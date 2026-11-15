Οι αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (14/11) – Nations League και GBL ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα της Κυριακής

Οι αγώνες του Nations League στο ποδόσφαιρο και της GBL στο μπάσκετ ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά όλες οι επιλογές:
00:00 Novasports 6HD FAGE WTA Finals Ίντιαν Γουέλς
02:00 Novasports 6HD FAGE WTA Finals Ίντιαν Γουέλς
03:00 Magenta Sport 4 Μαϊάμι Χιτ – Ντιτρόιτ Πίστονς NBA
04:00 Novasports 6HD FAGE WTA Finals Ίντιαν Γουέλς
04:00 Magenta Sport 6 UFC Fight Night Σιρίλ Γκάνε – Τζος Χόκιτ
11:00 Magenta Sport 8 ATP Challenger 50 ITC Crete Challenger 3
12:30 Magenta Sport 6 Χάρι Χελιοβάαρα/Χένρι Πάτεν – Ορλάντο Λουζ/Ράφαελ Μάτος Nitto ATP Finals
12:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Απόλλων 1926 – Athens Kallithea FC Superbet League 2
13:00 ΣΠΟΡ FM TV2 Περιστέρι Betsson – Μύκονος Betsson BC GBL
13:00 ΣΠΟΡ FM TV1 Παναθηναϊκός AKTOR – Κολοσσός H Hotels Collection GBL
15:00 Magenta Sport 6 Αλεξάντερ Ζβέρεφ – Ραφαέλ Χόδαρ Nitto ATP Finals
16:00 Novasports Prime Κύπρος – Μαυροβούνιο UEFA Nations League
16:00 Novasports 1HD Λετονία – Αρμενία UEFA Nations League
16:00 ΣΠΟΡ FM TV3 VIKOS ΦALCONS – Μαρούσι GBL
17:00 Magenta Sport 8 Μπεσίκτας – Μπούρσασπορ Turkish Basketball Super League
17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μαρκόπουλο – Παναθηναϊκός Α1 Γυναικών Volley League
17:30 ΣΚΑΪ, ΣΠΟΡ FM TV1 Άρης – Ολυμπιακός GBL
18:30 ΣΠΟΡ FM TV Ραβένα – Φορλί Ποδόσφαιρο
19:00 Novasports Prime Λευκορωσία – Αλβανία UEFA Nations League
19:00 Novasports Start Φινλανδία – Άγιος Μαρίνος UEFA Nations League
19:00 Magenta Sport 6 Μαρσέλο Αρέβαλο/Μέιτ Πάβιτς – Τέο Αριµπάτζε/Αλµπάνο Ολιβέτι Nitto ATP Finals
19:30 Magenta Sport 4 Φενέρμπαχτσε – Αναντολού Εφές Turkish Basketball Super League
20:00 Magenta Sport 5 Φιλαδέλφεια 76ερς – Ιντιάνα Πέισερς NBA
20:00 Magenta Sport 8 Μπασκόνια – Ρεάλ Μαδρίτης ACB Liga Endesa
21:30 Magenta Sport 6 Μπεν Σέλτον – Αρτούρ Φις Nitto ATP Finals
21:45 ALPHA, Novasports Prime Ισπανία – Αγγλία UEFA Nations League
21:45 Novasports 4HD Κροατία – Τσεχία UEFA Nations League
21:45 Novasports 3HD Βέλγιο – Ιταλία UEFA Nations League
21:45 Novasports 2HD Γαλλία – Τουρκία UEFA Nations League
22:00 Novasports 6HD FAGE WTA Finals Ίντιαν Γουέλς
23:00 Magenta Sport 4 Φοίνιξ Σανς – Λος Άντζελες Λέικερς NBA