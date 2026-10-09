Γρεβενά: Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στη Δεσκάτη – Στη μάχη και ένα ελικόπτερο

Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της 9ης Οκτωβρίου 2026 σε χαμηλή βλάστηση στη Δεσκάτη Γρεβενών. Για την αντιμετώπισή της κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες, δύο ομάδες της 8ης ΕΜΟΔΕ, έξι οχήματα και ένα ελικόπτερο, ενώ συνέδραμε με υδροφόρες ο Δήμος Δεσκάτης.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνία

ΦΩΤΙΑ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
Φωτογραφία αρχείου
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στη Δεσκάτη Γρεβενών την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2026, περίπου στις 16:00.
  • Για την αντιμετώπισή της κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες, δύο ομάδες της 8ης ΕΜΟΔΕ, έξι οχήματα και ένα ελικόπτερο, με τη συνδρομή του Δήμου Δεσκάτης.
  • Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κοζάνης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στη Δεσκάτη Γρεβενών, με ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής να κινητοποιούνται για την αντιμετώπισή της.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την πυρκαγιά την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2026, περίπου στις 16:00.

Στην περιοχή κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 8ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και έξι οχήματα.

Στην επιχείρηση από αέρος συμμετείχε ένα ελικόπτερο, ενώ ο Δήμος Δεσκάτης συνέδραμε το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων διαθέτοντας υδροφόρες.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κοζάνης.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ