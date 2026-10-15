Η νέα μεγάλη δημοσκόπηση της Marc για τον ΑΝΤ1 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Χατζηνικολάου – Απόψε στις 18:45

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Νίκος Χατζηνικολάου
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΑΝΤ1 παρουσίασε τη νέα μεγάλη δημοσκόπηση της MARC. Η παρουσίαση έγινε στις 18:45 με τον Νίκο Χατζηνικολάου.
  • Η δημοσκόπηση διερεύνησε πώς κρίνουν οι πολίτες τα διλήμματα που θέτουν οι αρχηγοί των κομμάτων για τις εκλογές και ποιον εμπιστεύονται για τη διαχείριση των προβλημάτων της χώρας.
  • Επίσης, εξετάστηκε η ικανοποίηση των πολιτών από τα μέτρα της κυβέρνησης κατά της ακρίβειας, με ανάλυση από τον Θωμά Γεράκη της MARC και σχολιασμό από τη Σία Κοσιώνη.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Απόψε, Πέμπτη 15 Οκτωβρίου,  στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΑΝΤ1 στις 18:45 με τον Νίκο Χατζηνικολάου, θα παρουσιαστεί η νέα μεγάλη δημοσκόπηση της MARC.

Πώς κρίνουν οι πολίτες τα διλήμματα που θέτουν οι αρχηγοί των κομμάτων για τις εκλογές;

Ποιον εμπιστεύονται ότι θα διαχειριστεί πιο σωστά τα προβλήματα της χώρας;

Είναι ικανοποιημένοι από τα μέτρα της κυβέρνησης κατά της ακρίβειας;

Στο στούντιο μαζί με τον Νίκο Χατζηνικολάου για την ανάλυση των στοιχείων, ο Διευθύνων Σύμβουλος της MARC, Θωμάς Γεράκης.

Σχολιάζει η Σία Κοσιώνη.

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