Γλυφάδα: Οδηγός έκανε drift σε πλατεία και ο συνοδηγός κρεμόταν από το παράθυρο – ΒΙΝΤΕΟ

Ένα όχημα μπήκε με μεγάλη ταχύτητα στην πλατεία Εσπερίδων στη Γλυφάδα πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς και drift, ενώ ο συνοδηγός έβγαζε μέρος του σώματός του από το παράθυρο. Το οπτικό υλικό εξετάζεται από την αστυνομία για τη διαπίστωση των συνθηκών και την ταυτοποίηση των εμπλεκομένων. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, εφόσον διαπιστωθεί πρόκληση κινδύνου, θα σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του οδηγού, πέρα από την επιβολή προστίμων και την αφαίρεση της άδειας οδήγησης

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Όχημα μπήκε με μεγάλη ταχύτητα στην πλατεία Εσπερίδων στη Γλυφάδα κάνοντας drift, ενώ ο συνοδηγός έβγαζε μέρος του σώματός του από το παράθυρο.
  • Το επικίνδυνο περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο και το οπτικό υλικό θα εξεταστεί από την αστυνομία για να ταυτοποιηθούν οι εμπλεκόμενοι.
  • Εφόσον προκύψει ότι προκλήθηκε κίνδυνος, σε βάρος του οδηγού θα σχηματιστεί δικογραφία, πέρα από τα προβλεπόμενα πρόστιμα και την αφαίρεση της άδειας οδήγησης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ένα όχημα μπαίνει ξαφνικά με μεγάλη ταχύτητα μέσα σε πλατεία στη Γλυφάδα. Κάνει συνεχώς ελιγμούς και πλαγιολισθήσεις, αλλιώς drift. Μάλιστα, την ώρα των επικίνδυνων ελιγμών, ο συνοδηγός βγάζει μέρος του σώματός του από το παράθυρο.

Το επικίνδυνο σκηνικό καταγράφηκε από βίντεο, το οποίο έφερε στη δημοσιότητα ο ΣΚΑΪ.

Η πλατεία Εσπερίδων, όπου έγινε το συμβάν, αποτελεί ένα από τα πολυσύχναστα σημεία της Γλυφάδας, όπου καθημερινά συγκεντρώνονται οικογένειες με μικρά παιδιά, ηλικιωμένοι και περαστικοί.

Το οπτικό υλικό θα εξεταστεί από την αστυνομία, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού και να ταυτοποιηθούν οι εμπλεκόμενοι.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, διευκρίνισε ότι εφόσον προκύψει πως η συγκεκριμένη οδηγική συμπεριφορά προκάλεσε κίνδυνο, θα σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του οδηγού, πέρα από τις προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις, που περιλαμβάνουν πρόστιμα και αφαίρεση της άδειας οδήγησης.

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