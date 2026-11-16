Αρμενία: Ντιμπέιτ εξελίχθηκε σε άγριο καβγά με γροθιές σε πολιτική εκπομπή – Σφοδρή κριτική στη δημόσια τηλεόραση

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Σε ρινγκ μετατράπηκε το τηλεοπτικό πλατό της δημόσιας τηλεόρασης της Αρμενίας, όταν δημοσιογράφος και υποψήφιος της αντιπολίτευσης επιτέθηκε με γροθιές σε πολιτικό σχολιαστή, έπειτα από έντονη λεκτική αντιπαράθεση και χυδαίες προσβολές.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της πολιτικής εκπομπής «The Great Debate» («Η μεγάλη αντιπαράθεση»), η οποία προβλήθηκε την Κυριακή 15 Νοεμβρίου, προκαλώντας την έντονη αντίδραση της αρμενικής Επιτροπής Τηλεόρασης και Ραδιοφώνου (CTR).

Πρωταγωνιστές του επεισοδίου ήταν ο δημοσιογράφος Μπορίς Μουραζί, ο οποίος βρίσκεται στη 16η θέση του ψηφοδελτίου της αντιπολιτευόμενης συμμαχίας «Αρμενία» (Hayastan), και ο πολιτικός σχολιαστής Χαρουτιούν Μκρτσιάν, πρώην μέλος του κόμματος «Δημοκρατία» (Hanrapetutyun).

Από τις χυδαίες προσβολές στις γροθιές

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης για την πολιτική ατζέντα της αντιπολίτευσης, ο Μκρτσιάν αμφισβήτησε την πολιτική ακεραιότητα και τις διασυνδέσεις του Μουραζί, χαρακτηρίζοντάς τον «πολιτική πόρνη» και εκτοξεύοντας εναντίον του χυδαίες προσβολές σεξουαλικού περιεχομένου.

Αμέσως μετά, ο Μουραζί απομακρύνθηκε από το αναλόγιό του, διέσχισε το τηλεοπτικό πλατό και γρονθοκόπησε τον συνομιλητή του.

Ακολούθησε συμπλοκή μεταξύ των δύο ανδρών, με εργαζομένους της εκπομπής και άλλους συμμετέχοντες στη συζήτηση να παρεμβαίνουν για να τους χωρίσουν.

Παρά το γεγονός ότι η εκπομπή ήταν μαγνητοσκοπημένη και όχι ζωντανή, η δημόσια τηλεόραση της Αρμενίας επέλεξε να μεταδώσει ολόκληρο το επεισόδιο, χωρίς να αφαιρέσει ούτε τις σκηνές βίας ούτε τις χυδαίες εκφράσεις.

Σφοδρή κριτική στη δημόσια τηλεόραση

Σε ανακοίνωσή της τη Δευτέρα (16/11), η Επιτροπή Τηλεόρασης και Ραδιοφώνου εξέφρασε την «ανησυχία και την απορία» της για τη συγκεκριμένη συντακτική επιλογή του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα.

«Η απροκάλυπτη βία και οι προσβολές δεν μπορούν να δικαιολογηθούν ούτε από την επιλογή των προσκεκλημένων σε μια συζήτηση, ούτε από την ένταση της αντιπαράθεσης, ούτε από μια misguided επιδίωξη αύξησης της τηλεθέασης, ούτε ακόμη και από μια επιφανειακή επίδειξη αμεροληψίας», ανέφερε η Επιτροπή.

Η ρυθμιστική Αρχή υπογράμμισε ότι η δημόσια τηλεόραση έχει τόσο νομική όσο και δεοντολογική υποχρέωση να αποτελεί παράδειγμα για τα υπόλοιπα μέσα ενημέρωσης, να αποφεύγει την όξυνση των κοινωνικών εντάσεων και να μη νομιμοποιεί τη βία μέσω της προβολής της.

Επισήμανε, επίσης, ότι υπάρχουν επαγγελματικές τεχνικές συντονισμού μιας συζήτησης για την αποκλιμάκωση τέτοιων εντάσεων, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για μαγνητοσκοπημένες εκπομπές, οι οποίες μπορούν να υποστούν επεξεργασία πριν μεταδοθούν.

Γιατί δεν επιβλήθηκε πρόστιμο

Η Επιτροπή, η οποία εποπτεύει την εφαρμογή της νομοθεσίας για τα οπτικοακουστικά μέσα στην Αρμενία, επανέλαβε την αυστηρή στάση της απέναντι στην προβολή σκηνών βίας, ρητορικής μίσους και προσβολών, υπογραμμίζοντας τον καθοριστικό ρόλο των μέσων ενημέρωσης στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής.

Ωστόσο, παρότι η ρυθμιστική Αρχή επιβάλλει συχνά πρόστιμα σε ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς για ανάλογες παραβάσεις, δεν διαθέτει τις ίδιες αρμοδιότητες αδειοδότησης έναντι της δημόσιας τηλεόρασης, η οποία εποπτεύεται από διαφορετικό θεσμικό όργανο.

Ως εκ τούτου, η δημόσια επίπληξη έχει κυρίως χαρακτήρα θεσμικής αποδοκιμασίας και όχι οικονομικής κύρωσης.