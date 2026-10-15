Η νέα μεγάλη δημοσκόπηση της Marc για τον ΑΝΤ1 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Χατζηνικολάου – Απόψε στις 18:45

Απόψε, Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΑΝΤ1 στις 18:45 με τον Νίκο Χατζηνικολάου, θα παρουσιαστεί η νέα μεγάλη δημοσκόπηση της MARC.
Πώς κρίνουν οι πολίτες τα διλήμματα που θέτουν οι αρχηγοί των κομμάτων για τις εκλογές;
Ποιον εμπιστεύονται ότι θα διαχειριστεί πιο σωστά τα προβλήματα της χώρας;
Είναι ικανοποιημένοι από τα μέτρα της κυβέρνησης κατά της ακρίβειας;
Στο στούντιο μαζί με τον Νίκο Χατζηνικολάου για την ανάλυση των στοιχείων, ο Διευθύνων Σύμβουλος της MARC, Θωμάς Γεράκης.
Σχολιάζει η Σία Κοσιώνη.