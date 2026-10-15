Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ: Κοινή γραμμή για την ενεργειακή κρίση χωρίς τελική συμφωνία

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες στη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ συζήτησαν μια κοινή ευρωπαϊκή απάντηση στην ενεργειακή κρίση, με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, να προτείνει προσαρμογές στο σχέδιο συμπερασμάτων, χωρίς ωστόσο να επιτευχθεί τελική συμφωνία. Διαπιστώθηκε η ισχυρή πίεση στις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου λόγω της αστάθειας στη Μέση Ανατολή και η ανάγκη για άμεσες παρεμβάσεις για την ανακούφιση καταναλωτών και επιχειρήσεων, διατηρώντας παράλληλα τους μακροπρόθεσμους στόχους της πράσινης μετάβασης.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διεθνή Νέα

Ευρωπαϊκή Ένωση
Φωτογραφία: Unsplash
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ, οι ηγέτες επιδίωξαν μια κοινή ευρωπαϊκή απάντηση στην ενεργειακή πίεση, χωρίς να υποχωρήσουν από τους στρατηγικούς στόφους της πράσινης μετάβασης.
  • Η αστάθεια στη Μέση Ανατολή προκαλεί ισχυρή πίεση στις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, με άμεσο αντίκτυπο στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Η ΕΕ εισέρχεται σε έναν χειμώνα υψηλών τιμών και περιορισμένων ενεργειακών αποθεμάτων.
  • Υπάρχει στήριξη στις άμεσες παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανακούφιση καταναλωτών και επιχειρήσεων, αν και παραμένουν ανοιχτά ζητήματα όπως η αναθεώρηση του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ETS).

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Με βάση τη συζήτηση, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα πρότεινε προσαρμογές στο σχέδιο συμπερασμάτων της Συνόδου. Οι ηγέτες αναμένεται να επανέλθουν στο κείμενο μετά τη συζήτηση για τις παγκόσμιες μακροοικονομικές ανισορροπίες, με στόχο να αποτυπωθεί μια κοινή ευρωπαϊκή απάντηση στην ενεργειακή πίεση χωρίς υποχώρηση από τους στρατηγικούς στόχους της πράσινης μετάβασης.

Σύνοδος Κορυφής ΕΕ: Στο τραπέζι η ενεργειακή κρίση, ο νέος πολυετής προϋπολογισμός και η στήριξη στην Ουκρανία

Σύμφωνα με Ευρωπαίο Αξιωματούχο, κοινή διαπίστωση των Ευρωπαίων ηγετών είναι ότι η αστάθεια στη Μέση Ανατολή μεταφράζεται ήδη σε ισχυρή πίεση στις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, με άμεσο αντίκτυπο στα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις και συνολικά στην ευρωπαϊκή οικονομία. Η επικείμενη χειμερινή περίοδος αναμένεται να επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, καθώς η ΕΕ εισέρχεται σε έναν χειμώνα υψηλών τιμών και περιορισμένων ενεργειακών αποθεμάτων.

Στη συζήτηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, οι «27» συμφώνησαν ότι οι μακροπρόθεσμοι στόχοι της Ένωσης δεν αλλάζουν, με προτεραιότητα στην επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης, στην ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας, στη διαφοροποίηση προμηθευτών και στην ανάπτυξη εγχώριων πηγών καθαρής ενέργειας.

Σύνοδος Κορυφής Ε.Ε: Μείωση του ενεργειακού κόστους και μέτρα στήριξης για τα νοικοκυριά στην ατζέντα του Κυριάκου Μητσοτάκη

Η κατεύθυνση αυτή συνδέεται με την ανάγκη περιορισμού της εξάρτησης από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα και μείωσης της έκθεσης της Ευρώπης στις διεθνείς γεωπολιτικές κρίσεις.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, οι ηγέτες αναγνώρισαν την ανάγκη για άμεσες παρεμβάσεις απέναντι στις αυξήσεις των τιμών και εξέφρασαν στήριξη στα μέτρα που έχει ήδη παρουσιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στο επίκεντρο βρίσκονται στοχευμένες και προσωρινές λύσεις για την ανακούφιση καταναλωτών και επιχειρήσεων, ενώ εξετάζεται και η δυνατότητα πρόσθετων πρωτοβουλιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η συζήτηση, ωστόσο, ανέδειξε και τα ανοιχτά ζητήματα. Πέρα από τα μέτρα της Επιτροπής, οι ηγέτες συζήτησαν τη μορφή των νέων βραχυπρόθεσμων παρεμβάσεων, την εν εξελίξει αναθεώρηση του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ETS), αλλά και ενδεχόμενες αλλαγές στον σχεδιασμό της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Η πίεση από την ενεργειακή κρίση προσδίδει νέα επείγουσα διάσταση στη διαπραγμάτευση για το ETS, όπου παραμένουν διαφορές μεταξύ κρατών-μελών που ζητούν μεγαλύτερη ευελιξία και εκείνων που επιμένουν στη διατήρηση της περιβαλλοντικής φιλοδοξίας του συστήματος.

Πηγή: ERTnews

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ