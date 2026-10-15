Χανιά: Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση στους παλιούς Ιταλικούς Στρατώνες – Δεν εντοπίστηκαν εγκλωβισμένοι

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Χωρίς να εντοπιστούν εγκλωβισμένοι ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης η πολύωρη επιχείρηση της ΕΜΑΚ και της Πυροσβεστικής στο κτίριο των παλιών Ιταλικών Στρατώνων, πρώην Πολεμικό Μουσείο, στην οδό Τζανακάκη στα Χανιά.

Η κινητοποίηση των δυνάμεων ξεκίνησε το μεσημέρι, μετά την κατάρρευση τμήματος της οροφής εξαιτίας της κακοκαιρίας, καθώς υπήρχαν φόβοι ότι ενδεχομένως είχαν καταπλακωθεί άστεγοι.

Από τις έρευνες διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχαν εγκλωβισμένοι, σύμφωνα με το zarpanews.gr, ενώ η κατάρρευση αφορούσε δοκάρια της οροφής του κτιρίου, το οποίο είχε καεί τον Ιούλιο του 2018.

Οι έρευνες της Πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ

Στο σημείο βρέθηκε και τεχνικό επιτελείο του Δήμου Χανίων, το οποίο είχε πρόσφατα προχωρήσει στην αποτύπωση του υφιστάμενου κτιρίου. Η καταγραφή αυτή διευκόλυνε το έργο των διασωστών, καθώς είχαν εικόνα της διαμόρφωσης του χώρου και του τρόπου με τον οποίο μπορούσαν να κινηθούν στο εσωτερικό του.

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Σε πρώτη φάση, οι πυροσβέστες χρησιμοποίησαν γεώφωνα και drone, προκειμένου να διερευνήσουν το ενδεχόμενο να βρίσκονται άνθρωποι εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια.

Στη συνέχεια, στο κτίριο επιχείρησαν άνδρες της ΕΜΑΚ από το Ηράκλειο, με τη συνδρομή δύο εκπαιδευμένων σκύλων. Ο ένας χρησιμοποιήθηκε για τον εντοπισμό ενδεχόμενου νεκρού και ο δεύτερος για την ανίχνευση ζωντανού ανθρώπου. Οι έρευνες στα ερείπια δεν έδειξαν την παρουσία εγκλωβισμένων.

Η επιχείρηση της ΕΜΑΚ ολοκληρώθηκε στις 4 το απόγευμα, ενώ στη συνέχεια συνεργεία προχώρησαν στον καθαρισμό του κτιρίου.