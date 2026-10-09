Γρεβενά: Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στη Δεσκάτη – Στη μάχη και ένα ελικόπτερο

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Φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στη Δεσκάτη Γρεβενών, με ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής να κινητοποιούνται για την αντιμετώπισή της.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την πυρκαγιά την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2026, περίπου στις 16:00.

Στην περιοχή κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 8ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και έξι οχήματα.

Στην επιχείρηση από αέρος συμμετείχε ένα ελικόπτερο, ενώ ο Δήμος Δεσκάτης συνέδραμε το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων διαθέτοντας υδροφόρες.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κοζάνης.