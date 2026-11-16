Κρίνο και Αγκάθι: Ο Μήτρος πείθει τη Λεμονιά να μην πει κουβέντα για το θάνατο του Στέλιου

Συγκλονιστικό νέο επεισόδιο της σειράς “Κρίνο και Αγκάθι” έρχεται απόψε στις 21:00 στον Αντ1.

Ο Μήτρος πείθει τη συντετριμμένη Λεμονιά πως δεν φταίνε αυτοί για τον θάνατο του Στέλιου και προσπαθεί πανικόβλητος να ξεφορτωθεί το πτώμα του, σβήνοντας παράλληλα κάθε ίχνος από το έγκλημά τους.

Και ενώ δεν υπάρχει κανείς τριγύρω, λίγο πιο ‘κει κάθεται ο Μάρκος απελπισμένος από τον τσακωμό του με τη Λευκή…

Στο μεταξύ, η Μαριγώ μοιάζει για πρώτη φορά να λυγίζει, προκαλώντας σοκ στον μετανιωμένο Θωμά, ενώ ο Παναγής ψάχνει τρόπο να λύσει όλα τους τα προβλήματα.

Κι ενώ η Λευκή αναζητά μέσο για να πάει στην Τρίπολη αποφασισμένη να συναντήσει τον εισαγγελέα, η Λεμονιά πέφτει ήδη απελπισμένη στα γόνατα της Δέσποινας κι ο Μάρκος μαθαίνει το φρικτό νέο…

Άλλωστε η αντίστροφη μέτρηση έχει ήδη αρχίσει: από ένα γύρισμα της τύχης η σορός του Στέλιου ανακαλύπτεται στον πάτο του πηγαδιού μπροστά στα έκπληκτα μάτια του Γιάννου…