Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ: Κοινή γραμμή για την ενεργειακή κρίση χωρίς τελική συμφωνία

Με βάση τη συζήτηση, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα πρότεινε προσαρμογές στο σχέδιο συμπερασμάτων της Συνόδου. Οι ηγέτες αναμένεται να επανέλθουν στο κείμενο μετά τη συζήτηση για τις παγκόσμιες μακροοικονομικές ανισορροπίες, με στόχο να αποτυπωθεί μια κοινή ευρωπαϊκή απάντηση στην ενεργειακή πίεση χωρίς υποχώρηση από τους στρατηγικούς στόχους της πράσινης μετάβασης.

Σύμφωνα με Ευρωπαίο Αξιωματούχο, κοινή διαπίστωση των Ευρωπαίων ηγετών είναι ότι η αστάθεια στη Μέση Ανατολή μεταφράζεται ήδη σε ισχυρή πίεση στις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, με άμεσο αντίκτυπο στα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις και συνολικά στην ευρωπαϊκή οικονομία. Η επικείμενη χειμερινή περίοδος αναμένεται να επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, καθώς η ΕΕ εισέρχεται σε έναν χειμώνα υψηλών τιμών και περιορισμένων ενεργειακών αποθεμάτων.

Στη συζήτηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, οι «27» συμφώνησαν ότι οι μακροπρόθεσμοι στόχοι της Ένωσης δεν αλλάζουν, με προτεραιότητα στην επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης, στην ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας, στη διαφοροποίηση προμηθευτών και στην ανάπτυξη εγχώριων πηγών καθαρής ενέργειας.

Η κατεύθυνση αυτή συνδέεται με την ανάγκη περιορισμού της εξάρτησης από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα και μείωσης της έκθεσης της Ευρώπης στις διεθνείς γεωπολιτικές κρίσεις.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, οι ηγέτες αναγνώρισαν την ανάγκη για άμεσες παρεμβάσεις απέναντι στις αυξήσεις των τιμών και εξέφρασαν στήριξη στα μέτρα που έχει ήδη παρουσιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στο επίκεντρο βρίσκονται στοχευμένες και προσωρινές λύσεις για την ανακούφιση καταναλωτών και επιχειρήσεων, ενώ εξετάζεται και η δυνατότητα πρόσθετων πρωτοβουλιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η συζήτηση, ωστόσο, ανέδειξε και τα ανοιχτά ζητήματα. Πέρα από τα μέτρα της Επιτροπής, οι ηγέτες συζήτησαν τη μορφή των νέων βραχυπρόθεσμων παρεμβάσεων, την εν εξελίξει αναθεώρηση του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ETS), αλλά και ενδεχόμενες αλλαγές στον σχεδιασμό της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Η πίεση από την ενεργειακή κρίση προσδίδει νέα επείγουσα διάσταση στη διαπραγμάτευση για το ETS, όπου παραμένουν διαφορές μεταξύ κρατών-μελών που ζητούν μεγαλύτερη ευελιξία και εκείνων που επιμένουν στη διατήρηση της περιβαλλοντικής φιλοδοξίας του συστήματος.

Πηγή: ERTnews