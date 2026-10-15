Η νέα μεγάλη δημοσκόπηση της Marc για τον ΑΝΤ1 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Χατζηνικολάου – Απόψε στις 18:45

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Απόψε, Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΑΝΤ1 στις 18:45 με τον Νίκο Χατζηνικολάου, θα παρουσιαστεί η νέα μεγάλη δημοσκόπηση της MARC.

Πώς κρίνουν οι πολίτες τα διλήμματα που θέτουν οι αρχηγοί των κομμάτων για τις εκλογές;

Ποιον εμπιστεύονται ότι θα διαχειριστεί πιο σωστά τα προβλήματα της χώρας;

Είναι ικανοποιημένοι από τα μέτρα της κυβέρνησης κατά της ακρίβειας;

Στο στούντιο μαζί με τον Νίκο Χατζηνικολάου για την ανάλυση των στοιχείων, ο Διευθύνων Σύμβουλος της MARC, Θωμάς Γεράκης.

Σχολιάζει η Σία Κοσιώνη.