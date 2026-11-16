Ζωή Κωνσταντοπούλου: Τιμή και δόξα στους αγωνιστές του Πολυτεχνείου και του Αντιδικτατορικού Αγώνα

Στην επέτειο των 53 ετών από την αιματοβαμμένη εξέγερση του Πολυτεχνείου αναφέρεται η Ζωή Κωνσταντοπούλου με ανάρτησή της στα social media, όπου σημειώνει, μεταξύ άλλων, ότι τους αγώνες των αγωνιστών του Πολυτεχνείου και του Αντιδικτατορικού Αγώνα, «τιμάμε με τις πράξεις και με τη στάση μας».

«Το Πολυτεχνείο ανήκει στους φοιτητές και τη νεολαία που εξεγέρθηκαν, στον λαό που στήριξε την Εξέγερση, σε όσες κι όσους δεν ξέχασαν, δεν υπέστειλαν τη σημαία των αγώνων και της πατρίδας μας, δεν πρόδωσαν, δεν καπηλεύτηκαν» αναφέρει η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και προσθέτει: «Ανήκει στους πολιτικούς κρατούμενους, που ήταν οι μόνοι που στήριξαν την Εξέγερση και που στήριξαν τους νέους, την ώρα που τα Κόμματα της εποχής ψάχνανε δρόμους…χαλάρωσης της δικτατορίας και συνεννόησης με το καθεστώς και κατήγγελλαν τους νέους και τις νέες που εξεγείρονταν».

Όπως υπογραμμίζει η Ζωή Κωνσταντοπούλου, «προσωπικά θεωρώ μια από τις μεγαλύτερες προδοσίες προς το Πολυτεχνείο, προς τον αντιδικτατορικό αγώνα, προς τους φυλακισθέντες, τους βασανισθέντες και τους νεκρούς, την κανονικοποίηση των φασιστών, που λουστραρισμένοι παριστάνουν τους δημοκράτες από θέσεις Υπουργών, λυμαίνονται δημόσια αξιώματα και χρήμα και βγάζουν άναρθρες κραυγές ή περιφέρουν τα σκέρτσα τους, περιλουσμένοι από μιντιακές κολακείες και χαριεντισμούς, για να διαπράττουν ανενόχλητοι την ύβρι της άρνησης των Εγκλημάτων της Χούντας, παραμονές της Επετείου του Πολυτεχνείου, όπως αρνούνταν και τα Εγκλήματα των Ναζί. Αυτοί θα έπρεπε να βρίσκονται στο περιθώριο και σε κοινωνική και πολιτική απομόνωση σε μια πραγματικά δημοκρατική πολιτεία».

«Θα γίνει και αυτό!

Τιμή και δόξα στους αγωνιστές του Πολυτεχνείου και του Αντιδικτατορικού Αγώνα!

Τους αγώνες τους τιμάμε με τις πράξεις και με τη στάση μας!

Το Πολυτεχνείο ζει μέσα μας, μέσα στις καρδιές, το νου, τη μνήμη, τους αγώνες μας!

ΟΧΙ στον Φασισμό

ΟΧΙ στα τανκς

ΌΧΙ στον δολοφονικό ιμπεριαλισμό

ΌΧΙ στους φασίστες», καταλήγει η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας στο μήνυμά της.