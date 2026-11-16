Χάρης Δούκας: Στα 6.800 τα επικίνδυνα κτίρια στην Αθήνα – Τα 70 επικινδύνως ετοιμόρροπα

Στην Αθήνα έχουν καταγραφεί τα τελευταία 35 χρόνια συνολικά 6.800 επικίνδυνα κτίρια, εκ των οποίων τα 70 έχουν χαρακτηριστεί επικινδύνως ετοιμόρροπα, ενώ χιλιάδες αιτήσεις χαρακτηρισμού παραμένουν σε εκκρεμότητα. Ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας επισημαίνει την ανάγκη για άμεση νομοθετική ρύθμιση και γενναία κρατική χρηματοδότηση για την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου αστικής παρέμβασης. Το σχέδιο αυτό στοχεύει στον συνδυασμό των αναγκαίων κατεδαφίσεων με τη διάσωση των κτισμάτων που συνθέτουν την ιστορική και αρχιτεκτονική ταυτότητα της πόλης

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Χάρης Δούκας
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στην Αθήνα έχουν καταγραφεί συνολικά 6.800 επικίνδυνα κτίρια τα τελευταία 35 χρόνια, με 70 εξ αυτών να έχουν χαρακτηριστεί επικινδύνως ετοιμόρροπα και χιλιάδες αιτήσεις να εκκρεμούν.
  • Η δημοτική αρχή υποστηρίζει ότι είναι η μόνη που έχει προχωρήσει στην έναρξη κατεδαφίσεων τέτοιων κτιρίων, ξεκαθαρίζοντας ότι οι σχετικές παρεμβάσεις θα συνεχιστούν.
  • Ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας ζητά σαφές νομοθετικό πλαίσιο και γενναία κρατική χρηματοδότηση για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αστικής παρέμβασης.

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Ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας με ανάρτησή του επισημαίνει την ανάγκη άμεσης νομοθετικής παρέμβασης και γενναίας χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση του προβλήματος των επικίνδυνων κτιρίων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, τα τελευταία 35 χρόνια έχουν καταγραφεί στην Αθήνα συνολικά 6.800 επικίνδυνα κτίρια. Παράλληλα, υπάρχουν χιλιάδες αιτήσεις για νέους χαρακτηρισμούς επικινδυνότητας που παραμένουν σε εκκρεμότητα.

Από τα ήδη καταγεγραμμένα κτίρια, 70 έχουν χαρακτηριστεί επικινδύνως ετοιμόρροπα, γεγονός που αναδεικνύει τη σοβαρότητα του προβλήματος και την ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων για την προστασία της δημόσιας ασφάλειας.

Η δημοτική αρχή υποστηρίζει ότι είναι η μόνη που έχει προχωρήσει στην έναρξη κατεδαφίσεων τέτοιων κτιρίων, ξεκαθαρίζοντας ότι οι σχετικές παρεμβάσεις θα συνεχιστούν.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι η αντιμετώπιση του ζητήματος δεν μπορεί να περιοριστεί μόνο στις κατεδαφίσεις. Η Αθήνα χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αστικής παρέμβασης, το οποίο θα συνδυάζει τη διάσωση κτιρίων που αποτελούν μέρος της ιστορικής και αρχιτεκτονικής ταυτότητας της πόλης με την απομάκρυνση όσων συνιστούν κίνδυνο για τους πολίτες.

Για την υλοποίηση ενός τέτοιου σχεδίου, η δημοτική αρχή ζητά σαφές νομοθετικό πλαίσιο και ουσιαστική κρατική χρηματοδότηση, ώστε να επιταχυνθούν οι αναγκαίες διαδικασίες.

Η ανάρτηση του Χάρη Δούκα:

Στην Αθήνα, τα τελευταία 35 χρόνια είναι καταγεγραμμένα 6.800 επικίνδυνα κτίρια, ενώ χιλιάδες αιτήσεις για νέους χαρακτηρισμούς επικινδυνότητας είναι σε εκκρεμότητα. Από αυτά τα κτίρια, τα 70 έχουν κριθεί επικινδύνως ετοιμόρροπα.Η δημοτική μας αρχή είναι η μόνη που ξεκίνησε την κατεδάφισή τους. Και θα συνεχίσει.Όμως η Αθήνα έχει ανάγκη μια μεγάλη παρέμβαση, με στόχο να σώσει κτίρια που κρατούν ζωντανή την ταυτότητα της πόλης και να απαλλαγεί από κτίρια που συνιστούν απειλή.Απαιτείται μια καθαρή νομοθετική ρύθμιση και μια γενναία χρηματοδότηση.Θα επανέλθω…

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