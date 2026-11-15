Οι αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (14/11) – Nations League και GBL ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα της Κυριακής

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Media & Τηλεοπτικά Νέα

Αθλητικές μεταδόσεις
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι αγώνες του Nations League στο ποδόσφαιρο και της GBL στο μπάσκετ ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
  • Στο UEFA Nations League δεσπόζει το μεγάλο παιχνίδι Ισπανία – Αγγλία, καθώς και οι αναμετρήσεις Βέλγιο – Ιταλία και Γαλλία – Τουρκία.
  • Για την GBL στο μπάσκετ ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις Άρης – Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός AKTOR – Κολοσσός H Hotels Collection.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Οι αγώνες του Nations League στο ποδόσφαιρο και της GBL στο μπάσκετ ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

00:00 Novasports 6HD FAGE WTA Finals Ίντιαν Γουέλς

02:00 Novasports 6HD FAGE WTA Finals Ίντιαν Γουέλς

03:00 Magenta Sport 4 Μαϊάμι Χιτ – Ντιτρόιτ Πίστονς NBA

04:00 Novasports 6HD FAGE WTA Finals Ίντιαν Γουέλς

04:00 Magenta Sport 6 UFC Fight Night Σιρίλ Γκάνε – Τζος Χόκιτ

11:00 Magenta Sport 8 ATP Challenger 50 ITC Crete Challenger 3

12:30 Magenta Sport 6 Χάρι Χελιοβάαρα/Χένρι Πάτεν – Ορλάντο Λουζ/Ράφαελ Μάτος Nitto ATP Finals

12:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Απόλλων 1926 – Athens Kallithea FC Superbet League 2

13:00 ΣΠΟΡ FM TV2 Περιστέρι Betsson – Μύκονος Betsson BC GBL

13:00 ΣΠΟΡ FM TV1 Παναθηναϊκός AKTOR – Κολοσσός H Hotels Collection GBL

15:00 Magenta Sport 6 Αλεξάντερ Ζβέρεφ – Ραφαέλ Χόδαρ Nitto ATP Finals

16:00 Novasports Prime Κύπρος – Μαυροβούνιο UEFA Nations League

16:00 Novasports 1HD Λετονία – Αρμενία UEFA Nations League

16:00 ΣΠΟΡ FM TV3 VIKOS ΦALCONS – Μαρούσι GBL

17:00 Magenta Sport 8 Μπεσίκτας – Μπούρσασπορ Turkish Basketball Super League

17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μαρκόπουλο – Παναθηναϊκός Α1 Γυναικών Volley League

17:30 ΣΚΑΪ, ΣΠΟΡ FM TV1 Άρης – Ολυμπιακός GBL

18:30 ΣΠΟΡ FM TV Ραβένα – Φορλί Ποδόσφαιρο

19:00 Novasports Prime Λευκορωσία – Αλβανία UEFA Nations League

19:00 Novasports Start Φινλανδία – Άγιος Μαρίνος UEFA Nations League

19:00 Magenta Sport 6 Μαρσέλο Αρέβαλο/Μέιτ Πάβιτς – Τέο Αριµπάτζε/Αλµπάνο Ολιβέτι Nitto ATP Finals

19:30 Magenta Sport 4 Φενέρμπαχτσε – Αναντολού Εφές Turkish Basketball Super League

20:00 Magenta Sport 5 Φιλαδέλφεια 76ερς – Ιντιάνα Πέισερς NBA

20:00 Magenta Sport 8 Μπασκόνια – Ρεάλ Μαδρίτης ACB Liga Endesa

21:30 Magenta Sport 6 Μπεν Σέλτον – Αρτούρ Φις Nitto ATP Finals

21:45 ALPHA, Novasports Prime Ισπανία – Αγγλία UEFA Nations League

21:45 Novasports 4HD Κροατία – Τσεχία UEFA Nations League

21:45 Novasports 3HD Βέλγιο – Ιταλία UEFA Nations League

21:45 Novasports 2HD Γαλλία – Τουρκία UEFA Nations League

22:00 Novasports 6HD FAGE WTA Finals Ίντιαν Γουέλς

23:00 Magenta Sport 4 Φοίνιξ Σανς – Λος Άντζελες Λέικερς NBA

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ