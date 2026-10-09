Ρωσικοί στρατιωτικοί δορυφόροι «καταδιώκουν» δυτικoύς – Ανησυχία στη Γερμανία για πιθανή απειλή στο Starlink

Έντονη ανησυχία προκαλεί στη Γερμανία η αυξανόμενη δραστηριότητα ρωσικών στρατιωτικών δορυφόρων σε τροχιά, μετά τον εντοπισμό ομάδας τεσσάρων δορυφόρων που πλησίασαν και παρακολούθησαν εμπορικό δορυφόρο της φινλανδικής ICEYE, η οποία παρέχει δεδομένα στην Ουκρανία και στους συμμάχους της. Ο επικεφαλής της γερμανικής διαστημικής διοίκησης προειδοποιεί ότι παρόμοιες δυνατότητες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ακόμη και εναντίον τεράστιων δικτύων όπως το Starlink του Έλον Μασκ.

Τον περασμένο Μάιο, η Ρωσία μετακίνησε τέσσερις στρατιωτικούς δορυφόρους, τους Cosmos 2610 έως 2613, κοντά σε εμπορικό δορυφόρο απεικόνισης με ραντάρ, σύμφωνα με στοιχεία της Διαστημικής Δύναμης των ΗΠΑ.

Η φινλανδική εταιρεία ICEYE επιβεβαίωσε στο Reuters ότι ο δορυφόρος που βρέθηκε υπό στενή παρακολούθηση ήταν δικός της.

«Καταδιωκτικός» δορυφόρος

Ο υποστράτηγος Μίχαελ Τράουτ, επικεφαλής της γερμανικής διαστημικής διοίκησης, χαρακτήρισε τον ρωσικό δορυφόρο ως «καταδιωκτικό» του δορυφόρου της ICEYE.

Ο τελευταίος παρέχει εικόνες από το πεδίο των μαχών στην Ουκρανία, γεγονός που τον καθιστά ιδιαίτερα σημαντικό για τη δυτική υποστήριξη προς το Κίεβο. «Η Ρωσία επιδεικνύει τρόπους οι οποίοι, εάν εφαρμοστούν απευθείας εναντίον ενός τεράστιου δικτύου όπως το Starlink, θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη διάρκεια ζωής του», δήλωσε ο Τράουτ στο Reuters.

Σύμφωνα με τον ίδιο, θα μπορούσε να επηρεαστεί ακόμη και η ποιότητα των υπηρεσιών για όλους τους χρήστες του δικτύου και όχι μόνο για την Ουκρανία.

«Αυτό με ανησυχεί πάρα πολύ», πρόσθεσε.

Η απειλή χωρίς να πέσει ούτε ένας πυροβολισμός

Ο Γερμανός υποστράτηγος εξήγησε ότι μια ευθεία επίθεση εναντίον δορυφόρου του Starlink θα αποτελούσε σημαντική κλιμάκωση, όμως η Ρωσία θα μπορούσε να κινηθεί σε αυτό που περιέγραψε ως «γκρίζα ζώνη».

Ως υποθετικό παράδειγμα ανέφερε την περίπτωση κατά την οποία ένας ρωσικός δορυφόρος θα μπορούσε να εισέλθει «τυχαία» στην τροχιά του Starlink και στη συνέχεια να διαλυθεί.

Οι δορυφόροι του δικτύου θα αναγκάζονταν τότε να πραγματοποιήσουν συνεχείς ελιγμούς αποφυγής συντριμμιών, καταναλώνοντας καύσιμα και μειώνοντας ενδεχομένως τη διάρκεια ζωής τους.

Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με τον Τράουτ, θα μπορούσε να προκληθεί σοβαρή διαταραχή χωρίς άμεση επίθεση.

Η ICEYE μετακίνησε τον δορυφόρο της και οι Ρώσοι ακολούθησαν

Ο διευθύνων σύμβουλος της ICEYE, Ραφάλ Μοντρζέφσκι, δήλωσε ότι η εταιρεία αποφάσισε να μετακινήσει τον δορυφόρο της μετά το περιστατικό. Η κίνηση αυτή, όπως ανέφερε, προκάλεσε νέες μετακινήσεις από την πλευρά των ρωσικών δορυφόρων.

Κατά τον ίδιο, το επεισόδιο έδειξε πόσο εύκολα μπορούν πλέον δορυφόροι να προσεγγίζουν ο ένας τον άλλον, είτε για παρακολούθηση είτε δυνητικά για πρόκληση ζημιάς.

Η επικεφαλής επιστήμονας της αμερικανικής Slingshot Aerospace, Μπελίντα Μαρσάν, εκτίμησε ότι η προσέγγιση των ρωσικών δορυφόρων θα μπορούσε να είχε ως στόχο την παρακολούθηση, την προετοιμασία για μελλοντικές παρεμβολές ή ακόμη και την επίδειξη δυνατοτήτων.

Το Starlink στο επίκεντρο της ανησυχίας

Δύο ακόμη δυτικοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Reuters ότι η δραστηριότητα των ρωσικών δορυφόρων έχει προκαλέσει προβληματισμό ειδικά για το Starlink, το μεγαλύτερο δορυφορικό δίκτυο στον κόσμο.

Οι δυτικές ένοπλες δυνάμεις βασίζονται ολοένα περισσότερο σε εμπορικά δορυφορικά συστήματα για επικοινωνίες, παρακολούθηση και συλλογή δεδομένων. Η εξάρτηση αυτή δημιουργεί πλέον ένα κρίσιμο ερώτημα: ποιος είναι υπεύθυνος για την προστασία ιδιωτικών δορυφορικών δικτύων όταν αυτά χρησιμοποιούνται για στρατιωτικούς σκοπούς;

Η Μόσχα έχει προειδοποιήσει ότι δυτικοί δορυφόροι μπορεί να γίνουν στόχοι

Σύμφωνα με δυτικούς στρατιωτικούς αξιωματούχους, η ρωσική παρέμβαση σε δυτικά διαστημικά συστήματα έχει αυξηθεί σημαντικά μετά την εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

Οι δραστηριότητες αυτές φέρεται να περιλαμβάνουν παρεμβολές από το έδαφος αλλά και παρακολούθηση από την τροχιά, με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών και τη δοκιμή της ανθεκτικότητας των δυτικών συστημάτων.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δεν απάντησε στα ερωτήματα του Reuters σχετικά με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Η Μόσχα, πάντως, έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι δυτικοί εμπορικοί δορυφόροι που χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη της Ουκρανίας θα μπορούσαν να θεωρηθούν νόμιμοι στόχοι αντιποίνων.

Η SpaceX, η οποία διαχειρίζεται το Starlink, δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο.

Η Γερμανία ενισχύει τις δικές της διαστημικές δυνατότητες

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Γερμανία προχωρά σε σημαντική ενίσχυση των στρατιωτικών της δυνατοτήτων στο Διάστημα. Σύμφωνα με τον Τράουτ, το Βερολίνο αναπτύσσει δορυφόρους επιθεώρησης και εξετάζει ακόμη και τη χρήση διαστημικών όπλων που θα μπορούσαν να παρεμποδίζουν εχθρικές δραστηριότητες χωρίς να καταστρέφουν τον στόχο.

Οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν επίσης αναθέσει στην ICEYE και σε γερμανική εταιρεία την κατασκευή δεκάδων δορυφόρων, οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν κυρίως για την υποστήριξη της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ.