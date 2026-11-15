Οι αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (14/11) – Nations League και GBL ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα της Κυριακής

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Καιρός: Αλλαγή σκηνικού με βροχές και πτώση της θερμοκρασίας σε αρκετές περιοχές της χώρας

Η Ελλάδα έχει το ισχυρότερο πυροβολικό της Ευρώπης - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Νέο αεροπορικό ατύχημα επί εδάφους στις ΗΠΑ: Σύγκρουση αεροσκάφους cargo με επιβατικό - Δείτε φωτό