, των μελών της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας και των κρατικών αξιωματούχων.

Μέλη της συγκεκριμένης οργάνωσης φέρεται να έχουν εμπλακεί στον σχεδιασμό επιθέσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η οργάνωση έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατική σε αρκετές χώρες, μεταξύ των οποίων το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς και η Αυστραλία.

Οι έρευνες των πολωνικών Αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη.

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