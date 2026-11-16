Γλυφάδα: Οδηγός έκανε drift σε πλατεία και ο συνοδηγός κρεμόταν από το παράθυρο – ΒΙΝΤΕΟ

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Ένα όχημα μπαίνει ξαφνικά με μεγάλη ταχύτητα μέσα σε πλατεία στη Γλυφάδα. Κάνει συνεχώς ελιγμούς και πλαγιολισθήσεις, αλλιώς drift. Μάλιστα, την ώρα των επικίνδυνων ελιγμών, ο συνοδηγός βγάζει μέρος του σώματός του από το παράθυρο.

Το επικίνδυνο σκηνικό καταγράφηκε από βίντεο, το οποίο έφερε στη δημοσιότητα ο ΣΚΑΪ.

Η πλατεία Εσπερίδων, όπου έγινε το συμβάν, αποτελεί ένα από τα πολυσύχναστα σημεία της Γλυφάδας, όπου καθημερινά συγκεντρώνονται οικογένειες με μικρά παιδιά, ηλικιωμένοι και περαστικοί.

Το οπτικό υλικό θα εξεταστεί από την αστυνομία, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού και να ταυτοποιηθούν οι εμπλεκόμενοι.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, διευκρίνισε ότι εφόσον προκύψει πως η συγκεκριμένη οδηγική συμπεριφορά προκάλεσε κίνδυνο, θα σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του οδηγού, πέρα από τις προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις, που περιλαμβάνουν πρόστιμα και αφαίρεση της άδειας οδήγησης.