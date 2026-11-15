Κρίνο και Αγκάθι: Η Λεμονιά αποφασίζει να ομολογήσει τα πάντα για το θάνατο του Στέλιου- Αναλυτικά οι εξελίξεις

Αυτή την εβδομάδα, από Δευτέρα 16 έως και Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 21:00, στο «Κρίνο & Αγκάθι», ο θάνατος του Στέλιου συγκλονίζει την Πλατανιά.

Ο Μήτρος και η Λεμονιά προσπαθούν απεγνωσμένα να κρατήσουν κρυφά όσα συνέβησαν, όμως οι πρώτες υποψίες για τις συνθήκες του θανάτου γεννιούνται και ο Γεροδήμος αποφασίζει να ερευνήσει την υπόθεση.

Την ίδια ώρα, η Λευκή συντρίβεται από την απώλεια του πατέρα της και μια αποκάλυψη του παπά για την εικόνα του Αγίου Γεωργίου την κάνει να μετανιώσει πικρά για τη στάση της απέναντί του.

Κι ενώ ο Μήτρος αναζητά πανικόβλητος το χαμένο χρυσό φυλαχτό του, η Λεμονιά, λυγισμένη από τις ενοχές, αποφασίζει να ομολογήσει τα πάντα.

Όσα θα δούμε αναλυτικά

ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 21:00

Ο Μήτρος πείθει τη συντετριμμένη Λεμονιά πως δεν φταίνε αυτοί για τον θάνατο του Στέλιου και προσπαθεί πανικόβλητος να ξεφορτωθεί το πτώμα του, σβήνοντας παράλληλα κάθε ίχνος από το έγκλημά τους.

Και ενώ δεν υπάρχει κανείς τριγύρω, λίγο πιο ‘κει κάθεται ο Μάρκος απελπισμένος από τον τσακωμό του με τη Λευκή…

Στο μεταξύ, η Μαριγώ μοιάζει για πρώτη φορά να λυγίζει, προκαλώντας σοκ στον μετανιωμένο Θωμά, ενώ ο Παναγής ψάχνει τρόπο να λύσει όλα τους τα προβλήματα.

Κι ενώ η Λευκή αναζητά μέσο για να πάει στην Τρίπολη αποφασισμένη να συναντήσει τον εισαγγελέα, η Λεμονιά πέφτει ήδη απελπισμένη στα γόνατα της Δέσποινας κι ο Μάρκος μαθαίνει το φρικτό νέο…

Άλλωστε η αντίστροφη μέτρηση έχει ήδη αρχίσει: από ένα γύρισμα της τύχης η σορός του Στέλιου ανακαλύπτεται στον πάτο του πηγαδιού μπροστά στα έκπληκτα μάτια του Γιάννου…

ΤΡΙΤΗ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 21:00

Ο θάνατος του Στέλιου βυθίζει το χωριό στο πένθος, καθώς το σώμα του ανασύρεται από το πηγάδι και η οικογένειά του συντρίβεται μπροστά στην απώλεια. Η Λευκή εγκαταλείπει την προσπάθεια να πάει στον εισαγγελέα και τρέχει με τον Μάρκο στο σπίτι της, όπου το κοινό πένθος τη φέρνει για λίγο κοντά στους δικούς της, πριν η Χρυσούλα τής φορτώσει την ευθύνη για την κατάρρευση του πατέρα τους.

Η Λεμονιά από την άλλη πνίγεται από ενοχές, ενώ ο Μήτρος τη συγκρατεί βεβαιώνοντάς τη πως όλοι αποδίδουν την πτώση στο πηγάδι στο γεγονός ότι ο Στέλιος ήταν μεθυσμένος.

Όμως, οι πρώτες αμφιβολίες ήδη γεννιούνται: ο Σκλίβας που μαθαίνει για τον θάνατο θυμάται τον Στέλιο νηφάλιο και ο Γεροδήμος, που επιστρέφει εκτάκτως από την κλινική, ζητά να μην κλείσει η υπόθεση, στηριζόμενος στο ότι ο Στέλιος είχε ζητήσει να του μιλήσει πριν τον θάνατό του.

Την ίδια ώρα που η Λευκή διαβάζει ένα παλιό γράμμα του πατέρα της και καταρρέει, ο παπάς έρχεται να της αποκαλύψει την αλήθεια για τον Ηλία και την εικόνα, ενώ ο Μήτρος ανακαλύπτει έντρομος πως λείπει το χρυσό του φυλαχτό…

ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 21:00

Ο παπάς αποκαλύπτει στην Λευκή όλη την αλήθεια για τον εικόνα του Άη Γιώργη και το μυστικό του Στέλιου κι εκείνη, πνιγμένη από τύψεις για τη στάση της απέναντι στον πατέρα της, καταρρέει στην αγκαλιά του Μάρκου.

Όμως, ο θάνατος του Στέλιου πυροδοτεί κι άλλα γεγονότα. Ενώ η οικογένεια Δρογούτη πηγαίνει να ετοιμάσει τον νεκρό για την τελευταία του κατοικία, Μαριγώ και Λαμπρινή αναγκάζονται να εμφανιστούν στο Δρογουταίικο για τον θρήνο κι ο Παναγής επιχειρεί να προσεγγίσει τον Γιάννο.

Παράλληλα ο Πέτρος, που στο μεταξύ έχει μάθει για τον Στέλιο, κατηγορεί ευθέως τον Τριαντάφυλλο για τον χαμό του, ενώ ο Γεροδήμος διενεργεί πλήρη έρευνα και διατάζει επείγουσα νεκροτομή, αναβάλλοντας την προγραμματισμένη κηδεία.

Κι ενώ ο Μήτρος πανικόβλητος προσπαθεί να βρει το φυλαχτό του πριν από τη χωροφυλακή, η Λεμονιά μην αντέχοντας άλλο αποφασίζει να ομολογήσει η ίδια τα πάντα στον Γεροδήμο, που σκυμμένος πάνω από το πηγάδι βρίσκεται μια ανάσα από το φυλαχτό…